પોરબંદરમાં જળબંબાકારની સ્થિતી, મોચા ગામમાં 13 વ્યક્તિનું રેસ્ક્યું, 1 લાપતા - PORBANDAR HEAVY RAIN

પોરબંદર જિલ્લામાં પણ 11 ઇંચ જેટલો ધોધમાર વરસાદ પડતા ઠેર ઠેર જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી

પોરબંદરમાં જળબંબાકારની સ્થિતી
પોરબંદરમાં જળબંબાકારની સ્થિતી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 3:40 PM IST

જુનાગઢ : પોરબંદર જિલ્લામાં પણ 11 ઇંચ જેટલો ધોધમાર વરસાદ પડતા ઠેર ઠેર જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી હતી. રાણા કંડોળા નજીકની સીમ શાળામાં ગઈકાલે વરસાદને કારણે કેટલાક વિદ્યાર્થી અને ચાર શિક્ષકો ફસાયા હતા, તેનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું.

પોરબંદર તાલુકાના મોચા ગામમાં કેટલાક લોકો વરસાદી પૂરના પાણીમાં ફસાયા હતા. જેની જાણ NDRFને થતા 13 વ્યક્તિને બચાવી લેવાયા છે, અન્ય એક વ્યક્તિ હજુ ગુમ જોવા મળે છે. જેને બચાવી લેવા માટે NDRFએ ઓપરેશન શરૂ રાખ્યું છે.

વરસાદમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવા NDRF મેદાને : જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લામાં અતિ ભારે અને ધોધમાર વરસાદ પડતા ઠેરઠેર જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી હતી. કુતિયાણા તાલુકાના રાણાકંડોળા ગામની ભેડાસર ગામની સીમ શાળામાં 30 કરતા વધારે વિદ્યાર્થી અને 4 શિક્ષકો ફસાયા હતા.

મોચા ગામમાં 13 વ્યક્તિનું રેસ્ક્યું

જેને NDRFની છઠ્ઠી બટાલીયન દ્વારા રેસ્ક્યુ કરીને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. પોરબંદર તાલુકાના મોચા ગામમાં કેટલાક ગામ લોકો વરસાદી પુરમાં ફસાયા હોવાની વિગતો મળતા NDRFના જવાનોએ તમામ લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે.

13 લોકોનો બચાવ અન્ય એક લાપતા : પોરબંદર જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદને કારણે NDRFની એક ટીમને બચાવ રાહત કાર્ય માટે મોકલી દેવામાં આવી હતી. જેમાં આજે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પોરબંદર તાલુકાના મોચા ગામમાં 14 લોકો ફસાયા હોવાની વિગતો NDRFને મળતા યુદ્ધના ધોરણે જવાનોએ ફસાયેલા તમામ લોકોને બચાવવા માટેની કામગીરી શરૂ કરી હતી.

પોરબંદરમાં જળબંબાકારની સ્થિતી
પોરબંદરમાં જળબંબાકારની સ્થિતી
પોરબંદરમાં જળબંબાકારની સ્થિતી
પોરબંદરમાં જળબંબાકારની સ્થિતી

બે ત્રણ કલાકની ભારે મહેનત બાદ ફસાયેલા 14 પૈકી 11 પુરુષ અને 02 મહિલા મળીને કુલ 13 વ્યક્તિને સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરીને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા હતા, પરંતુ અન્ય એક વ્યક્તિ હજુ પણ ગુમ હોવાની વિગતો NDRFને મળતા જવાનોએ ગુમ વ્યક્તિને શોધવા માટે ઓપરેશન ચાલુ રાખ્યું છે, પરંતુ હજી સુધી ગુમ વ્યક્તિની ભાળ મેળવવામાં NDRFને સફળતા મળી નથી.

પોરબંદરમાં જળબંબાકારની સ્થિતી
પોરબંદરમાં જળબંબાકારની સ્થિતી

આ પણ વાંચો :

  1. સતલાસણામાં ઊંડી ખીણમાં ટ્રક જમીનદોસ્ત, ટ્રક ચાલક લાપતા, NDRFની બચાવકામગીરી શરુ
  2. સોરઠ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ : ઉતાવળી નદીમાં મહિલા તણાઈ, દીવના છ પ્રવાસી નદી ફસાયા

