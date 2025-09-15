PM મોદીનો જન્મદિન : મહિલાઓને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી અપાઈ, અત્રિ ગ્રીનની સરાહનીય પહેલ
હિંમતનગરની અત્રિ ગ્રીન સોસાયટીએ આરોગ્યપ્રદ પહેલ કરી, જેમાં નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિને પ્રથમવાર 75 મહિલાઓ માટે કેન્સર રસીકરણ કાર્યક્રમ યોજાયો.
Published : September 15, 2025 at 9:14 AM IST
સાબરકાંઠા : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 75 મા જન્મદિન નિમિત્તે સાબરકાંઠા સહિત ગુજરાતભરમાં વિવિધ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે. ત્યારે હિંમતનગરમાં ગુજરાતના પનોતા પુત્ર તેમજ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75 મા જન્મદિન નિમિત્તે 75 જેટલી મહિલાને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી આપી આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ અત્રિ ગ્રીન દ્વારા એક નવો પ્રયાસ હાથ ધરાયો છે.
અત્રિ ગ્રીન સોસાયટીની પહેલ
સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં આવેલ અત્રિ ગ્રીન સોસાયટી દ્વારા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી કરાઈ છે. હિંમતનગરમાં અત્રિ ગ્રીન સોસાયટી દ્વારા સ્થાનિક કક્ષાએ રહેતી 75 જેટલી મહિલાઓને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી આપવામાં આવી છે. આમ મહિલાઓને સુરક્ષિત કરાઈ, સાથે સાથે સ્થાનિક કક્ષાએ આ પ્રયાસથી કેટલાય લોકોમાં ખુશી વ્યાપી છે.
મહિલાઓ માટે સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી : સામાન્ય રીતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિન નિમિત્તે ગુજરાતભરમાં બ્લડ ડોનેશનથી લઈ વિવિધ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કેટલાય દર્દીઓ માટે વિવિધ પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે. ત્યારે હાલના તબક્કે આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ મહિલાઓમાં સર્વાઇકલ કેન્સરની સંખ્યા દિન પ્રતિદિન વધી રહી છે. જોકે તેના માટે કેન્સર પ્રતિરોધક રસી શોધાઇ છે.
મહિલા સ્વાસ્થ્ય જાળવવા હેતુપૂર્ણ પહેલ : સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સૌથી વધુ પસંદગી પામનાર પ્રધાનમંત્રી છે. હાલમાં તેમના 75 મા જન્મદિન નિમિત્તે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં વિવિધ કાર્યક્રમો હાથ ધરાયા છે. હિંમતનગરમાં એક સાથે 75 જેટલી મહિલાઓને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી આપી તેમના સ્વાસ્થ્યની જાળવણી માટે પાયારૂપ પ્રયાસ હાથ ધર્યો છે. આવનારા સમયમાં પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન નિમિત્તે યોજાઇ રહેલા વિવિધ પ્રયાસોમાં હિંમતનગરમાં સર્વાઇકલ રસી આપવાનો પ્રયાસ અનેરો સાબિત થશે તે નક્કી છે.
