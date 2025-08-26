મહેસાણા : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે. જે અંતર્ગત તેઓ આજે મહેસાણાના હાંસલપુર સ્થિત મારુતિ પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી, સાથે જ કેટલાક મહત્વના કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો. આ પ્રસંગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભારતમાં જાપાનના રાજદૂત એચ. ઈ. કેઇચી ઓનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
PM મોદીએ 'e-VITARA' ને લીલી ઝંડી આપી
#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi and Toshihiro Suzuki, President & Representative Director of Suzuki Motor Corporation, flagged off the 'e-VITARA', Suzuki’s first global strategic Battery Electric Vehicle (BEV), at the Suzuki Motor plant in Hansalpur, Ahmedabad.… pic.twitter.com/LPKWBjdykN— ANI (@ANI) August 26, 2025
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમદાવાદના હાંસલપુરમાં સુઝુકી મોટર પ્લાન્ટ ખાતે સુઝુકીના પ્રથમ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વાહન (BEV) 'e-VITARA' ને લીલી ઝંડી આપી. આ તકે તેમની સાથે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
Made in India electric vehicles are now driving onto the global stage. It reflects our nation's growing strength in green mobility. Addressing a programme in Hansalpur, Gujarat. https://t.co/sZZ7ZCSys1— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2025
ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉત્પાદનને વેગ
વડાપ્રધાન મોદીએ બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ (BEV) ના ઉત્પાદન અને તેની 100 થી વધુ દેશોમાં નિકાસના પ્રસંગે હાજરી આપી. આ કાર્યક્રમ ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા અને આ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા લાવવાની દિશામાં એક મોટું પગલું છે.
બેટરી ઉત્પાદન એકમનું ઉદ્ઘાટન
આ ઉપરાંત, વડાપ્રધાન સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ ઇલેક્ટ્રીક વ્હીકલ માટે Li-ion બેટરી સેલ અને ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્પાદન કરતા TDS લિથિયમ-આયન બેટરી પ્લાન્ટનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ પ્લાન્ટ તોશીબા, ડેન્સો અને સુઝુકીના સંયુક્ત સાહસથી સ્થાપિત થયો છે. આ પ્લાન્ટ ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે જરૂરી બેટરીના ઉત્પાદનને વેગ આપશે, જેનાથી આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટશે.
Today is a special day in India’s quest for self-reliance and being a hub for green mobility. At the programme in Hansalpur, e-VITARA will be flagged off. This Battery Electric Vehicle (BEV) is made in India and will be exported to over a hundred nations. In a big boost to our…— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2025
આત્મનિર્ભર ભારતની દિશામાં એક કદમ
આ બંને પ્રોજેક્ટ્સ 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' અને 'આત્મનિર્ભર ભારત' પહેલને મજબૂત કરશે. સ્થાનિક સ્તરે બેટરી અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું ઉત્પાદન થવાથી રોજગારની નવી તકો ઊભી થશે. આ ઉપરાંત, પર્યાવરણને અનુકૂળ વાહનોના ઉપયોગને પણ પ્રોત્સાહન મળશે, જે પ્રદૂષણ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થશે. આ મુલાકાત ગુજરાત અને સમગ્ર ભારત માટે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ક્ષેત્રે એક નવી ક્રાંતિ લાવશે. આ પ્લાન્ટ્સ ભારતના ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગને વૈશ્વિક સ્તરે નવી ઓળખ અપાવશે.
આ પણ વાંચો...