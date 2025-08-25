ETV Bharat / state

PM મોદી બે દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે, ચીન - જાપાન પ્રવાસ પહેલા ગજવશે ગુજરાત - PM MODI GUJARAT VISIT

આજથી બે દિવસ પોતાના માદરે વતન આવી રહેલાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાત અને અમદાવાદના પ્રવાસનું રાજકીય મહત્વ શું છે જાણીએ અહીં વિસ્તારથી...

PM મોદી બે દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે
PM મોદી બે દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે (X/ BJP Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2025 at 6:05 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 8:37 AM IST

3 Min Read

અમદાવાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે એટલે કે, 25 ઓગસ્ટ અને આવતીકાલે 26 ઓગસ્ટ એમ બે દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આજે 25, ઓગસ્ટના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદના નિકોલ ખાતે સભાને સંબોધવાના છે. ઓપરેશન સિંદુર બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બીજી વાર અમદાવાદ આવે છે. નિકોલ ખાતે અંદાજે એક લાખ લોકોની જંગી રેલીને સંબોધવાના છે. વરસાદની આશંકાને ધ્યાને રાખતા નિકોલ ખાતે ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે જાહેરસભાના સ્થાન ખાતે વિશાળ વોટર પ્રુફ જર્મન ડોમ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આજે 25, ઓગસ્ટના રોજ અંદાજે એક લાખ લોકોને સાંજે 4- 30 કલાકે જંગી સભાને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધશે. જાહેર સભામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અગામી છ મહિનામાં આવનારી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીને અનુલક્ષી પોતાનું પ્રવચન વણી લેશે.

ચીન - જાપાનના પ્રવાસ પહેલા ગુજરાતનો પ્રવાસ

નિકોલના જાહેર સભાના સ્થળે નિકોલ, વટવા, નરોડા,ઠક્કરબાપા નગર અને બાપુનગર સહિત સરદારનગરના સ્થાનિકોને સભાસ્થળે એકત્ર કરવા માટેનું આગોતરું આયોજન કરાયું છે. 25, ઓગસ્ટના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સુઝુકી મોટર્સના પ્લાન્ટની પણ મુલાકાત લેશે, જેમાં બેટરી સંચાલિત વિવિધ વાહનોના નિર્માણ યુનિટને ખુલ્લો મુકે તેવી ચર્ચા છે. પ્રધાનમંત્રી ચીન અને જાપાનની મુલાકાત પહેલા સુઝુકી પ્લાન્ટની મુલાકાતની અસર જાપાની ઉદ્યોગપતિઓમાં હકારાત્મક અસર જન્માવી શકે છે.

અમદાવાદને મળશે અઢળક વિકાસકાર્યોની ભેટ
અમદાવાદને મળશે અઢળક વિકાસકાર્યોની ભેટ (File Photo/ X/BJP Gujarat)

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી, છેલ્લા 24 વર્ષોથી મોદીના ચહેરાથી જીતાય છે

નરેન્દ્ર મોદી 1987માં ભાજપમાં વિધિવત જોડાયા બાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં ભાજપનો દેખાવ ઉત્તરો-ઉત્તર સારો થતો ગયો. ગુજરાતમાં માન્યતા છે કે ગાંધીનગરની સત્તાનો રસ્તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન થકી જાય છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી એ સમયે ભાજપ માટે પડકારજનક રહેતી. 1990માં ભાજપ જનતા દળ ગુજરાત સંચાલિત ચીમન પટેલ સરકાર સાથે ગઠબંધનમાં અને 1990માં ભાજપ પોતાના દમ પર સરકાર બનાવી ત્યારથી ભાજપનો દબદબો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં રહ્યો છે.

નિકોલમાં પીએમ મોદીની વિશાળ જનસભા
નિકોલમાં પીએમ મોદીની વિશાળ જનસભા (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પર ભાજપનો દબદબો

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તક આવતી 16 વિધાનસભાઓમાં પણ ભાજપે ત્યાર બાદ ક્યારેય હારનો સામનો કરવો પડ્યો નથી. વર્ષ - 2005થી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સતત ચાર ચૂંટણી નરેન્દ્ર મોદીના ચહેરા અને દમ પર જીતે છે.વર્ષ - 2015માં પાટીદાર અનામત આંદોલનની આંધીના સમયે પણ ભાજપે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કુલ 192 બેઠકો પૈકી 143 અને કોંગ્રેસ 48 બેઠકો પર વિજય મેળવ્યો હતો. 2020માં કોરાનાના કારણે લંબાયેલી ચૂંટણી 2021માં યોજાઈ અને ભાજપના ફાળે 192 બેઠકો પૈકી 159 બેઠકો પ્રાપ્ત કરી. જ્યારે કોંગ્રેસે 25 અને AIMMI પક્ષના ફાળે કુલ સાત બેઠકો ગઈ હતી.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પર ભાજપનો દબદબો
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પર ભાજપનો દબદબો (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન મોદી કાળમાં બદલાઈ તસવીર

નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી અમદાવાદ શહેરના આંતરમાળખાકીય વિકાસને અગ્રીમતા આપી. અમદાવાદમાં કાંકરિયા લેક ડેવલપમેન્ટ, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, બીઆરટીએસનો આરંભ અને મેટ્રો ટ્રેન જેવા પ્રોજેક્ટથી અમદાવાદ શહેરની તસવીર બદલાતી ગઈ. અમદાવાદીઓેને શહેરનો આંતરમાળાકીય વિકાસ વૈશ્વિક કક્ષાનો દેખાયો. આ સાથે શહેરની આસપાસના રીંગરોડ, મેટ્રો ટ્રેન પ્રોજેક્ટ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કર (ટેક્સ)માં બદલાવ, ગરીબો માટે આવાસ યોજના, અમદાવાદથી ગુજરાત ગ્લોબલ વાઈબ્રન્ટ સમિટનો આરંભ, આધુનિક સિવિક સેન્ટર જેવી પહેલથી અમદાવાદ વૈશ્વિક સ્તરે નોંધમાં આવ્યું.

અમદાવાદીઓમાં રોષ !

નરેન્દ્ર મોદીના પ્રધાનમંત્રીના સમયમાં અમદાવાદને હેરિટેજ સિટીનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થયો. આમ, અમદાવાદ શહેરને વૈશ્વિક સ્તરે લઈ જવાના પાયાના કાર્યો કરી, નરેન્દ્ર મોદીએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં વિકાસની રાજનીતિ થકી ભાજપને સતત ચાર ચૂંટણીમાં જીતાડી છે. છેલ્લા લાંબા સમયથી અમદાવાદ શહેરમાં રોડ રસ્તાની સ્થિતિ, બ્રિજ નિર્માણમાં ભ્રષ્ટાચાર, કથળતી જાહેર સેવા અને કોર્પોરેશનમાં ચાલતી ખાનગી એજન્સીની મોનોપલીથી નાગરિકોમાં રોષ છે.

PM મોદી અમદાવાદમાં 5,477 કરોડના વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે
PM મોદી અમદાવાદમાં 5,477 કરોડના વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે (File Photo/ X/BJP Gujarat)

વડાપ્રધાનના વિકાસકાર્યો

છેલ્લે અમદાવાદને સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ અભિયાનમાં 10 લાખની વસતી ધરાવતા શહેરમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત થયો છે. આમ છતાં 2025ની ચૂંટણીમાં નાગરિક અસંતોષને મતમાં પરિવર્તિત કરવા માટે ભાજપ પાસે ફક્ત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો ચહેરો અને તેમણે પહેલ કરેલ વિકાસ કાર્યો જમા પાસામાં છે. 2025ની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં ભાજપને આંતરિક જૂથવાદ, નાગરિકોનો સુવિધા માટેનો રોષ છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની જાહેર સભા અને તેમના ચહેરા થકી ફરીથી ભાજપ સત્તા હાંસલ કરવાનો સકસેસ મંત્ર અપનાવશે.

  1. અમદાવાદમાં PM મોદી કરશે રોડ શો, 5,477 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે, તૈયારીમાં લાગ્યું તંત્ર
  2. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે, ઉત્તર ગુજરાતમાં ₹307 કરોડના રોડ પ્રોજેક્ટ્સનું કરશે લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત

અમદાવાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે એટલે કે, 25 ઓગસ્ટ અને આવતીકાલે 26 ઓગસ્ટ એમ બે દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આજે 25, ઓગસ્ટના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદના નિકોલ ખાતે સભાને સંબોધવાના છે. ઓપરેશન સિંદુર બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બીજી વાર અમદાવાદ આવે છે. નિકોલ ખાતે અંદાજે એક લાખ લોકોની જંગી રેલીને સંબોધવાના છે. વરસાદની આશંકાને ધ્યાને રાખતા નિકોલ ખાતે ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે જાહેરસભાના સ્થાન ખાતે વિશાળ વોટર પ્રુફ જર્મન ડોમ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આજે 25, ઓગસ્ટના રોજ અંદાજે એક લાખ લોકોને સાંજે 4- 30 કલાકે જંગી સભાને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધશે. જાહેર સભામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અગામી છ મહિનામાં આવનારી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીને અનુલક્ષી પોતાનું પ્રવચન વણી લેશે.

ચીન - જાપાનના પ્રવાસ પહેલા ગુજરાતનો પ્રવાસ

નિકોલના જાહેર સભાના સ્થળે નિકોલ, વટવા, નરોડા,ઠક્કરબાપા નગર અને બાપુનગર સહિત સરદારનગરના સ્થાનિકોને સભાસ્થળે એકત્ર કરવા માટેનું આગોતરું આયોજન કરાયું છે. 25, ઓગસ્ટના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સુઝુકી મોટર્સના પ્લાન્ટની પણ મુલાકાત લેશે, જેમાં બેટરી સંચાલિત વિવિધ વાહનોના નિર્માણ યુનિટને ખુલ્લો મુકે તેવી ચર્ચા છે. પ્રધાનમંત્રી ચીન અને જાપાનની મુલાકાત પહેલા સુઝુકી પ્લાન્ટની મુલાકાતની અસર જાપાની ઉદ્યોગપતિઓમાં હકારાત્મક અસર જન્માવી શકે છે.

અમદાવાદને મળશે અઢળક વિકાસકાર્યોની ભેટ
અમદાવાદને મળશે અઢળક વિકાસકાર્યોની ભેટ (File Photo/ X/BJP Gujarat)

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી, છેલ્લા 24 વર્ષોથી મોદીના ચહેરાથી જીતાય છે

નરેન્દ્ર મોદી 1987માં ભાજપમાં વિધિવત જોડાયા બાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં ભાજપનો દેખાવ ઉત્તરો-ઉત્તર સારો થતો ગયો. ગુજરાતમાં માન્યતા છે કે ગાંધીનગરની સત્તાનો રસ્તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન થકી જાય છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી એ સમયે ભાજપ માટે પડકારજનક રહેતી. 1990માં ભાજપ જનતા દળ ગુજરાત સંચાલિત ચીમન પટેલ સરકાર સાથે ગઠબંધનમાં અને 1990માં ભાજપ પોતાના દમ પર સરકાર બનાવી ત્યારથી ભાજપનો દબદબો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં રહ્યો છે.

નિકોલમાં પીએમ મોદીની વિશાળ જનસભા
નિકોલમાં પીએમ મોદીની વિશાળ જનસભા (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પર ભાજપનો દબદબો

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તક આવતી 16 વિધાનસભાઓમાં પણ ભાજપે ત્યાર બાદ ક્યારેય હારનો સામનો કરવો પડ્યો નથી. વર્ષ - 2005થી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સતત ચાર ચૂંટણી નરેન્દ્ર મોદીના ચહેરા અને દમ પર જીતે છે.વર્ષ - 2015માં પાટીદાર અનામત આંદોલનની આંધીના સમયે પણ ભાજપે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કુલ 192 બેઠકો પૈકી 143 અને કોંગ્રેસ 48 બેઠકો પર વિજય મેળવ્યો હતો. 2020માં કોરાનાના કારણે લંબાયેલી ચૂંટણી 2021માં યોજાઈ અને ભાજપના ફાળે 192 બેઠકો પૈકી 159 બેઠકો પ્રાપ્ત કરી. જ્યારે કોંગ્રેસે 25 અને AIMMI પક્ષના ફાળે કુલ સાત બેઠકો ગઈ હતી.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પર ભાજપનો દબદબો
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પર ભાજપનો દબદબો (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન મોદી કાળમાં બદલાઈ તસવીર

નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી અમદાવાદ શહેરના આંતરમાળખાકીય વિકાસને અગ્રીમતા આપી. અમદાવાદમાં કાંકરિયા લેક ડેવલપમેન્ટ, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, બીઆરટીએસનો આરંભ અને મેટ્રો ટ્રેન જેવા પ્રોજેક્ટથી અમદાવાદ શહેરની તસવીર બદલાતી ગઈ. અમદાવાદીઓેને શહેરનો આંતરમાળાકીય વિકાસ વૈશ્વિક કક્ષાનો દેખાયો. આ સાથે શહેરની આસપાસના રીંગરોડ, મેટ્રો ટ્રેન પ્રોજેક્ટ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કર (ટેક્સ)માં બદલાવ, ગરીબો માટે આવાસ યોજના, અમદાવાદથી ગુજરાત ગ્લોબલ વાઈબ્રન્ટ સમિટનો આરંભ, આધુનિક સિવિક સેન્ટર જેવી પહેલથી અમદાવાદ વૈશ્વિક સ્તરે નોંધમાં આવ્યું.

અમદાવાદીઓમાં રોષ !

નરેન્દ્ર મોદીના પ્રધાનમંત્રીના સમયમાં અમદાવાદને હેરિટેજ સિટીનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થયો. આમ, અમદાવાદ શહેરને વૈશ્વિક સ્તરે લઈ જવાના પાયાના કાર્યો કરી, નરેન્દ્ર મોદીએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં વિકાસની રાજનીતિ થકી ભાજપને સતત ચાર ચૂંટણીમાં જીતાડી છે. છેલ્લા લાંબા સમયથી અમદાવાદ શહેરમાં રોડ રસ્તાની સ્થિતિ, બ્રિજ નિર્માણમાં ભ્રષ્ટાચાર, કથળતી જાહેર સેવા અને કોર્પોરેશનમાં ચાલતી ખાનગી એજન્સીની મોનોપલીથી નાગરિકોમાં રોષ છે.

PM મોદી અમદાવાદમાં 5,477 કરોડના વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે
PM મોદી અમદાવાદમાં 5,477 કરોડના વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે (File Photo/ X/BJP Gujarat)

વડાપ્રધાનના વિકાસકાર્યો

છેલ્લે અમદાવાદને સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ અભિયાનમાં 10 લાખની વસતી ધરાવતા શહેરમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત થયો છે. આમ છતાં 2025ની ચૂંટણીમાં નાગરિક અસંતોષને મતમાં પરિવર્તિત કરવા માટે ભાજપ પાસે ફક્ત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો ચહેરો અને તેમણે પહેલ કરેલ વિકાસ કાર્યો જમા પાસામાં છે. 2025ની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં ભાજપને આંતરિક જૂથવાદ, નાગરિકોનો સુવિધા માટેનો રોષ છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની જાહેર સભા અને તેમના ચહેરા થકી ફરીથી ભાજપ સત્તા હાંસલ કરવાનો સકસેસ મંત્ર અપનાવશે.

  1. અમદાવાદમાં PM મોદી કરશે રોડ શો, 5,477 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે, તૈયારીમાં લાગ્યું તંત્ર
  2. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે, ઉત્તર ગુજરાતમાં ₹307 કરોડના રોડ પ્રોજેક્ટ્સનું કરશે લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત
Last Updated : August 25, 2025 at 8:37 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI VISIT TO GUJARATPM NARENDRA MODIAHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATIONAMC ELECTION 2025PM MODI GUJARAT VISIT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.