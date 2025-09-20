"ગુજરાતમાં એક લાખ લોકોએ રક્તદાન કર્યું", ભાવનગરમાં PM મોદીએ સેવા પખવાડાની પ્રશંસા કરી
આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભાવનગરના પ્રવાસે છે. જાહેર સભા દરમિયાન પ્રધાનમંંત્રીએ સેવા પખવાડા પહેલની પ્રશંસા કરી.
Published : September 20, 2025 at 2:12 PM IST
ભાવનગર : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ભાવનગરના પ્રવાસે છે. પ્રથમ તેઓએ અહીં રોડ શો કર્યો, જે બાદ ભાવનગરના જવાહર મેદાન ખાતે એક જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ જાહેર સભા દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ સેવા પખવાડા પહેલની પ્રશંસા કરી, સાથે જ પોતાના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવવા બદલ તમામનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.
PM મોદીએ સેવા પખવાડાની પ્રશંસા કરી
ભાવનગર જવાહર મેદાનમાં આયોજિત જાહેર સભા દરમિયાન સેવા પખવાડા પહેલની પ્રશંસા કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ નોંધ્યું કે, સેવા પખવાડાના ત્રણ દિવસમાં રાજ્યના એક લાખથી વધુ લોકોએ રક્તદાન કર્યું છે, જ્યારે 30,000 આરોગ્ય શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
"ગુજરાતમાં એક લાખ લોકોએ રક્તદાન કર્યું" : વડાપ્રધાન મોદી
PM મોદીએ કહ્યું, "વિશ્વકર્મા જયંતિથી લઈને ગાંધી જયંતિ સુધી, દેશભરમાં લોકો સેવા પખવાડા ઉજવી રહ્યા છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં, સેવા પખવાડા હેઠળ અનેક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં રક્તદાન શિબિરમાં એક લાખ લોકોએ રક્તદાન કર્યું છે. અનેક શહેરોમાં સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, અને લાખો લોકો જોડાયા હતા. રાજ્યમાં 30,000થી વધુ આરોગ્ય શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંખ્યા ખૂબ મોટી છે. મહિલા આરોગ્ય કેન્દ્રમાં છે."
#WATCH | Gujarat | PM Modi addresses a public rally in Bhavnagar— ANI (@ANI) September 20, 2025
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/34Hv7AbNzG
ભાજપ દ્વારા વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે સેવા પખવાડા નામનું 15 દિવસનું રાષ્ટ્રવ્યાપી અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. આ અભિયાન હેઠળ, પાર્ટી કેન્દ્ર સરકારની સિદ્ધિઓ દર્શાવવા માટે દેશભરમાં રક્તદાન શિબિર, સ્વચ્છતા અભિયાન અને પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
જન્મદિવસની શુભેચ્છા બદલ આભાર માન્યો : જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ માટે વિશ્વભરના લોકોનો આભાર માનતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "17 સપ્ટેમ્બરના રોજ તમે જે શુભેચ્છાઓ મોકલી અને વિશ્વભરમાંથી મને મળેલી શુભેચ્છાઓ માટે દરેકનો વ્યક્તિગત રીતે આભાર માનવો શક્ય નથી. ભારતના ખૂણે ખૂણે અને દુનિયાભરમાંથી આ શુભેચ્છાઓ મારી શક્તિ છે. આજે, હું જાહેરમાં શુભેચ્છાઓ માટે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરું છું."
રૂ. 34,200 કરોડથી વધુના પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ
ભાવનગરના પ્રવાસ દરમિયાન આજે વહેલી સવારે વડાપ્રધાન મોદીએ ભાવનગરમાં 'સમુદ્ર સે સમૃદ્ધિ' કાર્યક્રમમાં 34,200 કરોડ રૂપિયાથી વધુના અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો. આ તકે તેમણે કહ્યું, "આ કાર્યક્રમ ભાવનગરમાં થઈ રહ્યો છે, પરંતુ તે સમગ્ર ભારતનો છે. આજે, ભાવનગરને આ મહત્વપૂર્ણ પહેલ માટે કેન્દ્ર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે, જે આપણા રાષ્ટ્રના સમુદ્ર દ્વારા સમૃદ્ધિ તરફ આગળ વધવાના વિઝનને પ્રતિબિંબિત કરે છે."
