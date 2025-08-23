ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં PM મોદી કરશે રોડ શો, 5,477 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે, તૈયારીમાં લાગ્યું તંત્ર - PM MODI GUJARAT VISIT

25 ઓગસ્ટના પીએમ મોદીની અમદાવાદ મુલાકાતને લઈને જોરશોરથી તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. પીએમ મોદીના કાર્યક્રમ અંગે જાણો વિસ્તારથી...

પીએમ મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ
પીએમ મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 23, 2025 at 7:39 AM IST

અમદાવાદ: આગામી 25 ઓગસ્ટના દિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યાં છે. અમદાવાદ શહેરના નીકોલમાં ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પીએમ મોદીની એક મોટી જનસભા યોજાશે. જેને લઈને નિકોલ ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ અને નિકોલ વિસ્તારમાં જોરદાર તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. નિકોલમાં 5,477 કરોડ રૂપિયાના વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કરશે.

પીએમ મોદીા પ્રવાસને લઈને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન જ્યારે અમદાવાદ આવવાના છે. ત્યારે સમગ્ર અમદાવાદ શહેરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સ્વાગત માટે તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે.અમદાવાદની જનતાની અંદર અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે તેના માટે અમદાવાદના નિકોલના ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે લાખો લોકો બેસી શકે તે માટે એક બહુ મોટો ડોમ બનાવવામાં આવ્યો છે.

PM મોદીનો નિકોલમાં જ્યાં કાર્યક્રમ છે ત્યાં કેવી થઈ રહી છે તૈયારી (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારને શણગારવામાં આવી રહ્યું છે અને અમદાવાદ શહેરમાં પીએમ મોદીને આવકારતા બેનરો લગાવવામાં આવી રહ્યાં છે. આગામી 25 ઓગસ્ટના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદ ખાતે સભાને સંબોધ છે.ત્યારે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પીએમ મોદીના સ્વાગત માટે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.નિકોલ તરફ જતા રસ્તામાં 22 સર્કલને સજાવવામાં આવશે અને વડાપ્રધાનની સભા માટે વિશાળ ડોમ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પીએમ મોદીના કાર્યક્રમને લઈને તડામાર તૈયારી (Etv Bharat Gujarat)

સ્વચ્છ અમદાવાદ, ગૌ ગણેશ, વોકલ ફોર લોકલ જેવા બેનરો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. ઉપરાંત એરપોર્ટ થી ઇન્દ્રા બ્રિજના માર્ગ પર બાર સ્ટેજ બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યાં આ પ્રસંગે વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવશે. આ સભામાં એક લાખથી વધુ લોકો જોડાશે તેના માટે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.

અમદાવાદ શહેર ભાજપ પ્રમુખે લોકોને કરી અપીલ (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે ભાજપ અમદાવાદ શહેરના પ્રમુખ પ્રેરક શાહે જણાવ્યું હતું કે, પીએમ મોદીને આવકારવા માટેની તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે, તેમની સભા નિકોલના ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડમાં યોજવામાં આવશે. હું લોકોને અપીલ કરું છું કે, આપ સૌ મોદી સાહેબને આવકારવા એમના સ્વાગત માટે ઉપસ્થિત રહો.

નિકોલમાં યોજાનારી PM મોદીની જનસભા માટે વિશાળ ડોમ બનાવાયો
નિકોલમાં યોજાનારી PM મોદીની જનસભા માટે વિશાળ ડોમ બનાવાયો (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ભાજપના નેતાઓ દ્વારા તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદના નરોડા મુક્તિધામથી લઈને નિકોલ સુધી બે કિલોમીટરનો રોડ શો કરશે .તે માટે તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે અને મોટી સંખ્યામાં રોડ શોમાં લોકો જોડાઈ તે માટે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.

પોલીસ તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને કડક બંદોબસ્ત
પોલીસ તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને કડક બંદોબસ્ત (Etv Bharat Gujarat)

પીએમ મોદીનો અમદાવાદમાં લોકાર્પણ અને જાહેર સભાને લઈને રાજકીય ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ન્યુ ઇલેક્શન આ વર્ષે અંતમાં આવશે એના પહેલા આ વિસ્તારના લોકો અને અમદાવાદના લોકો કેમ ભાજપને વોટ આપે અને કઈ રીતે 48 માંથી 48 વોર્ડ ભાજપને મળે તેની રણનીતિ પર આ સભાથી શરૂ કરવામાં આવશે.

