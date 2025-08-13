ETV Bharat / state

વલસાડમાં પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ મામલે રાજકીય ઘમાસાણ: સાંસદ ધવલ પટેલ અને ધારાસભ્ય અનંત પટેલ આમને સામને - PAR TAPI NARMADA RIVER LINK PROJECT

પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ રાજકીય ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. આ મુદ્દે સાંસદ ધવલ પટેલ અને વાંસદાના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ વચ્ચે તીવ્ર વિવાદ ઉભો થયો છે.

વલસાડમાં પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ મામલે રાજકીય ઘમાસાણ
વલસાડમાં પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ મામલે રાજકીય ઘમાસાણ (ETV Bharat Gujarat)
વલસાડ: પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ રાજકીય ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. આ મુદ્દે સાંસદ ધવલ પટેલ અને વાંસદાના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ વચ્ચે તીવ્ર વિવાદ ઉભો થયો છે. બંને નેતાઓના નિવેદનોએ રાજકીય તાપમાનને ચરમસીમાએ પહોંચાડ્યું છે.

ગત રવિવારે કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલે પાર-તાપી-નર્મદા નદી જોડાણ પ્રોજેક્ટને સ્થગિત કરવાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે આદિવાસી સમાજના હિતોને નુકસાન ન થાય તે માટે આ નિર્ણય લેવાયો છે. આ ઉપરાંત, આ પ્રોજેક્ટનો કોઈ વિગતવાર અહેવાલ (DPR) સંસદમાં રજૂ થયો નથી, જેથી આ અંગેની અફવાઓને તેમણે "બ્રહ્મક વાતો" ગણાવી હતી.

વલસાડ-ડાંગના સાંસદ ધવલ પટેલે પણ આ પ્રોજેક્ટ રદ થયો હોવાનો કેન્દ્રીય જળ શક્તિ વિભાગનો લેખિત પત્ર મીડિયા સમક્ષ રજૂ કર્યો હતો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે વાંસદાના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ આદિવાસી પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે.

આના જવાબમાં અનંત પટેલે ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું, "ભાજપ સરકાર પર વિશ્વાસ રાખવો મુશ્કેલ છે. આદિવાસી હિતોની સતત અવગણના થઈ રહી છે." તેમણે મુખ્યમંત્રીને આ મુદ્દે શ્વેતપત્ર જાહેર કરવા માગણી કરી. ખાસ વાત એ છે કે અનંત પટેલે ધવલ પટેલને "જેઠાલાલ" તરીકે સંબોધીને રાજકીય મંચ પર હાસ્ય અને વિવાદનું વાતાવરણ સર્જ્યું. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આવતીકાલે ધરમપુર ખાતે યોજાનારી રેલીમાં જેઠાલાલે આવીને અમને માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ."

અનંત પટેલે ગણદેવીના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલ પર પણ નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું, "નરેશ પટેલે પણ અમારી પાસે આવીને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ, જેથી અમારું આંદોલન અટકી શકે."

આ રેલીને અનંત પટેલે "આર-પારની જંગ" ગણાવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે આવતીકાલે ધરમપુર ખાતે આદિવાસી સમાજના અધિકારો અને શ્વેતપત્રની માગણી માટે આંદોલન કરવામાં આવશે. આ રેલી દક્ષિણ ગુજરાતનું ધ્યાન આકર્ષી રહી છે. આશા છે કે આ રેલી બાદ સરકાર અને વિરોધ પક્ષ વચ્ચે આદિવાસી સમાજના હિતો અંગે સ્પષ્ટતા મળશે.

