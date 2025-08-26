ETV Bharat / state

PM મોદીએ 'e-VITARA' ને લીલી ઝંડી આપી, મારુતિ સુઝુકી EV વાહન અને બેટરી પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું - PM MODI GUJARAT VISIT

આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હાંસલપુર સ્થિત મારુતિ પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી, સાથે જ કેટલાક મહત્વના કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો.

PM મોદીએ 'e-VITARA' ને લીલી ઝંડી આપી
PM મોદીએ 'e-VITARA' ને લીલી ઝંડી આપી (PMO)
Published : August 26, 2025 at 12:19 PM IST

મહેસાણા : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે. જે અંતર્ગત તેઓ આજે મહેસાણાના હાંસલપુર સ્થિત મારુતિ પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી, સાથે જ કેટલાક મહત્વના કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો. આ પ્રસંગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભારતમાં જાપાનના રાજદૂત એચ. ઈ. કેઇચી ઓનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

PM મોદીએ 'e-VITARA' ને લીલી ઝંડી આપી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમદાવાદના હાંસલપુરમાં સુઝુકી મોટર પ્લાન્ટ ખાતે સુઝુકીના પ્રથમ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વાહન (BEV) 'e-VITARA' ને લીલી ઝંડી આપી. આ તકે તેમની સાથે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉત્પાદનને વેગ

PM મોદીએ 'e-VITARA' ને લીલી ઝંડી આપી (ETV Bharat Gujarat)

વડાપ્રધાન મોદીએ બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ (BEV) ના ઉત્પાદન અને તેની 100 થી વધુ દેશોમાં નિકાસના પ્રસંગે હાજરી આપી. આ કાર્યક્રમ ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા અને આ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા લાવવાની દિશામાં એક મોટું પગલું છે.

PM મોદીએ 'e-VITARA' ને લીલી ઝંડી આપી (ETV Bharat Gujarat)

બેટરી ઉત્પાદન એકમનું ઉદ્ઘાટન

આ ઉપરાંત, વડાપ્રધાન સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ ઇલેક્ટ્રીક વ્હીકલ માટે Li-ion બેટરી સેલ અને ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્પાદન કરતા TDS લિથિયમ-આયન બેટરી પ્લાન્ટનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ પ્લાન્ટ તોશીબા, ડેન્સો અને સુઝુકીના સંયુક્ત સાહસથી સ્થાપિત થયો છે. આ પ્લાન્ટ ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે જરૂરી બેટરીના ઉત્પાદનને વેગ આપશે, જેનાથી આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટશે.

આત્મનિર્ભર ભારતની દિશામાં એક કદમ

આ બંને પ્રોજેક્ટ્સ 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' અને 'આત્મનિર્ભર ભારત' પહેલને મજબૂત કરશે. સ્થાનિક સ્તરે બેટરી અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું ઉત્પાદન થવાથી રોજગારની નવી તકો ઊભી થશે. આ ઉપરાંત, પર્યાવરણને અનુકૂળ વાહનોના ઉપયોગને પણ પ્રોત્સાહન મળશે, જે પ્રદૂષણ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થશે. આ મુલાકાત ગુજરાત અને સમગ્ર ભારત માટે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ક્ષેત્રે એક નવી ક્રાંતિ લાવશે. આ પ્લાન્ટ્સ ભારતના ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગને વૈશ્વિક સ્તરે નવી ઓળખ અપાવશે.

