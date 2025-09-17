ETV Bharat / state

PM મોદીના 75મા જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી, ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર 75 કિલોની કેક

વડાપ્રધાન મોદીજીના જન્મદિવસની ઉજવણી સાથે 75 હિન્દુ બહેનો અને 75 મુસ્લિમ બહેનોને સાડી અને ડ્રેસ વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર 75 કિલોની કેક
ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર 75 કિલોની કેક (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ છે, જેને સમગ્ર દેશમાં ધૂમધામથી મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. અમદાવાદ શહેરમાં પણ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ જુદા જ અંદાજમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે.

PM મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી અનોખી ઉજવણી

ભાજપ નેતા રઉફ બંગાલીએ ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર 75 કિલોની કેક બનાવડાવી છે. જમાલપુર દરવાજા ખાતે જગન્નાથ મંદિરના મહંત દિલીપદાસજી મહારાજ તથા સર્વધર્મના ધર્મગુરુઓએ આ 75 કિલોની કેક કાપી PM મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી કરી હતી. આ તકે 75 હિન્દુ બહેનો અને 75 મુસ્લિમ બહેનોને સાડી અને ડ્રેસ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ 75 બોતલ રક્તદાન કરી ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી.

PM મોદીના 75મા જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર 75 કિલોની કેક

ભાજપ નેતા રઉફ બંગાલીએ જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન હતા ત્યારે પણ અમે એમનો જન્મદિવસ કેક કાપીને મનાવતા હતા. દર વર્ષે આવી જ રીતે નવી નવી થીમ પર PM મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ.

બહેનોને સાડી-ડ્રેસ વિતરણ, રક્તદાન કેમ્પ

આ વર્ષે વડાપ્રધાન મોદીનો 75 મો જન્મદિવસ છે, ત્યારે અમે 75 કિલોના કેક કાપીને તેમના જન્મદિવસની ઉજવણી કરી છે. ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર આ કેક બનાવવામાં આવી છે. સાથે જ 75 બહેનોને સાડી અને ડ્રેસ પણ આપવામાં આવ્યા, એની સાથે 75 યુનિટ રક્તદાન કરવાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જગન્નાથ મંદિરના મહામંડલેશ્વર દ્વારા આ કેક કાપવામાં આવી હતી.

"અમે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપીએ છીએ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર ભગવાન જગન્નાથજીના આશીર્વાદ રહે." -- મહામંડલેશ્વર દિલીપદાસજી

સર્વધર્મના ધર્મગુરુઓએ આપ્યો કોમી એકતાનો સંદેશ

જગન્નાથ મંદિરના મહામંડલેશ્વર દિલીપદાસજીએ જણાવ્યું હતું કે, આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ખૂબ જ સુંદર દ્રશ્યો છે. જમાલપુરમાં 75 કિલોની કેક કાપીને PM મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. હિન્દુ, મુસ્લિમ અને ખ્રિસ્તી જેવા સર્વ સંપ્રદાયના લોકો હાજર રહ્યા અને કોમી એકતાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો. વડાપ્રધાન મોદી આવી જ રીતે ભારત દેશની ચલાવતા રહે એવી મંગલકામના છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

OPERATION SINDOOR THEME 75 KG CAKEOPERATION SINDOORPRIME MINISTER NARENDRA MODIMAHAMANDLESHWAR DILIPADASJIPM MODI 75TH BIRTHDAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.