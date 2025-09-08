ETV Bharat / state

ભાવનગર જિલ્લામાં મગફળી અને કપાસના પાક પર 'ખતરો' ! ખેતીવાડી વિભાગે જણાવી સ્થિતિ

ભાવનગર જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળો ઉપર મગફળી અને કપાસમાં આવેલી જીવાતને પગલે થોડી ઘણી ચિંતા પણ ખેડૂતો માટે પડકારરૂપ બની શકે છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં મગફળી અને કપાસના પાક પર 'ખતરો' !
ભાવનગર જિલ્લામાં મગફળી અને કપાસના પાક પર 'ખતરો' ! (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 12:28 PM IST

2 Min Read

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં ચોમાસા દરમિયાન થયેલા વાવેતરને લઈને સારો પાક થવાની અપેક્ષા સેવાઈ રહી છે. તાજેતરમાં બીજો મેઘરાજાનો રાઉન્ડ શરૂ થયો છે. ત્યારે પાકની સ્થિતિને લઈને ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા પરિસ્થિતિ સારી હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે, પણ થોડા અંશે ક્યાંક ગુલાબી ઇયળને ચૂસીયા જીવાતની સમસ્યા હોવાનું પણ ખેડૂત આગેવાન પાસેથી સામે આવી રહ્યું છે.

જિલ્લામાં કેટલા પ્રમાણમાં થયું વાવેતર ?

ભાવનગર જિલ્લામાં આશરે સાડા ચાર લાખ હેકટર જમીનમાં વાવેતર થાય છે. ત્યારે હાલમાં ચોમાસામાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષની સરેરાશ પ્રમાણે 4,15,354 વાવેતર નોંધાતું આવ્યું છે.પરંતુ ચાલુ વર્ષે 3,81,205 હેક્ટરમાં વાવેતર થવા પામ્યું છે. આમ જોઈએ તો છેલ્લા ત્રણ વર્ષની સરખામણીમાં વાવેતર ઓછું થવા પામ્યું છે.

ખેતીવાડી વિભાગે મગફળી અને કપાસના પાકને લઈને આપી માહિતી (Etv Bharat Gujarat)

ચાલુ વર્ષમાં થયેલું વાવેતર

પાક વાવેતર
બાજરી 5436 હેકટર
મગફળી 1,11,371 હેક્ટર
કપાસ 2,06,041 હેક્ટર

બાજરીનું સૌથી વધારે વાવેતર તળાજામાં 1011 હેક્ટર અને ભાવનગરમાં 1289 હેક્ટર,જ્યારે મગફળીનું મહુવામાં 37002 હેક્ટર અને તળાજામાં 22,862 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે. કપાસનું જોઈએ તો 10 તાલુકાઓ પૈકી ઘોઘામાં 34,247 અને વલભીપુરમાં 32,619 હેક્ટરમાં વાવેતર સૌથી વધુ થયું છે.

થોડા અંશે ક્યાંક ગુલાબી ઇયળને ચૂસીયા જીવાતની સમસ્યા
થોડા અંશે ક્યાંક ગુલાબી ઇયળને ચૂસીયા જીવાતની સમસ્યા (Etv Bharat Gujarat)

કપાસમાં વધુ અસર હોવાનો ખેડૂત આગેવાનોનો મત

ભાવનગર જિલ્લાના ખેડૂત આગેવાન ભરતસિંહ વાળાએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, મહુવા તાલુકામાં સૌથી વધારે કપાસનું વાવેતર થયું છે. ત્યારે કપાસમાં ગુલાબી ઈયળ એટલે કે ચુસીયા જીવાતની સમસ્યાઓ હાલ ખેડૂતોમાંથી સામે આવી રહી છે. પરંતુ જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં આ સમસ્યાઓ જોવા મળતી નથી. જ્યારે ક્યારેક ક્યારેક મગફળીમાં લશ્કરી ઇયળની સમસ્યા હોવાનું ખેડૂતોમાંથી જાણવા મળી રહ્યું છે. આમ જોઈએ તો જીવાતની મોટી સમસ્યા હાલ સર્જાઈ નથી.

મગફળી અને કપાસના પાક પર જીવાતનો ખતરો
મગફળી અને કપાસના પાક પર જીવાતનો ખતરો (Etv Bharat Gujarat)

ખેતીવાડી વિભાગે શું કહ્યું ?

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના ખેતીવાડી વિભાગના નાયબ ખેતીવાડી અધિકારી જે વી ધાનાણીએ જણાવ્યું હતું કે આમ જોવા જઈએ તો મગફળી અને કપાસનો વધુ પાક છે જ્યારે અન્ય ગૌણ પાક હોય છે. ઈશ્વરની કૃપાથી સારો વરસાદ થયો છે. અત્યારે પાક પરિસ્થિતિ ખૂબ જ સારી છે. કપાસમાં ફૂલ અવસ્થાના જીંડવા અવસ્થા છે તે સારી છે. જેને આગોતરું આયોજન કર્યું હતું તેને જીંડવા બેસી ગયા છે અને હાલ નક્ષત્ર સારું હોવાથી કોઈ જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળતો નથી.

ભાવનગર જિલ્લામાં સારો પાક થવાની અપેક્ષા
ભાવનગર જિલ્લામાં સારો પાક થવાની અપેક્ષા (Etv Bharat Gujarat)

ક્યાંક ક્યાંક છે સમસ્યાઓ અને પાછોતરો વરસાદ

નાયબ ખેતીવાડી અધિકારી જે.વી.ધાનાણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે. સામાન્ય રીતે આ પ્રકારની જીવાત હોય છે, પણ સામાન્ય દવાના છટકાવથી કંટ્રોલમાં આવી જાય છે. મગફળીની અંદર લશ્કરી પ્રકારની જીવાતનો ઉપદ્રવ ઓછો ,છે એટલો બધો ઉપદ્રવ જોવા મળતો નથી.પાકની પરિસ્થિતિ ખૂબ સારી છે. જીવાતને રોગચાળો નિયંત્રણમાં છે. વરસાદ પણ ખૂબ સારો છે પણ આગળ જઈને કમોસમી વરસાદ કે કોઈ સમસ્યા ન આવે તો પાક સારો થશે.

  1. ભાવનગરના મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવી સીઝનની પહેલી મગફળી, ગત વર્ષની સરખામણીએ ભાવ સમતોલ
  2. સૌરાષ્ટ્રનું કાશ્મીર મહુવામાં નારિયેળની ખેતી: સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ અને ખેડૂતોની સમસ્યાઓ

For All Latest Updates

TAGGED:

DEPARTMENT OF AGRICULTUREBHAVNAGAR FARMERBHAVNAGAR MONSOON CROPSBHAVNAGAR AGRICULTURE NEWSAGRICULTURE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.