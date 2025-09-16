ગીરસોમનાથના કણજોતર ગામે વીજ ચેકીંગ માટે ગયેલી PGVCLની ટીમ પર હુમલો, બે વીજકર્મીને ઈજા
ગીરસોમનાથના કણજોતર ગામે વીજ ચેકીંગ કરવા માટે ગયેલી PGVCLની ટીમ પર ગામલોકોએ હુમલો કર્યો હતો, જેમાં બે વીજકર્મીને ઈજા પહોંચી છે.
Published : September 16, 2025 at 7:07 PM IST
ગીર સોમનાથ: સુત્રાપાડા તાલુકાના કણજોતર ગામમાં વીજ ચેકીંગ માટે ગયેલી PGVCLની ટીમ પર સ્થાનિકો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવતા અધિકારી કર્મચારી ઇજાગ્રસ્ત થતા સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
સુત્રાપાડાના કણજોતર ગામના પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડની ડ્રાઇવ માટે પહોંચી હતી ત્યારે ગામમાં ગેરકાયદે વિજ જોડાણ મામલે તપાસ કરે તે પહેલા જ ગામના કેટલાક લોકોએ ફરજમાં અડચણ પેદા કરવાનો પ્રયાસ કરી બોલાચાલી કરી હતી.
સુત્રાપાડા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં 7 જેટલી અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા વીજ ચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ વિજ ટીમ સુત્રાપાડાના રાખેજ ગામેથી કણજોતર ગામે પ્રવેશતાની સાથે જ ગામના મહિલા અને પુરુષોના ટોળા દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
ગામ લોકો દ્વારા કરાયેલા હુમલામાંં જુનિયર ઇજનેર એ.પી.કટારીયા અને આસીસ્ટન્ટ ઈલેક્ટ્રીશિયન અશોક પરમાર ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. જેઓને સુત્રાપાડા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.