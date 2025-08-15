ETV Bharat / state

દેવાયત ખવડના લૂંટ અને મારામારીના કેસમાં પોલીસ તપાસ સુરેન્દ્રનગર સુધી પહોંચી, CCTV આવ્યા સામે - DEVAYAT KHAVAD

ગીર સોમનાથના તાલાલા તાલુકાના એક રિસોર્ટમાં ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડ અને કેટલાક અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ સાથે ઝઘડો થયો હતો.

દેવાયત ખવડના લૂંટ અને મારામારીના કેસમાં પોલીસ તપાસ સુરેન્દ્રનગર સુધી પહોંચી
દેવાયત ખવડના લૂંટ અને મારામારીના કેસમાં પોલીસ તપાસ સુરેન્દ્રનગર સુધી પહોંચી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 3:13 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: ગીર સોમનાથના તાલાલા તાલુકાના એક રિસોર્ટમાં ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડ અને કેટલાક અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ સાથે ઝઘડો થયો હતો. આ ઝઘડાને લઈને ધ્રુવરાજસિંહની ગાડી સાથે અકસ્માત સર્જી, મારામારી અને લૂંટ કરવામાં આવી હોવાની ફરિયાદ તાલાલા પોલીસ મથકે નોંધાઈ છે.

ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર, હુમલામાં ધ્રુવરાજસિંહ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા અને તેમને જૂનાગઢની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ધ્રુવરાજસિંહે પોલીસને જણાવ્યું કે, તેમની સોનાની ચેન અને રોકડ રકમની લૂંટ થઈ હતી.આ ઘટનાની તપાસ માટે પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તપાસનો વ્યાપ સુરેન્દ્રનગરના મૂળી તાલુકાના દૂધેજ ગામ સુધી પહોંચ્યો છે.

દેવાયત ખવડના લૂંટ અને મારામારીના કેસમાં પોલીસ તપાસ સુરેન્દ્રનગર સુધી પહોંચી (ETV Bharat Gujarat)

કલાડા પોલીસે મૂળી પોલીસની મદદથી દેવાયત ખવડના મૂળ ગામ દૂધેજમાં આવેલા તેમના ફાર્મ હાઉસ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં તપાસ શરૂ કરી છે. બાતમીના આધારે પોલીસે દૂધેજ અને નજીકના સડલા ગામમાં દેવાયતના મિત્રો અને સગા-સંબંધીઓની પૂછપરછ હાથ ધરી છે.

ચર્ચાઓ અનુસાર, દેવાયત ખવડ દૂધેજ ગામમાં આવ્યા હતા અને તેમણે ત્યાંના ફાર્મ હાઉસમાં ભોજન લીધું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ઉપરાંત, તેમની ગાડી દૂધેજ ગામમાંથી જતી હોવાના દૃશ્યો સીસીટીવી કેમેરામાં પણ કેદ થયા છે. પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી દેવાયત ખવડની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

આ કેસમાં અગાઉની અંગત અદાવતને કારણે દેવાયત ખવડે આ ગુનો આચર્યો હોવાનું પોલીસનું પ્રાથમિક અનુમાન છે. હાલ પોલીસ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ ચાલુ છે, અને દેવાયત ખવડ સહિત અન્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે સઘન પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.

