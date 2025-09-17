PM મોદીના મિત્રો અને શિક્ષકે વાગોળી જૂની યાદો, જાણો બાળ નરેન્દ્રના કિસ્સા
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કૌટુંબિક ભાઈ, સહપાઠી અને શિક્ષકે તેમના બાળપણના કિસ્સા યાદ કર્યા, જુઓ શું કહ્યું...
Published : September 17, 2025 at 12:25 PM IST
મહેસાણા : આજે દેશના પ્રધાનમંત્રી મોદીનો જન્મદિવસ છે, ત્યારે નરેન્દ્ર મોદીના બાળપણ અને સંઘર્ષના દિવસ તેમના સહપાઠી હોય કે તેમના શિક્ષકો, સૌ વડનગરવાસીઓ આજે પણ ભૂલ્યા નથી. જે વ્યક્તિએ દુનિયાભરમાં ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે, તેમના શરૂઆતના દિવસો કેવા હતા? ચાલો જાણીએ તેમના કુટુંબીજનો, મિત્રો અને શિક્ષકો પાસેથી...
PM મોદીના કૌટુંબિક ભાઈ 'શ્યામળદાસ મોદી'
દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કૌટુંબિક ભાઈ શ્યામળદાસ મોદી હીરાબાની નિશ્રામાં જ મોટા થયા છે. નરેન્દ્ર મોદી સાથે વિતાવેલા સમયને વાગોળતા શ્યામળદાસે તેમના શબ્દોમાં કહ્યું, નરેન્દ્ર મોદીનું બાળપણ અત્યંત સાદું હતું અને તેઓ એક સામાન્ય પરિવારના સંતાન તરીકે મોટા થયા. હીરા બા પાસેથી તેમણે નરેન્દ્ર મોદી એટલે કે તેમના સગા દીકરા જેવો જ પ્રેમ મળ્યો. શ્યામળદાસ મોદીની માતા તેમની દોઢ વર્ષની ઉંમરમાં અવસાન પામ્યા હતા, એટલે હીરા બા જ હવે તેમના માતા હતા. નરેન્દ્ર મોદી સાથે સાથે હીરા બા એ શ્યામળદાસ મોદીને પણ ખૂબ લાડ પ્રેમથી મોટા કર્યા છે.
PM મોદીના સહપાઠી 'દશરથભાઈ'
દશરથભાઈ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મિત્ર અને સહપાઠી હતા. દશરથભાઈએ નરેન્દ્ર મોદીના મગર પકડવાની કહાની અને નાટકોના દિવસો યાદ કર્યો. નરેન્દ્ર મોદીના બાળપણના મિત્ર દશરથભાઈ આજે પણ તેમના જૂના દિવસોને યાદ કરીને ભાવુક થઈ જાય છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ સાથે ભણતા અને નાટકોમાં પણ ભાગ લેતા. દશરથભાઈને ખાસ તો નરેન્દ્ર મોદી સાથેની મગર પકડવાની કહાની હજુ પણ યાદ છે, જે દર્શાવે છે કે નરેન્દ્ર મોદી બાળપણથી જ કેટલા સાહસિક હતા.
PM મોદીને ભણાવનાર શિક્ષક 'એચ. સી. પટેલ'
હવે જણાવીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અભ્યાસ કરાવનાર શિક્ષક એચ. સી. પટેલ છે. તેઓ નરેન્દ્ર મોદીના જન્મ દિવસે ભાવુક થઈ ઇતિહાસ વાગોળતા પોતાના વિદ્યાર્થીને યાદ કરે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના શિક્ષક એચ. સી. પટેલ પણ તેમના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીને યાદ કરીને ભાવુક થઈ ગયા. ધોરણ 10 અને 11 માં નરેન્દ્ર મોદીને ભણાવનાર એચ. સી. પટેલે જણાવ્યું કે, નરેન્દ્ર મોદી અત્યંત તેજસ્વી અને શિસ્તબદ્ધ વિદ્યાર્થી હતા. તેમના મતે, મોદીજી નાનપણથી જ નેતૃત્વના ગુણો ધરાવતા હતા. એચ સી પટેલે નરેન્દ્ર મોદીને ધોરણ 10 અને 11 માં ગણિત-વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરાવેલો.
