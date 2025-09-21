ETV Bharat / state

ગોધરા પોલીસ ચોકીમાં તોડફોડ અને હોબાળો કરવાની ઘટનામાં પોલીસે આરોપીઓનો વરઘોડો કાઢ્યો

પોલીસ સ્ટેશને સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફલ્યુએન્સરને પોસ્ટ ન મુકવા અંગે બોલાવામાં આવ્યા બાદ ઉભી થયેલી ગેર સમજને લઈ પરિસ્થિતી તંગ બની હતી.

ગોધરામાં પોલીસ સ્ટેશને હોબાળો કરનાર આરોપીઓની પરેડ
ગોધરામાં પોલીસ સ્ટેશને હોબાળો કરનાર આરોપીઓની પરેડ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2025 at 4:50 PM IST

ગોધરા: પંચમહાલ જીલ્લાના વડામથક ગોધરા ખાતે આવેલા બી ડીવીઝન પોલીસ મથક ખાતે એક સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફલ્યુએન્સરને પોસ્ટ ન મુકવા અંગે બોલાવામાં આવ્યા બાદ ઉભી થયેલી ગેર સમજને લઈ પરિસ્થિતી તંગ બની હતી. તેના કારણે લોકોના ટોળાએ પોલીસ મથકનો ઘેરાવ કર્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસ ચોકી 4 ખાતે તોડફોડ કરીને સરકારી દસ્તાવેજોને નુકશાન પહોંચાડ્યું હતું. આ મામલે પોલીસ દ્વારા 10 ટીમો બનાવીને આરોપીઓને પકડવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જેમાં 88 જેટલા લોકો સામે ગુનો નોંધાયો હતો. જેમાં 17 આરોપીઓ પોલીસે દબોચી લીધી હતા. આજે પોલીસે આરોપીઓને કાયદાનો પાઠ ભણાવ્યો હતો. પોલીસે આરોપીઓનુ સરઘસ કાઢ્યુ હતું.

ગેરસમજ બાદ મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો
ગોધરા શહેરમાં 19 મી સપ્ટેમ્બરના રોજ મોડી સાંજે ટોળા દ્વારા ગોધરા બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કરવામાં આવ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સરને પોલીસે પુછપરછ માટે બોલાવ્યા બાદ ગેરસમજ ઉભી થતા મામલો ગરમ બન્યો હતો. અને જેમાં લોકોનું ટોળું ભેગું થઈ જતા પોલીસમથક ખાતે હોબાળો મચાવ્યો હતો. ટોળાઓ નજીકમાં આવેલી પોલીસ ચોકીમાં પણ તોડફોડ કરી હતી. સરકારી દસ્તાવેજોને નુકશાન પહોચાડ્યું હતું.

ગોધરામાં પોલીસ સ્ટેશને હોબાળો કરનાર આરોપીઓની પરેડ (ETV Bharat Gujarat)

તોડફોડની ઘટનામાં 17 આરોપીઓ પકડાયા
ઘટનાની ગંભીરતા લઈ પંચમહાલ પોલીસ દ્વારા 10 જેટલી ટીમો બનાવીને આરોપીઓને પકડવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. જેમાં 17 જેટલા આરોપીઓને પકડવામાં સફળતા મળી હતી. હાલ જે ફરાર આરોપીઓ છે. તેમને પણ પકડવાની માટે તપાસ પણ તેજ બની છે. પોલીસે પકડાયેલા આરોપીઓનું સરઘસ કાઢ્યું હતું. ગોધરા તાલુકા પોલીસ મથક ખાતેથી તેમનું સરઘસ કાઢ્યું હતું. પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ રાખવામાં આવ્યો હતો.

