ETV Bharat / state

PM મોદીનો જન્મદિન : મહિલાઓને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી અપાઈ, અત્રિ ગ્રીનની સરાહનીય પહેલ

હિંમતનગરની અત્રિ ગ્રીન સોસાયટીએ આરોગ્યપ્રદ પહેલ કરી, જેમાં નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિને પ્રથમવાર 75 મહિલાઓ માટે કેન્સર રસીકરણ કાર્યક્રમ યોજાયો.

અત્રિ ગ્રીનની સરાહનીય પહેલ
અત્રિ ગ્રીનની સરાહનીય પહેલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 9:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સાબરકાંઠા : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 75 મા જન્મદિન નિમિત્તે સાબરકાંઠા સહિત ગુજરાતભરમાં વિવિધ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે. ત્યારે હિંમતનગરમાં ગુજરાતના પનોતા પુત્ર તેમજ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75 મા જન્મદિન નિમિત્તે 75 જેટલી મહિલાને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી આપી આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ અત્રિ ગ્રીન દ્વારા એક નવો પ્રયાસ હાથ ધરાયો છે.

અત્રિ ગ્રીન સોસાયટીની પહેલ

મહિલાઓને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી અપાઈ, અત્રિ ગ્રીનની પહેલ (ETV Bharat Gujarat)

સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં આવેલ અત્રિ ગ્રીન સોસાયટી દ્વારા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી કરાઈ છે. હિંમતનગરમાં અત્રિ ગ્રીન સોસાયટી દ્વારા સ્થાનિક કક્ષાએ રહેતી 75 જેટલી મહિલાઓને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી આપવામાં આવી છે. આમ મહિલાઓને સુરક્ષિત કરાઈ, સાથે સાથે સ્થાનિક કક્ષાએ આ પ્રયાસથી કેટલાય લોકોમાં ખુશી વ્યાપી છે.

મહિલાઓને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી અપાઈ
મહિલાઓને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી અપાઈ (ETV Bharat Gujarat)

મહિલાઓ માટે સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી : સામાન્ય રીતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિન નિમિત્તે ગુજરાતભરમાં બ્લડ ડોનેશનથી લઈ વિવિધ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કેટલાય દર્દીઓ માટે વિવિધ પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે. ત્યારે હાલના તબક્કે આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ મહિલાઓમાં સર્વાઇકલ કેન્સરની સંખ્યા દિન પ્રતિદિન વધી રહી છે. જોકે તેના માટે કેન્સર પ્રતિરોધક રસી શોધાઇ છે.

મહિલાઓને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી અપાઈ
મહિલાઓને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી અપાઈ (ETV Bharat Gujarat)

મહિલા સ્વાસ્થ્ય જાળવવા હેતુપૂર્ણ પહેલ : સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સૌથી વધુ પસંદગી પામનાર પ્રધાનમંત્રી છે. હાલમાં તેમના 75 મા જન્મદિન નિમિત્તે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં વિવિધ કાર્યક્રમો હાથ ધરાયા છે. હિંમતનગરમાં એક સાથે 75 જેટલી મહિલાઓને સર્વાઇકલ કેન્સરની રસી આપી તેમના સ્વાસ્થ્યની જાળવણી માટે પાયારૂપ પ્રયાસ હાથ ધર્યો છે. આવનારા સમયમાં પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન નિમિત્તે યોજાઇ રહેલા વિવિધ પ્રયાસોમાં હિંમતનગરમાં સર્વાઇકલ રસી આપવાનો પ્રયાસ અનેરો સાબિત થશે તે નક્કી છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

CERVICAL CANCER VACCINE FOR WOMENPM NARENDRA MODI BIRTHDAYસર્વાઇકલ કેન્સરATRI GREEN SOCIETY HIMMATNAGARPM MODI 75TH BIRTHDAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.