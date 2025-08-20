જૂનાગઢ : તમે અનેક કહેવતોમાં સાંભળ્યું હશે કે કોઈના કોઈ સ્થળે નદી સમુદ્રને મળતી હોય છે. નદી અને સમુદ્રના મિલનનું આ દ્રશ્ય અદ્ભુત હોય છે. જો કે, કેટલીક નદીઓ સમુદ્રને મળતી નથી, આવી નદીને કુમારિકા નદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અમે તમારા માટે નદી અને સમુદ્રના મિલન સ્થળનો એક અદભુત વીડિયો લઈને આવ્યા છીએ. નદી સમુદ્રને મળવા માટે સામેથી જતી હોય છે, આ વાત વીડિયોમાં એકદમ સ્પષ્ટ અને સાચી ઠરતી જોવા મળે છે.
નદી અને સમુદ્રના મિલનનું દ્રશ્ય : માંગરોળ તાલુકાના શેરિયાજ અને બારા ગામની વચ્ચેથી પસાર થતી નોળી સમુદ્રમાં મળે છે. નદીનું ધસમસતું પાણી સમુદ્રને આલિંગન આપવા માટે જાણે ઉતાવળું બન્યું હોય તે રીતે સમુદ્રના પાણીને દૂર હડસેલીને તેની સાથે મિલન કરતું જોવા મળ્યું. આ દ્રશ્યો મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ થયા. શેરીયાજ અને બારા ગામના લોકો નદી અને સમુદ્ર મિલનના સ્થળે એકઠા થઈને આ દ્રશ્ય નજર સમક્ષ નિહાળતા હોય છે.
ચોમાસા દરમિયાન શેરીયાજ અને બારા ગામની વચ્ચેથી નોળી નદી પસાર થાય છે. ઉપરવાસમાં પડેલા અતિભારે વરસાદને કારણે નદીમાં ધસમસતા પાણીનો પ્રવાહ આવતો હોય છે. જે તમામ મર્યાદા તોડીને દરિયામાં મિલન માટે આવે છે. આ પ્રકારનો સંગમ ચોમાસા દરમિયાન એકાદ પ્રસંગે બનતો જોવા મળે છે. ત્યારબાદ દરિયામાં આવેલી ભરતીને કારણે ઊંચા મોજા ઉછળતા આ સ્થળે સ્વયમ દરિયો રેતીની ઊંચી દીવાલ બનાવી આપે છે.
કુદરતી પાળનું નિર્માણ અને નાશ
ચોમાસા દરમિયાન નોળી નદીમાં આવેલા વરસાદી પાણીના પૂરને કારણે આ દિવાલ તૂટી જાય છે અને અહીં સમુદ્ર અને નદીના મિલનનું સંગમ સ્થળ બની જાય છે. નદીના પાણીનો પ્રવાહ રેતીની પાળને કુદરતી રીતે તોડે છે. તેવી જ રીતે કુદરતી રીતે તૂટેલી પાળને સમુદ્ર સ્વયમ કુદરતી રીતે બનાવી પણ નાખે છે. આ દ્રશ્ય જોવા માટે આસપાસના લોકો ચોમાસા દરમિયાન આ મિલન સંગમ સ્થળે આવતા હોય છે.
