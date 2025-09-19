વડોદરામાં નવરાત્રી પૂર્વે પોલીસનું ‘શક્તિ’ પ્રદર્શન: સુરક્ષા અને કાયદાની કડક ચેતવણી
નાગરિકોમાં સુરક્ષાની ભાવના જગાવવા માટે પોલીસે વિશાળ પાયે ‘શક્તિ’ ડ્રિલ અને ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કર્યું હતું.
વડોદરા: વડોદરા શહેરમાં નવરાત્રી પહેલાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની કડક ચકાસણી તેમજ નાગરિકોમાં સુરક્ષાની ભાવના જગાવવા માટે પોલીસે વિશાળ પાયે ‘શક્તિ’ ડ્રિલ અને ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કર્યું હતું. મા શક્તિના પર્વ પહેલાં યોજાયેલા આ પ્રદર્શનનો હેતુ નાગરિકોમાં નિશ્ચિંતતા પેદા કરવી અને અસામાજિક તત્ત્વોને ચેતવણી આપવાનો હતો.
ચારેય ઝોનમાં યોજાયો ફ્લેગ માર્ચ
શહેરના તમામ ચાર પોલીસ ઝોનમાં એકસાથે ફ્લેગ માર્ચ યોજાઈ. વડોદરા પોલીસની ટુકડીઓએ મુખ્ય માર્ગો પર શિસ્તબદ્ધ રીતે રેલી કાઢી. ફ્લેગ માર્ચ દરમિયાન પોલીસની હાજરીથી નાગરિકોને સુરક્ષા અને કડક દેખરેખની અનુભૂતિ થઈ.
અશ્વદળ અને બોમ્બ-ડોગ સ્ક્વૉડની હાજરી
‘શક્તિ’ પ્રદર્શન દરમિયાન અશ્વદળ (હોર્સ યુનિટ) અને બોમ્બ-ડોગ સ્ક્વૉડને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા. આ યુનિટ્સની હાજરીથી સ્પષ્ટ સંદેશ આપવામાં આવ્યો કે કોઈ પણ પ્રકારનાં અસામાજિક કૃત્યો કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને પોલીસ સહન નહીં કરે.
નાગરિકોને સુરક્ષાનો સંદેશ
ફ્લેગ માર્ચ અને ડ્રિલ દરમિયાન પોલીસ અધિકારીઓએ નાગરિકોને સંદેશ આપ્યો કે નવરાત્રી જેવા પર્વ દરમિયાન શહેરવાસીઓ નિશ્ચિંત રહીને આનંદપૂર્વક તહેવાર ઉજવી શકે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ સતર્ક છે અને કોઈપણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા સજ્જ છે.
અસામાજિક તત્ત્વોને ચેતવણી
વડોદરા પોલીસે આ ‘શક્તિ’ પ્રદર્શન દ્વારા અસામાજિક તત્ત્વોને કડક સંદેશ આપ્યો કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ, ગુનાખોરી કે ઉપદ્રવ કરવાના પ્રયાસો સામે તાત્કાલિક કડક પગલાં લેવામાં આવશે. પર્વ દરમિયાન શાંતિ, સૌહાર્દ અને સલામતી જાળવવી એ પોલીસની પ્રથમ પ્રાથમિકતા રહેશે.
નવરાત્રી પૂર્વે કડક ચકાસણી
આગામી નવરાત્રી મહોત્સવને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરભરમાં કડક ચકાસણી શરૂ થઈ ગઈ છે. જાહેર સ્થળો, ગરબા ગ્રાઉન્ડ્સ, મુખ્ય માર્ગો અને ટ્રાફિક પોઈન્ટ્સ પર પોલીસ તૈનાત રહેશે. બોમ્બ સ્ક્વૉડ અને ડોગ સ્ક્વૉડ દ્વારા સ્થળોની સતત તપાસ કરવામાં આવશે.
નાગરિકોમાં વિશ્વાસ અને રાહત
આ પ્રકારના ‘શક્તિ’ પ્રદર્શનથી નાગરિકોમાં સુરક્ષાની ભાવના વધે છે અને પોલીસ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ મજબૂત બને છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ અને યુવાઓમાં સલામતીની ખાતરી મળે છે, જે પર્વને આનંદમય બનાવવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
વડોદરા પોલીસનું આ ‘શક્તિ પ્રદર્શન’ માત્ર એક ડ્રિલ નહોતું, પરંતુ શહેર માટે એક મજબૂત સંદેશ હતું કે તંત્ર કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં નાગરિકોની સુરક્ષા માટે તૈયાર છે. નવરાત્રી પહેલાં આયોજિત આ પ્રદર્શનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વડોદરા શહેરમાં શાંતિ, કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી માટે પોલીસ સંપૂર્ણ સજ્જ છે અને અસામાજિક તત્ત્વોને સહન નહીં કરવામાં આવે.
