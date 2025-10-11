મહુવાના ભાદ્રોડ ગામમાં રહેણાંકી મકાનમાંથી પોલીસે ઝડપ્યો દારૂનો જથ્થો, બે શખ્સોની ધરપકડ, એક ફરાર
એલસીબી પોલીસે ભાદ્રોડ ગામમાં રવિ સૂર્યકાંતભાઈ જોશીના રહેણાંકી મકાનમાં રેડ કરી હતી.
Published : October 11, 2025 at 3:20 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં પોલીસે તાજેતરમાં દારૂની સાથે નકલી માવો અને ઘીનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. આ દરમિયાન, મહુવા તાલુકાના ભાદ્રોડ ગામમાં એક રહેણાંકી મકાનમાંથી દારૂનો મોટો જથ્થો કબજે કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આ કેસમાં બે શખ્સોની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે એક શખ્સ હજુ ફરાર છે.
પોલીસને બાતમીના આધારે રેડ
ભાવનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એલસીબી (લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ) પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી. આ દરમિયાન, તેમને બાતમી મળી હતી કે મહુવાના ભાદ્રોડ ગામમાં એક શખ્સ પોતાના રહેણાંકી મકાનમાં દારૂનો જથ્થો રાખીને તેનું વેચાણ કરે છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક રેડ કરી અને મોટા પ્રમાણમાં દારૂનો જથ્થો કબજે કર્યો.
ઝડપાયેલા દારૂનો જથ્થો
આ દરમિયાન, પોલીસે નીચે મુજબનો દારૂનો જથ્થો કબજે કર્યો:
- રોયલ ચેલેન્જ ફાઇનેસ્ટ પ્રીમિયમ વિસ્કી: 110 બોટલ
- ઓકસ્મિથ ઇન્ટરનેશનલ બ્લેન્ડેડ વિસ્કી: 74 બોટલ
- બેકપાઇપર ડીલક્સ વિસ્કી: 5 બોટલ
- રોયલ ચેલેન્જ ફાઇનેસ્ટ પ્રીમિયમ વિસ્કી: 5 બોટલ
કુલ ₹1,11,280ની કિંમતનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો.
પકડાયેલા શખ્સો અને ફરાર આરોપી
પોલીસે રવિ સૂર્યકાંતભાઈ જોશી અને દર્શક ભરતભાઈ જોશી નામના બે શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. જોકે, આ ગુનામાં સામેલ અન્ય એક શખ્સ લાલુ (સુરતનો રહેવાસી) હજુ ફરાર છે, જેને ઝડપવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.
દિવાળી પહેલાં દારૂની માંગમાં વધારો
દિવાળી જેવા તહેવારો નજીક આવતા દારૂની માંગમાં વધારો થતો હોય છે, જેને કારણે બુટલેગરો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે દારૂનું વેચાણ વધી જાય છે. આવા સમયે પોલીસ દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ અને રેડ કરીને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ લગાવવામાં આવે છે. આ કેસમાં પણ એલસીબી પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને દારૂનો જથ્થો કબજે કર્યો અને આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી.
એલસીબી પોલીસે ઝડપાયેલા બે શખ્સો અને મુદ્દામાલ સાથે મહુવા ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
