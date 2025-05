ETV Bharat / state

વડાપ્રધાન મોદીના અનોખા ચાહક : PM મોદીની પ્રતિમા સ્થાપી, બોરડી ગામને કેસરિયા રંગે રંગ્યુ - PM MODI STATUE

અમરેલી : ધારી તાલુકાના બોરડી ગામના ઉદ્યોગકાર મથુરભાઈ કોટડીયાએ વડાપ્રધાન મોદી પ્રત્યેનો તેમનો અહોભાવ અનોખી રીતે વ્યક્ત કર્યો છે. મથુરભાઈએ રામજી મંદિરની સાથે ગામને આધુનિક ઢબે રંગરોગાન કર્યું અને ગામમાં ડો. આંબેડકર, સ્વામી વિવેકાનંદ, સરદાર પટેલ અને નરેન્દ્ર મોદીની પૂરા કદની પ્રતિમા સ્થાપિત કરી. વડાપ્રધાન મોદીના અનોખા ચાહક : અમરેલી જિલ્લાના બોરડી ગામના મથુરભાઈ કોટડીયા વડાપ્રધાન મોદીના ચાહક છે. ઉદ્યોગપતિ મથુરભાઈ કોટડીયાએ પીએમ મોદી પ્રત્યે તેમનો અહોભાવ વ્યક્ત કરીને ગામમાં સ્વામી વિવેકાનંદ, સરદાર પટેલ, ડો. આંબેડકર અને વડાપ્રધાન મોદીની પૂરા કદની પ્રતિમા પ્રસ્થાપિત કરાવી છે. થોરડી ગામ રામજી મંદિર (ETV Bharat Gujarat) PM મોદીની પ્રતિમાની સ્થાપના કરી : વડાપ્રધાન મોદીની પ્રતિમા સ્થાપવા અંગે મથુરભાઈ કોટડીયાએ ETV Bharat સાથે એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, તેઓ પીએમ મોદીના કામથી ખૂબ જ પ્રભાવિત છે. નરેન્દ્ર મોદી જેવા વડાપ્રધાન ભારતને મળવા ખૂબ મુશ્કેલ છે. તેમની કાર્યપદ્ધતિ અને નિર્ણય શક્તિથી તેઓ ખૂબ પ્રભાવિત થયા છે. તેમના વતનના પ્રત્યેક વ્યક્તિ નરેન્દ્ર મોદીની પ્રભાવિત થાય, તેમના કામોને જાણે અને તેમના વ્યક્તિત્વને ઓળખે તે માટે ગામમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રતિમા મૂકી છે. "વડાપ્રધાન મોદીની કાર્ય પદ્ધતિથી પ્રભાવિત થઈને તેમની પ્રતિમા ગામમાં લગાવી છે. જેમાંથી સમગ્ર ગામને પ્રેરણા મળે અને ગામ વિકાસના માર્ગે ચાલે તેવો પ્રયાસ કર્યો છે." -- મથુરભાઈ કોટડીયા

