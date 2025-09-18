"સાહેબ આવે છે" PM મોદીની ભાવનગર મુલાકાતના કારણ અને તારણ, વાંચો ખાસ અહેવાલ
આગામી 20 સપ્ટેમ્બરે વડાપ્રધાન મોદી ભાવનગરની મુલાકાતે છે. જોકે, આ મુલાકાત પાછળના કારણો અને તારણો શું હોઈ શકે, વાંચો ETV Bharatનો રાજકીય અહેવાલ...
Published : September 18, 2025 at 7:44 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 8:06 AM IST
ભાવનગર : "સાહેબ આવી રહ્યા છે" આ ચર્ચા ભાવનગરમાં અને સોશિયલ મીડિયામાં થઈ રહી છે. સાહેબ એટલે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, આગામી 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભાવનગર આવી રહ્યા છે. જવાહર મેદાનમાં તેમનો કાર્યક્રમ સૂચિત કરવામાં આવ્યો છે. વડાપ્રધાન મોદીની ભાવનગર મુલાકાતના તારણ અને કારણ શું હોઈ શકે તે જાણો ETV Bharat રાજકીય અહેવાલમાં...
વિકાસકાર્યોની ભેટ આપવી કે રાજકીય લાભ મેળવવો ?
વડાપ્રધાન મોદીની ભાવનગર મુલાકાત અંગે ભાવનગરના પીઢ પત્રકાર અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું કે, અલંગના કામો અને વિકાસના કામો સહિત અન્ય કામોની ભેટ આપવા માટે વડાપ્રધાનનો કાર્યક્રમ છે. જ્યારે બીજું કારણ છ મહિના પછી આવી રહેલી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પણ છે. તેનો રાજકીય ફાયદો લઈ શકાય તે માટે શાસકો આવી મુલાકાત કરતા હોય છે.
સંગઠનમાં કચકચ જવાબદાર હોય શકે ?
અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું કે, સંગઠનનો વિવાદ કે જૂથવાદ છે એ ભાવનગર પૂરતો નથી, અમરેલી, જૂનાગઢ અને અમદાવાદમાં પણ છે. આપણે ભાવનગરની વાત કરીએ તો અહીંયા સંગઠનમાં ઘણા જૂથ છે અથવા તો વિરોધાભાસ પણ છે. તેનું એક કારણ છે કે શહેર ભાજપ પ્રમુખની નિમણૂક કરી પણ સંગઠનના મંત્રીઓ અને મહામંત્રીઓની નિમણૂક કરી શક્યા નથી. ભાજપમાં આવું ક્યારેય નહોતું. ભાજપમાં પહેલા પ્રમુખ બને એટલે 15 કે 20 દિવસ કે મહિના દિવસમાં સંપૂર્ણ બોડી બની જતી હતી. આ વખતે મત મતાંતરના પગલે એવું થઈ શક્યું નથી. પરંતુ વડાપ્રધાનની મુલાકાત પછી આનો ઉકેલ આવશે તેવી શક્યતા છે.
"નેતા આવે એટલે રોડ બને" : જનતા
અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું કે, નરેન્દ્ર મોદી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ઘણી વખત ભાવનગરની મુલાકાત લીધી છે. પણ વડાપ્રધાન બન્યા પછી મુલાકાત ઓછી થઈ જાય તે સ્વાભાવિક છે. હાલની મુલાકાતને પગલે તંત્ર જે રીતે કામ કરી રહ્યું છે તેને લઈને લોકોમાં નારાજગી છે. કારણ કે લોકો રજૂઆત કરીને થાકી ગયા પણ તંત્રએ કોઈ કામ કર્યું નહીં, જ્યારે સાહેબ આવે છે માટે કામ થઈ રહ્યા છે. તેને લઈને પણ ઘણા લોકોમાં તંત્ર સામે સ્પષ્ટ રોષ છે.
ધોલેરા સરને પ્રાધાન્ય આપવા પ્રધાનમંત્રીની હાજરી
પીઢ પત્રકાર જયેશભાઈ દવેએ જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન ભાવનગર આવી રહ્યા છે તે ખૂબ આનંદની વાત છે. આમ તો ચૂંટણીમાં સભામાં પ્રધાનમંત્રી આવે તે સામાન્ય છે, પણ વગર ચૂંટણીએ વડાપ્રધાન આવી રહ્યા છે તે આનંદની વાત છે. તેમની મુલાકાતનું મોટું કારણ ધોલેરા સર હોઈ શકે. ધોલેરા સર તેમના માટે એક સ્વપ્ન છે. લાંબા સમય સુધી કામ ખેંચાયા બાદ હવે ત્યાં સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ બની ગયો છે, પ્રથમ ચીપ પણ બની છે. ત્યારે આખા ધોલેરા અને ભાવનગરને વિશ્વ ફલક પર મૂકવા પ્રધાનમંત્રીની હાજરી જરૂરી છે.
સંગઠનાત્મક કોઈ બાબત નહીં પણ પ્રદેશ પ્રમુખ ?
જયેશભાઈ દવે જણાવ્યું હતું કે, સંગઠનનો મુદ્દો તો હાલ ભાવનગરમાં ક્યાંય વિક્ષેપ કરે તેવું લાગતું નથી. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખની જાહેરાત બાકી છે પણ તેના માટે ભાવનગર આવે તેવું માની શકાય તેમ નથી. ભાજપ માટે ભાવનગર ગઢ રહ્યો છે, પણ અલંગમાં મંદી તેજી ચાલે છે તેને કઈ રીતે વેગ આપવો તેને લઈને જાહેરાત કરી શકે. આમ તો ભાવનગર ઘણો વિકાસ માંગે છે, તેના માટે વડાપ્રધાન કોઈ જાહેરાત કરે તેવું શક્ય છે.
