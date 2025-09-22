સુરત: બંગલામાં ચાલતી હતી દારૂની મહેફિલ, પોલીસ ત્રાટકી અને 5 કપલ સહિત 13ને દબોચ્યા

ETV Bharat / state

પોલીસની સતર્કતાના કારણે રાંદેર સ્થિત એક બંગલામાં ચાલી રહેલી દારૂની પાર્ટી પર દરોડો પાડીને પાંચ કપલ સહિત કુલ 13 લોકોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.

દારૂની મહેફિલ ઝડપાઈ
સુરત: રાજ્યમાં દારૂબંધી હોવા છતાં પણ અવાર-નવાર દારૂની મહેફિલો ઝડપાતી રહે છે. આવો જ એક કિસ્સો સુરત શહેરના રાંદેર વિસ્તારમાંથી સામે આવ્યો છે, જ્યાં પોલીસની સતર્કતાના કારણે એક બંગલામાં ચાલી રહેલી દારૂની પાર્ટી પર દરોડો પાડીને પાંચ કપલ સહિત કુલ 13 લોકોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. પોલીસ કાર્યવાહી દરમિયાન દારૂનો નશો એટલો હતો કે કેટલીક મહિલાઓ તો ચાલી પણ શકે તેવી હાલતમાં ન હતી. પોલીસે સ્થળ પરથી દારૂ, બિયર અને મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ 1.21 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

પોલીસને મળી હતી દારૂની મહેફિલની બાતમી

રાંદેર પોલીસને પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં એક ફોન આવ્યો હતો, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, નવયુગ કોલેજ પાસેની આશીર્વાદ કો-ઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીના બંગલા નંબર 17માં દારૂની પાર્ટી ચાલી રહી છે. ફોન કરનારે એ પણ જણાવ્યું હતું કે બંગલાના બીજા માળે પુરુષો અને મહિલાઓ ભેગા મળીને દારૂ પી રહ્યા છે અને મોટેથી સંગીત વગાડી રહ્યા છે. આ માહિતીના આધારે રાંદેર પોલીસે તુરંત કાર્યવાહી કરીને બંગલા પર દરોડો પાડ્યો હતો.

નશામાં ધૂત થઈને તોતડી ભાષામાં વાત કરી રહ્યા હતા આરોપી

જ્યારે પોલીસે દરોડો પાડ્યો ત્યારે બંગલાના બીજા માળે 13 લોકો, જેમાં પાંચ મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, દારૂની ખુલ્લી બોટલો સાથે દારૂ પી રહ્યા હતા. દારૂના નશામાં તેઓ એટલા ધૂત હતા કે જ્યારે પોલીસે તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે તેઓ માંડ માંડ તોતડી ભાષામાં વાત કરી શકતા હતા. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે કેટલાક આરોપીઓ તો બરાબર ચાલી પણ શકતા ન હતા. પોલીસની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે આ તમામ લોકો મિત્રો છે અને લાંબા સમય બાદ ભેગા થયા હોવાથી તેમણે આ પાર્ટીનું આયોજન કર્યું હતું.

દારૂ અને બિયર ચંદીગઢથી લાવ્યા હતા

આરોપીઓની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં એ વાત સામે આવી છે કે, પાર્ટી માટે દારૂ અને બિયર રુચિર રાવલ નામનો એક આરોપી ચંદીગઢથી લાવ્યો હતો. રાંદેર પોલીસે સ્થળ પરથી 6 બિયરની બોટલ, 4 દારૂની બોટલ અને 12 મોબાઈલ ફોન જપ્ત કર્યા છે, જેની કુલ કિંમત 1.21 લાખ રૂપિયા થાય છે. પોલીસે તમામ 13 આરોપીઓનું સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવ્યું છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સુરતમાં દારૂબંધીના અમલ સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.

ઝડપાયેલા આરોપીઓના નામ:

હિમાંશુ મહેતા

