ભરૂચ: છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ભરૂચ જીલ્લાના વાલિયા તાલુકાના ડહેલી ગામમાં વસતા આદિવાસી સમાજમાં ચોમાસામાં કોઈ વ્યક્તિનું નિધન થાય તો ગ્રામજનો માથે હાથ નાખી વિચારમાં પડી જતા હોય છે. કારણ કે ચોમાસાની સીઝનમાં કિમ નદીમાં ઘોડાપુર આવતા આદિવાસી સમાજના વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યુ હોઈ તો તેના અંતિમ સંસ્કાર માટે નદી ઓળંગવી અતિ કઠિન છે. તો પણ ગ્રામજનો કમર કે ઘૂંટણ સમા ધસમસતા પાણીના પ્રવાહમાં જીવના જોખમે કિમ નદી પાર કરી આદિવાસી સ્મશાનમાં અંતિમ ક્રિયા માટે જવું પડે છે, ત્યારે મંગળવારની સાંજે કેડ સમા કિમ નદીમાંથી નનામી લઈ જીવના જોખમે લોકો પસાર થતા નજરે પડ્યા હતા. આ અંગે ગ્રામજનોએ અનેકવાર ધારાસભ્ય,ગ્રામ પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત સહિત ઉચ્ચ કક્ષાએ રજુઆત કરી છે. વહેલી તકે અંતિમ સંસ્કાર માટે લોકો નનામી લઈને જઈ શકે એટલું નાળુ બનાવી આપે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. અંતિમ સંસ્કાર માટે નદીમાંથી લઈ જતા દ્રશ્યો: તાજેતરમાં મંગળવારના રોજ કિમ નદીમાં ધસમસતા પાણી વચ્ચે ડહેલી ગામના લોકો નનામી લઈને નદી પાર કરતા નજરે પડ્યા હતા. સ્થાનિક લોકો જણાવે છે કે, વરસાદી માફક નદીમાં ઘોડાપુર આવતું હોવાથી એ સમયે પુલ વિના નદી પાર કરવી જીવન જોખમી બની રહે છે. તેમ છતાં, કોઈ વ્યકિતના અવસાન પછી અંતિમ સંસ્કાર માટે આ નદી પાર કરવાની ફરજ પડે છે. ભરૂચના ડહેલી ગામના લોકો નદી પાર કરીને કરે છે અંતિમ વિધિ (Etv Bharat Gujarat) અનેક વખત રજુઆત છતાં કોઈ અસર નહિ: ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ધારાસભ્ય, ગ્રામ પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતને સતત રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. પરંતુ આજે સુધી કોઈ યોગ્ય પગલું લેવામાં આવ્યું નથી.સ્થાનિક રહીશ સંજય વસાવા જણાવે છે, "દરેક ચોમાસે આપણને આ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. કેટલાય વડીલો, બાળકો, અને મહિલાઓ માટે આ રીતેથી નદી પાર કરવી ભયાનક છે. કોઇના મૃત્યુ પછી પણ તેમને સન્માનભેર વિદાય આપી શકતા નથી – આથી દુઃખદ સ્થિતિ બીજું શું હોઈ?"

