ભાવનગરમાં PM જોતા જ ધ્રૂસકે-ધ્રૂસકે રડી પડેલા બાળકે શું કહ્યું? ચિત્ર જોઈને મોદીએ સ્ટેજ પરથી વચન આપ્યું

PMની સભા દરમિયાન તેમનું ચિત્ર લઈને આવેલો એક બાળક વડાપ્રધાને બોલાવતા જ રડવા લાગ્યો હતો, જેને PM મોદીએ શાંત કર્યો હતો.

PM મોદીની ભાવનગરની સભાની તસવીર
PM મોદીની ભાવનગરની સભાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 7:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: શહેરમાં આજે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર ભાઈ મોદી આવી પહોંચ્યા હતા. 'સમુદ્ર સે સમૃદ્ધિ' કાર્યક્રમ પહેલા તેમના રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જે મહિલા કોલેજ સર્કલથી રૂપાણી સર્કલ સુધી રોડ શો યોજાયો હતો. ત્યારબાદ વડાપ્રધાન જાહેર સભામાં પહોંચ્યા અને લોકોનું અભિવાદન જીલીને પ્રથમ પરસોત્તમભાઈ સોલંકીની પાસે ગયા હતા. બાદમાં કરોડોના કામોના ખાતમુહૂર્ત કર્યા. સભા પૂર્ણ થતા જતી વખતે ફરી PM પરસોત્તમભાઈ સોલંકી પાસે ગયા અને ભેટી પડ્યા હતા. બાદમાં પીએમ લોથલ તરફ રવાના થયા હતા. PMની સભા દરમિયાન તેમનું ચિત્ર દોરીને આવેલો એક બાળક રડવા લાગ્યો હતો, જેને PM મોદીએ શાંત કર્યો હતો. તેમણે બાળકને ચિત્રમાં સરનામું લખ્યું હશે તો દિલ્હી જઈને પત્ર લખશે એમ પણ જણાવ્યું હતું.

પ્રથમ રોડ શો યોજાયો શહેરમાં
ભાવનગર શહેરમાં વડાપ્રધાન એરપોર્ટ આવ્યા બાદ મહિલા કોલેજ સર્કલથી તેમના રોડ શોનું પ્રારંભ થયો હતો. આ રોડ શો 1.5 kmનો રૂપાણી સર્કલ સુધીનો હતો. રોડ શોમાં બંને તરફ લોકોની જનમેદની જોવા મળતી હતી. ઢોલ નગારાના નાદ અને ફૂલોથી વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કરાયું હતું. આ સાથે વંદે ભારત ટ્રેન, શેત્રુંજી પર્વત, ઓપરેશન સિંદૂર, સ્કાઉટ ગાર્ડ, માતૃદેવો ભવ, ગરબો સહિતની કુલ 15 જેટલી કૃતિઓ અને ટેબ્લો રોડ શોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. પરંતુ રોડ શોમાં કેટલાક ભાગમાં પબ્લિક નહીં હોવાથી શહેર સંગઠન સામે ચર્ચાઓ જાગી છે. તેમાં સ્ટેજ ઉપર જઈને પરસોત્તમભાઈ સોલંકી પાસે પીએમને જવું સમજી શકાય છે.

PM મોદીની ભાવનગરમાં સભા (ETV Bharat Gujarat)

વડાપ્રધાન સભા સ્થળ પર આવતા મળ્યા મંત્રીને
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રોડ શો પૂર્ણ કરીને સમુદ્ર સે સમૃદ્ધિ કાર્યક્રમના સ્ટેજ ઉપર પહોંચ્યા ત્યારે પ્રથમ આવેલી જનતાનું અભિવાદન કર્યું હતું. ત્યારબાદ સીધા જ તેઓ સ્ટેજ ઉપર બેસેલા મંત્રીઓની હરોળમાં રહેલા મત્સ્ય ઉદ્યોગમંત્રી પરષોત્તમભાઈ સોલંકીને પાસે જઈને તેમના ખબર અંતર પૂછ્યા હતા. જો કે ત્યારબાદ વડાપ્રધાન પોતાનું પદ સીધુ ધારણ કર્યું હતું.

PM મોદીનો નાનો પ્રશંસક
PM મોદીનો નાનો પ્રશંસક (ETV Bharat Gujarat)

પીએમ બાળકનું ચિત્ર જોઈ ગયાને બાળક રડી પડ્યો
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું પ્રવચન ચાલુ હતું ત્યારે જ તેમની નજર એક બાળક ઉપર પડી. આ બાળકના હાથમાં વડાપ્રધાનનું જ ચિત્ર બનાવેલું હતું. તે લઈને ઉભો હતો. તેથી તેમને એ ચિત્ર લેવા માટે જણાવ્યું. જેથી ભાવવિભોર થઈને બાળક રડી પડ્યો હતો. જો કે આ બાળક કોણ હતો તે સામે આવ્યું હતું. રવિ સંજયભાઈ પરમાર નામના આ બાળકે જણાવ્યું હતું કે, હું નાગધણીબા ગામથી આવ્યો છું મને નહોતું કે મારું ચિત્ર મોદી સાહેબ લેશે. પણ તેઓ જોઈ ગયા અને મારું ચિત્ર લેતા હું ભાવનામાં રડવા લાગ્યો હતો. મને ખબર પડી કે મોદી સાહેબ આવવાના છે એટલે હું બે દિવસથી તેમનું ચિત્ર બનાવતો હતો. જો કે મારું ચિત્ર તેમને દીધું તો મને એમની સાથે વાત કરવા મળી.

PMની ભાવનગરની સભાની તસવીર
PMની ભાવનગરની સભાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

વડાપ્રધાનના શબ્દ ભાવનગરે વટ પાડી દીધો
દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર ભાઈ મોદીએ પોતાના પ્રવચન શરૂ કરતાંની સાથે જ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગરના લોકોએ વટ પાડી દીધો માનવ મહેરામણ દેખાય છે. બાદમાં પીએમ પોતાનું વક્તવ્ય હિન્દીમાં કર્યું હતું. ત્યારબાદ એમને વધુમાં કહ્યું હતું કે, સમુદ્રથી સમૃદ્ધિ જવાની દિશામાં ભાવનગર કેન્દ્ર બનવા જઈ રહ્યું છે. 17 તારીખે જે લોકોએ મને શુભકામનાઓ મોકલી છે તે તમામનો હું આ સ્ટેજ ઉપરથી આભાર માનું છું લોકો જ મારી તાકાત છે અને મારી સંપત્તિ છે.

PMની ભાવનગરની સભાની તસવીર
PMની ભાવનગરની સભાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

દીકરી સિંદૂર ઓપરેશનનું પોસ્ટર લાવી
વડાપ્રધાન પોતાના પ્રવચન દરમિયાન એક દીકરીએ સિંદુર ઓપરેશન નું પોસ્ટર ઊંચું કર્યું હોય તે જોઈ જતા તે કલેક્ટ કરવા માટે કહ્યું અને દીકરીનો ધન્યવાદ માન્યો હતો. જો કે ત્યારબાદ વડાપ્રધાને દેશમાં લોકોએ સેવા પખવાડીયું મનાવી રહ્યા છે અને એક લાખ લોકોએ રક્તદાન કર્યું છે ત્યારે સફાઈમાં પણ 30,000 થી વધુ જગ્યા ઉપર મહિલાઓ જોડાય છે. તમામનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કૃષ્ણકુમારસિંહજીને વંદન કરું છું.સરદાર વલ્લભભાઈ સાથે તેમણે પહેલ કરી છે અમે પણ આજે દેશને મજબૂત કરી રહ્યા છીએ.

PM મોદીની ભાવનગરની સભાની તસવીર
PM મોદીની ભાવનગરની સભાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

GSTનો નિર્ણય નવરાત્રી-દિવાળીમાં રોનક લાવશે
વડાપ્રધાને પોતાના પ્રવચનમાં કહ્યું હતું કે, આજે હું ભાવનગર આવ્યો છું, ત્યારે નવરાત્રી શરૂ થવા જઈ રહી છે અને આગામી દિવસોમાં દિવાળી જેવા તહેવાર પણ આવવાના છે. જ્યારે જીએસટીનો લેવાયેલો નિર્ણય બજારમાં એક નવી રોનક લાવશે. ભાવનગરમાં મને માફ કરજો હું હિન્દીમાં એટલે બોલું છું કે, મારા દેશભરમાં આ કાર્યક્રમ જઈ રહ્યો છે.

આત્મનિર્ભર બનાવવા મૂક્યું જોર
વડાપ્રધાને વધુમાં કહ્યું હતું કે, આપણો દુશ્મન એક જ છે નિર્ભરતા જે અન્ય દેશો પર આપણે નિર્ભર રહીએ છીએ. આપણે આપણા દુશ્મનને નાથવા માટે વિદેશ કરતા પોતાના પણ નિર્ભર રહેવું જરૂરી છે. જેટલી વિદેશ પર નિર્ભરતા એટલી દેશની નિષ્ફળતા છે. સુખ સમૃદ્ધિ માટે આપણા આબાદી વાળા દેશને આત્મનિર્ભર બનવું જ પડશે. આપણા સામર્થ્યની કોઈ કમી નથી.

PM મોદીની ભાવનગરની સભાની તસવીર
PM મોદીની ભાવનગરની સભાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસ પર વડાપ્રધાનના પ્રહાર
વડાપ્રધાને સ્ટેજ ઉપરથી વધુમાં કોંગ્રેસ ઉપર પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં સામર્થ્યની કમી નથી. પરંતુ કોંગ્રેસે આઝાદી બાદ સામર્થયને અવગણી છે. કોંગ્રેસની સરકારે દેશને દુનિયાને બજારમાંથી અલગ રાખી છે. કોંગ્રેસ સરકારની નીતિઓએ દરેક યુવાનોનું નુકસાન કર્યું છે. ભારતની તાકાતને સામે આવતા રોકી છે. દેશનું એટલું મોટું નુકસાન થયું છે તેનું ઉદાહરણ શિપિંગ સેક્ટર છે. દેશ દુનિયાના વ્યાપારને ગતિ આપતા હતા ત્યારે 50 વર્ષ પહેલા ભારતમાં બનેલા જહાજ ઉપયોગ કરાતો હતો. 40 ટકા જહાજ ઈમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ અન્ય દેશમાં થતો હતો. પરંતુ હાલમાં 5 ટકા રહી ગયો છે અને આપણે વિદેશી જહાજ પર નિર્ભર બની ગયા. આજે આપણે 40 જેટલા શિપ અને 15 જેટલી સબમરીન કંડકટ કરી છે તેમાં મોટાભાગની આપણે બનાવીએ છીએ. INS વિક્રાંત તેને પણ આપણે બનાવ્યું છે.

PM મોદીની ભાવનગરમાં રોડ શોની તસવીર
PM મોદીની ભાવનગરમાં રોડ શોની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

ગોહિલવાડી પાઘડી પીએમને અર્પણ
સ્ટેજ ઉપર વડાપ્રધાનનો સન્માન વિવિધ રાજકીય આગેવાનો દ્વારા કરવામાં આવ્યું. ત્યારે જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ દિગ્વિજયસિંહ ગોહિલ દ્વારા પાઘડી પહેરાવીને વડાપ્રધાનનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે આ પાઘડીને લઈને દિગ્વિજયસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, પાઘડીની વિશેષતા એ છે કે આ ગોહિલવાડી પાઘડી છે. જેમાં સિલ્વર અને ગોલ્ડ કલર મિક્સ કરીને બનતી હોય છે. પહેલાના જમાનામાં રાજાઓ અને ગોહિલવાડમાં લોકો આ પાઘડી પહેરતા હતા. જો કે આ પાઘડીની કિંમત અલગ અલગ પ્રકારની હોય છે જેમાં 1000 થી લઈને 15000 સુધીની પાઘડીઓ બનતી હોય છે.

શહેર અને જિલ્લામાં અટકાયતો
ભાવનગર શહેરમાં વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમને લઈને કોઈ વિરોધ થાય નહીં તે માટે પોલીસ દ્વારા અને કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને નેતાઓને આગળના દિવસે અટકાયત અને સવારમાં અટકાયત કરી લેવામાં આવી હતી. જેમાં ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસના આગેવાન નેતાઓ અને જિલ્લામાં ભરતસિંહ વાળા ખેડૂત આગેવાનની પણ અટકાયત થઇ હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

