'વડાપ્રધાનની વીંટી', ભાવનગરના સોનીએ PM મોદીના ચહેરાને વીંટીમાં કંડાર્યો

ભાવનગરના એક યુવા સોની વેપારીએ વડાપ્રધાન મોદીની ભાનવગર મુલાકાતને લઈને તેમના ચેહરાની એક વીંટી બનાવી છે અને આ વીંટી પીએમને ભેટ આપવાની ઈચ્છા દર્શાવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 7:03 AM IST

ભાવનગર: વડાપ્રધાન મોદીના ભાવનગરમાં આગમનને પગલે શહેરમાં ઉત્સવ જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ભાવનગરના એક સોની યુવાન વેપારી દ્વારા ચાંદીમાં વડાપ્રધાનના પ્રતિબિંબ વાળી એક વીંટી બનાવી છે. આ યુવાન ઘણા દિવસો પહેલા મહેનત કરતો હતો.ત્યારે આ વીંટી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો કે આ યુવાને અગાઉ પણ વીટીમાં અનેક કૃતિઓ તૈયાર કરેલી છે, પરંતુ હાલ વડાપ્રધાન મોદીની તૈયાર કરેલી વીંટી યુવાને પીએમ મોદીને આપવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે.

વડાપ્રધાન માટે વીંટી

ભાવનગર શહેરના એમ.જી રોડ ઉપર આવેલી સોની બજારમાં મહાશક્તિ જ્વેલર્સ તરીકે પોતાની દુકાન ચલાવતા યુવાન જયભાઈ સોની દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ચહેરાવાળી એક ચાંદીની વીટી તૈયાર કરવામાં આવી છે. જો કે આ યુવાન દ્વારા અગાઉ પણ શ્રી રામ મંદિર અને વર્લ્ડ કપને પણ વીંટીમાં કંડોરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે હાલમાં વડાપ્રધાન ભાવનગરની મુલાકાતે હોય ત્યારે તેમની બનાવેલી વીંટી યુવાન તેમને અર્પણ કરવા પણ ઇચ્છા ધરાવે છે.જો કે યુવાને જણાવ્યું હતું કે મોકો મળશે તો તેઓ વડાપ્રધાનને વીંટી જરૂર અર્પિત કરશે.

વીંટીમાં 2014, 'મોદી કી ગેરેન્ટી' અને કમળની કૃતિઓ
પીએમ મોદીને વીંટી આપવાની ઈચ્છા

જય ભાઈ સોની સાથે થયેલી વાતચીત મુજબ તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેમને ચાંદીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રતિબીંબ વાળી વીંટી બનાવી છે. જેમાં 15 થી 20 દિવસની મહેનત લાગી છે. જો કે આ વીંટી શુદ્ધ ચાંદીમાં આઠ ગ્રામ ચાંદીની અંદર બનાવવામાં આવી છે. આકર્ષિત કરતી વીંટી યુવાન વડાપ્રધાનને અર્પણ કરવા માંગે છે. યુવાનની ઈચ્છા પૂર્ણ થશે કે કેમ તે તો સમયે જ ખ્યાલ આવશે. પરંતુ હાલ તેને વીંટી બનાવીને વડાપ્રધાન માટે ભેટ આપવા તૈયારી રાખી છે.

ભાવનગરના જય સોનીએ બનાવી વડાપ્રધાન મોદી માટે વીંટી
વીંટીની વિશેષતા

જય ભાઈ સોની વડાપ્રધાનની બનાવેલી વીંટીની અંદર ખૂબ જ નાના અક્ષરોમાં 2014 પણ કંડોરવામાં આવેલું છે.આ સાથે 'મોદી કી ગેરેન્ટી' પણ લખાયેલું છે, અને કમળની પણ કૃતિઓ જોવા મળે છે. યુવા સોની વેપારી પોતાની અદભુત કારીગરીથી ચાંદીમાં વડાપ્રધાનની કૃતિને કંડોરવામાં સફળ રહ્યો છે, ત્યારે તેની ઈચ્છા વડાપ્રધાનની શહેરમાં હાજરી હશે ત્યારે તેમને ભેટ આપવાની પૂરી થશે કે કેમ તે જોવાનું રહે છે.

