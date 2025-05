ETV Bharat / state

ગાંધીનગર: દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસ માટે વતન ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ બે દિવસીય પ્રવાસમાં ગઈ કાલે 26મી મે એ તેઓએ ગુજરાતના વડોદરા, કચ્છ- ભુજ, દાહોદની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારે આજ રોજ 27મી મે એ પીએમએ ગાંધીનગર ખાતે રોડ શોમાં ભાગ લીધો હતો. આ દરમિયાન તેમણે મહાત્મા મંદિર ખાતે "ગુજરાત શહેરી વિકાસની વાર્તાના 20 વર્ષ" ની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો. અહીં તેમણે ઉપસ્થિત રહેલા લોકોને સંબોધિત કર્યા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે "હું છેલ્લા બે દિવસથી ગુજરાતમાં છું, ગઈકાલે મેં વડોદરા, દાહોદ, ભુજ, અમદાવાદ અને આજે સવારે ગાંધીનગરની મુલાકાત લીધી. હું જ્યાં પણ ગયો ત્યાં દેશભક્તિની લહેર જોઈ, કેસરી સમુદ્રના ગર્જના જોઈ. કેસરી સમુદ્રની ગર્જના, લહેરાતો ત્રિરંગો અને દરેક હૃદયમાં માતૃભૂમિ માટે અપાર પ્રેમ, આ જોવા જેવું દૃશ્ય હતું, તે એક અવિસ્મરણીય દ્રશ્ય હતું..." PMએ પાડોશી દેશના વધતાં જતાં ત્રાસ મુદ્દે જણાવતા કહ્યું કે '...શરીર ગમે તેટલો સ્વસ્થ હોય, પણ જો તેને કાંટો વાગી જાય તો આખું શરીર ચિંતિત રહે છે. હવે અમે નક્કી કર્યું છે કે અમે તે કાંટો દૂર કરીશું..." દેશના ભાગલા અને આઝાદીના સમયની વાર કરતાં તેમણે કહ્યું કે, આઝાદી સમયે દેશના ભુજા કપાઈ ગઈ હતી. ભારતના ટુકડા થાય હતા. ઉપરાંત આઝાદીની રાત્રે જ મુજાહિદોએ હુમલો કર્યો હતો. એ સમયે જ મુજાહિદોને સાફ કર્યા હોત તો આજે આ પરિસ્થિતિ ન હોત. આપણે 75 વર્ષથી મુજાહિદોના આતંકનો સામનો કરીએ છીએ. અમે ત્રણ વાર પાકિસ્તાનને ધૂળ ચટાડી છે. આતંકવાદએ પ્રોક્ષી વોર છે. જ્યાં મોકો મળ્યો ત્યાં આંતકવાદીઓએ હુમલા કર્યા છે. આ કાંટાને ઉખાડીને ફેકી દેવા જોઈએ.. PMએ કહ્યું કે, "ભારત સમગ્ર વિશ્વને પરિવાર માને છે. પાકિસ્તાન પણ સુખ ચેનથી જીવે, અને અમને પણ સુખ ચેનથી જીવવા દે.." વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, પાડોશી દેશ વારંવાર આ દેશને લલકારે છે તો તેમણે ભૂલવું ન જોઈએ કે, આ દેશ વીરોની ભૂમિ છે. આજ સુધી જે પ્રોક્સી વોર કહેતા હતા તેને 6, મે બાદ પ્રોક્સી વોર હવે નહી કહેવાય. ભારતે 22 મિનિટમાં આતંકવાદીઓના ઠેકાણાનો નાશ કર્યો છે. હવે તેઓ જે ભાષામાં કૃત્ય કરશે, એ જ ભાષામાં જવાબ આપવામાં આવશે.. દેશના યંગ જનરેશનને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે, નવી પેઢી ને કહું છું કે ઇન્ડસ વેલી ટ્રી ટી બની છે તેના ઇતિહાસ વિશે તેઓ જાણે. તેઓ તેના ઇતિહાસ વિશે જાણશે તો તમને ખબર પડશે કે, ત્યારે અહીની નદીઓ પર બાંધેલા ડેમની સફાઈ નહીં થાય તેવી બાબતોનો કરારમાં સમાવેશ થયો હતો. સાર્વભૌમત્વ અને સર્વ કલ્યાણની વિચારધારા સાથે PM મોદીએ કહ્યું કે, અમે કોઈ સાથે દુશ્મની ઇચ્છતા, અમે શાંતિથી જીવવા માંગીએ છીએ. અમે પ્રગતિ કરીએ છીએ જેથી વિશ્વ વિકાસમાં સહયોગ આપી શકીએ. PMએ કહ્યું કે, મેં જ્યારે પ્રધાનમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા ત્યારે દેશની ઈકોનોમી વિશ્વમાં 11માં ક્રમે હતી, આજે દેશની ઈકોનોમી વિશ્વમાં ચોથા ક્રમે છે. 2014માં 26 મેના રોજ મને પહેલીવાર દેશના વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લેવાનો મોકો મળ્યો. કોરોના, પડોસીઓની મુસીબતો અને પ્રાકૃતિક આપદા પણ વેઠી અને 11 નંબરથી આપણે વિશ્વની ચોથા નંબરની ઈકોનોમી સુધી પહોંચ્યા છીએ. આપણે પ્રગતિ કરી છે. સાથીઓ હું ગુજરાતનો ઋણી છું. આ માટીમાં હું ઉછર્યો છું. અહિયાંથી મળેલી શિક્ષા અને દીક્ષાથી અને અહિયાંથી મળેલા મંત્રો અને સપનાઓને દેશવાસીઓના કામ આવે એવી કોશિશ કરી રહ્યો છું.

