PM મોદી કર્યું 103 રેલવે સ્ટેશનનું ઇ-લોકાર્પણ, ગુજરાતના 18 રેલવે સ્ટેશનની થઈ કાયાપલટ - AMRUT BHARAT STATION YOJNA

May 22, 2025

ગાંધીનગર : ભારતીય રેલવે મંત્રાલય દ્વારા રેલવે સ્ટેશનના વિકાસ માટે અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના હેઠળ દેશના 103 રેલવે સ્ટેશન વિકસિત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં સ્ટેશનનો લાંબા સમય સુધી તબક્કાવાર વિકાસ કરવામાં આવશે. આ સ્ટેશનોમાં ગુજરાતના 18 સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે. PM મોદીએ કર્યું 103 રેલવે સ્ટેશનનું ઇ-ઉદ્ઘાટન : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે રાજસ્થાનની મુલાકાતે છે. અહીં PM મોદીએ સૌપ્રથમ દેશનોકમાં કરણી માતા મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી. આ પછી તેમણે અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના હેઠળ પુનઃવિકસિત દેશનોક સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ સાથે જ દેશના 103 રેલવે સ્ટેશનનું પણ ઈ-ઉદ્દઘાટન કરવામાં આવ્યું. આ સ્ટેશનોમાં ગુજરાતના 18 સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે. વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે તમામ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા એક સાથે કરવામાં આવ્યું હતું.

