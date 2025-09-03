સુરેન્દ્રનગર: દસાડા ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય પૂનમ મકવાણાએ ઇડર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય, પૂર્વ મંત્રી અને પૂર્વ વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા સામે બોગસ ખાતેદાર હોવાના આક્ષેપ કર્યા છે. ભાજપ ધારાસભ્ય રમણલાલ વોરા સામે ભાજપના જ પૂર્વ ધારાસભ્ય પૂનમ મકવાણાએ બાયો ચડાવતા રાજકારણ ગરમાયુ છે.
સમગ્ર મામલે પાટડીના પૂર્વ ધારાસભ્ય પૂનમ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2004માં આ જમીન ચાર મોટા ભાગીદારોના સાથે ભાગીદારીમાં ખરીદવામાં આવી હતી. 2016 સુધી જમીનનો કાગળ ભાગીદારોના નામે રહ્યો અને ત્યારબાદ રમણલાલ વોરાએ પોતાને ખોટા ખેડૂત સાબિત કરી પેઢીનામાના આધાર પર પોતાની પત્ની અને બે દીકરાઓના નામે જમીનની નોંધણી કરાવી હતી. વર્ષ 2024માં આ જમીન તેમના મિત્ર દિનેશભાઈ પટેલને 3.7 કરોડ રૂપિયામાં વેચવામાં આવી હતી. દિનેશભાઈએ આ જમીન તાત્કાલિક એન.એ. જાહેર કરીને ફરીથી રમણલાલ વોરાના બે દીકરા સુહાગ અને ભુષણ વોરાને વેચી દીધી હતી.
પૂર્વ ધારાસભ્ય પૂનમ મકવાણાએ આ જમીનની ખરીદી-વેચાણમાં જણાવેલી કિંમતો અને નાણા વ્યવહાર અંગે કરદાતાની IT રીટર્નમાં યોગ્ય રીતે નોંધણી કરવામાં આવી છે કે નહી તે અંગે તપાસ કરવાની તેમજ ટેક્ષ ચોરીના ગુનાની કાર્યવાહી કરવાની તાત્કાલિક માગ કરી છે. બોગસ ખેડૂત હોવાની રમણલાલ વોરા ઉપર લાગતી ફરિયાદ અને મામલતદારના લેખિત નિવેદનથી આ મામલો ગંભીર બન્યો છે.
પૂનમ મકવાણાએ કલમ 63 અને 84-C હેઠળ આ બાબતે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા તેમજ બાકીના સાચા ખેડૂત ભાગીદારોના નામે જમીન નોંધણી કરવાની પણ માગ કરી છે. આ ઉપરાંત બેંક અને ચેક સાથે સંબંધિત નાણા વ્યવહારો હજુ સુધી પૂર્ણ ન થયા હોવાના પણ આધારભૂત પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
સમગ્ર કૌભાંડ મામલે સરકારી વિભાગો દ્વારા તાત્કાલિક તપાસનો આદેશ આપી યોગ્ય પગલાં લેવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. આ અગાઉ ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી રહી ચૂકેલ રમણલાલ વોરા સામે બોગસ ખેડૂત તરીકે તેમના મતવિસ્તાર ઇડરમાં ફરિયાદ અને કેસ ચાલી રહ્યો છે.
