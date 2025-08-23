ETV Bharat / state

રાજકોટના ધોરાજીમાં ઝેરી જંતુ કરડી જતા વ્યક્તિનો ચહેરો સોજાઈ ગયો, હાલત ગંભીર - POISONOUS INSECTS ATTACK

વાડી વિસ્તારમાં રહેતા મુકેશ જેઠવા નામના વ્યક્તિને કોઈ અજ્ઞાત ઝેરી જીવજંતુએ કરડ્યા બાદ તેમની આંખોની આસપાસ અને મોઢાના ભાગમાં ગંભીર સોજા ચડ્યા હતા.

ધોરાજીના ભૂખી ગામમાં ઝેરી જીવજંતુનો હુમલો, વ્યક્તિની હાલત ગંભીર
ધોરાજીના ભૂખી ગામમાં ઝેરી જીવજંતુનો હુમલો, વ્યક્તિની હાલત ગંભીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 6:14 PM IST

રાજકોટ: ધોરાજી તાલુકાના ભૂખી ગામના વાડી વિસ્તારમાં રહેતા મુકેશ જેઠવા નામના વ્યક્તિને કોઈ અજ્ઞાત ઝેરી જીવજંતુએ કરડ્યા બાદ તેમની આંખોની આસપાસ અને મોઢાના ભાગમાં ગંભીર સોજા ચડ્યા હતા. આ ઘટનાને પગલે તેમને તાત્કાલિક ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

આ ઘટના દરમિયાન મુકેશ જેઠવા પોતાની વાડીમાં હતા ત્યારે અજ્ઞાત ઝેરી જીવજંતુએ તેમની આંખની આસપાસ કરડ્યું હતું. આના પરિણામે તેમના ચહેરા પર સોજા ચડવાની સાથે અસહ્ય દુખાવો અને બળતરા શરૂ થઈ હતી, જેના કારણે તેમને બોલવામાં અને જોવામાં તકલીફ પડવા લાગી. તેમની ગંભીર હાલતને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને તાત્કાલિક ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા, જ્યાં તબીબોએ તેમની વિશેષ સારવાર શરૂ કરી છે. હોસ્પિટલના સ્ટાફે જણાવ્યું કે આ પ્રકારના સોજા અજ્ઞાત ઝેરી જીવજંતુના કરડવાને કારણે થયા હોઈ શકે છે.

ધોરાજીના ભૂખી ગામમાં ઝેરી જીવજંતુનો હુમલો, વ્યક્તિની હાલત ગંભીર
ધોરાજીના ભૂખી ગામમાં ઝેરી જીવજંતુનો હુમલો, વ્યક્તિની હાલત ગંભીર (ETV Bharat Gujarat)
ધોરાજીના ભૂખી ગામમાં ઝેરી જીવજંતુનો હુમલો, વ્યક્તિની હાલત ગંભીર (ETV Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કે તાજેતરમાં ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવ અને જામકંડોરણા તાલુકાના ધોળીધાર ગામમાં પણ આવા અજ્ઞાત ઝેરી જીવજંતુઓનો આતંક વધ્યો છે. આ જીવજંતુઓના કરડવાના કારણે ગણતરીના કલાકોમાં જ દર્દીઓની હાલત ગંભીર થઈ જતી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આવા કિસ્સાઓમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ વ્યક્તિઓના મૃત્યુ નીપજ્યા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. આ ઘટનાઓથી ભૂખી ગામમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે.

ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસર ડો. રાજ બેરાએ લોકોને સાવચેત રહેવા અને કોઈપણ ઝેરી જીવજંતુ કરડે તો તાત્કાલિક નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર અથવા તબીબનો સંપર્ક કરવાની સૂચના આપી છે.

ધોરાજીના ભૂખી ગામમાં ઝેરી જીવજંતુનો હુમલો, વ્યક્તિની હાલત ગંભીર
ધોરાજીના ભૂખી ગામમાં ઝેરી જીવજંતુનો હુમલો, વ્યક્તિની હાલત ગંભીર (ETV Bharat Gujarat)
ધોરાજીના ભૂખી ગામમાં ઝેરી જીવજંતુનો હુમલો, વ્યક્તિની હાલત ગંભીર (ETV Bharat Gujarat)

