RBIના પૂર્વ ગવર્નર ઉર્જીત પટેલની IMFમાં એક્ઝિક્ચુટીવ ડીરેક્ટર પદે નિમણુંક, માદરે વતન મહુધામાં હરખની લાગણી - URJIT PATEL

રિઝર્વ બેંકના પૂર્વ ગવર્નર ઉર્જીત પટેલની IMFમાં એક્ઝિક્ચુટીવ ડીરેક્ટર પદે નિમણુંક થતાં તેમના માદરે વતન ખેડાના મહુધામાં તેમના પરિવાર સહિત ગામલોકોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ છે.

ઉર્જીત પટેલની IMFમાં એક્ઝિક્ચુટીવ ડીરેક્ટર પદે નિમણુંક
ઉર્જીત પટેલની IMFમાં એક્ઝિક્ચુટીવ ડીરેક્ટર પદે નિમણુંક (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 30, 2025 at 7:47 AM IST

ખેડા: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રીઝર્વ બેંકના પૂર્વ ગવર્નર ઉર્જીત પટેલની ઈન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડના એક્ઝિક્યુટીવ ડાયરેક્ટર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. IMFમાં તેઓ ભારત,બાંગ્લાદેશ,ભૂતાન અને શ્રીલંકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. તેઓ ખેડા જીલ્લાના મહુધાના મૂળ વતની છે અને હાલ મુંબઈ ખાતે રહે છે. ઉર્જીત પટેલની નિમણુકને પગલે તેમના વતન મહુધા સહિત જીલ્લામાં આનંદની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે.

ઉર્જીત પટેલના દાદા મહુધાથી કેન્યા સ્થળાંતરિત થયા હતા.

ઉર્જીત પટેલનો જન્મ 1963માં કેન્યાના નૈરોબીમાં થયો હતો. મહુધામાં તેમનું વારસાગત ઘર છે. જો કે તેઓ તેમના માતા સાથે હાલ મુંબઈમાં રહે છે. મહુધા ખાતે તેમના કૌટુંબિક ભાઈ અને તેમનો પરિવાર રહે છે. ઉર્જીત પટેલની આ સિદ્ધીથી પરિવાર સહિત ગ્રામજનો આનંદ સાથે ગૌરવની લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

ઉર્જીત પટેલની IMFમાં એક્ઝિક્ચુટીવ ડીરેક્ટર પદે નિમણુંક થતાં માદરે વતન મહુધામાં હરખની લાગણી (Etv Bharat Gujarat)

નૈરોબી તેમજ લંડનમાંથી મેળવ્યું શિક્ષણ

ઉર્જીત પટેલે નૈરોબી તેમજ લંડન ખાતે શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. તેમણે ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી MPhil કર્યુ હતુ તેમજ તેઓ અર્થશાસ્ત્રમાં Phdની ડિગ્રી ધરાવે છે. તેઓ 2013થી 2016 દરમિયાન રિઝર્વ બેંકના ડેપ્યુટી ગવર્નર અને 2016 થી 2018 દરમ્યાન રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર રહી ચૂક્યા છે.

ખેડાના મહુધામાં છે ઉર્જીત પટેલનું વારસાગત ઘર
ખેડાના મહુધામાં છે ઉર્જીત પટેલનું વારસાગત ઘર (Etv Bharat Gujarat)

તેઓ નાણાં મંત્રાલય તેમજ IMFમાં અગાઉ કામ કરી ચૂક્યા છે.1 સપ્ટેમ્બરથી તેઓ IMFમાં એક્ઝિક્યૂટીવ ડાયરેક્ટર તરીકે પદ સંભાળે તેવી શક્યતા છે. હાલ તેઓ નેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ પબ્લિક ફાયનાન્સ એન્ડ પોલિસીના ચેરમેન છે.

ઉર્જીત પટેલના દાદા મહુધાથી કેન્યા સ્થળાંતરિત થયા હતા
ઉર્જીત પટેલના દાદા મહુધાથી કેન્યા સ્થળાંતરિત થયા હતા (Etv Bharat Gujarat)

પરિવારમાં આનંદ

ઉર્જીત પટેલના કૌટુંબિક ભાઈ જગદીશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ઉર્જિત પટેલ મારા કાકાના દિકરા છે.એમની નિમણુંક થઈ છે, એનો મને ઘણો આનંદ છે.અમે બધા સંયુક્ત કુટુંબમાં રહીએ છીએ.એ લોકો મુંબઈ રહે છે.અત્યારે અમે મહુધા રહીએ છીએ.

ઉર્જીત પટેલ ખેડા જીલ્લાના મહુધાના મૂળ વતની અને હાલ મુંબઈમાં નિવાસ સ્થાન
ઉર્જીત પટેલ ખેડા જીલ્લાના મહુધાના મૂળ વતની અને હાલ મુંબઈમાં નિવાસ સ્થાન (Etv Bharat Gujarat)

કાકા આફ્રિકાથી ભણીને આગળ વધ્યા છે : કૌટુંબિક ભત્રીજો

ઉર્જીતભાઈના કૌટુંબિક ભત્રીજા ભાવિનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ઉર્જીતભાઈ મારા કાકા થાય છે.એ વર્ષોથી આફ્રિકાથી ભણીને આગળ વધ્યા છે.વર્ષોથી અમે મહુધા રહીએ છીએ એમના માતા સાથે મારા કાકા મુંબઈ રહે છે.અમને ખૂબ આનંદ થાય છે કે મારા કાકાને મોટી નિમણુંક મળી છે. તેમને ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું.

માદરે વતન મહુધામાં હરખની લાગણી પ્રસરી
માદરે વતન મહુધામાં હરખની લાગણી પ્રસરી (Etv Bharat Gujarat)

અમારા માટે ગૌરવની વાત છે : સ્થાનિક અગ્રણી

મહુધાના અગ્રણી મહેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ઉર્જીતભાઈની નિમણુંક થઈ એ અમારા માટે અમારા પાટીદાર સમાજ માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે. બીજી વખત અમને ગૌરવ મળ્યું છે. ઉર્જીતભાઈ પહેલા રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર હતા.તેમની આ નિમણુંક થઈ એનો અમને ખૂબ આનંદ છે.અમે તેમના માટે ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ.અહીયા તેમના કાકાના દીકરા અને તેમનો પરિવાર છે.તેમનુ મકાન પણ અહીં છે.તેઓ કોઈ વખતે કોઈ પ્રસંગ હોય ત્યારે આવે છે.

