ભાવનગર જિલ્લામાં મગફળી અને કપાસના પાક પર 'ખતરો' ! ખેતીવાડી વિભાગે જણાવી સ્થિતિ
ભાવનગર જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળો ઉપર મગફળી અને કપાસમાં આવેલી જીવાતને પગલે થોડી ઘણી ચિંતા પણ ખેડૂતો માટે પડકારરૂપ બની શકે છે.
Published : September 8, 2025 at 12:28 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં ચોમાસા દરમિયાન થયેલા વાવેતરને લઈને સારો પાક થવાની અપેક્ષા સેવાઈ રહી છે. તાજેતરમાં બીજો મેઘરાજાનો રાઉન્ડ શરૂ થયો છે. ત્યારે પાકની સ્થિતિને લઈને ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા પરિસ્થિતિ સારી હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે, પણ થોડા અંશે ક્યાંક ગુલાબી ઇયળને ચૂસીયા જીવાતની સમસ્યા હોવાનું પણ ખેડૂત આગેવાન પાસેથી સામે આવી રહ્યું છે.
જિલ્લામાં કેટલા પ્રમાણમાં થયું વાવેતર ?
ભાવનગર જિલ્લામાં આશરે સાડા ચાર લાખ હેકટર જમીનમાં વાવેતર થાય છે. ત્યારે હાલમાં ચોમાસામાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષની સરેરાશ પ્રમાણે 4,15,354 વાવેતર નોંધાતું આવ્યું છે.પરંતુ ચાલુ વર્ષે 3,81,205 હેક્ટરમાં વાવેતર થવા પામ્યું છે. આમ જોઈએ તો છેલ્લા ત્રણ વર્ષની સરખામણીમાં વાવેતર ઓછું થવા પામ્યું છે.
ચાલુ વર્ષમાં થયેલું વાવેતર
|પાક
|વાવેતર
|બાજરી
|5436 હેકટર
|મગફળી
|1,11,371 હેક્ટર
|કપાસ
|2,06,041 હેક્ટર
બાજરીનું સૌથી વધારે વાવેતર તળાજામાં 1011 હેક્ટર અને ભાવનગરમાં 1289 હેક્ટર,જ્યારે મગફળીનું મહુવામાં 37002 હેક્ટર અને તળાજામાં 22,862 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે. કપાસનું જોઈએ તો 10 તાલુકાઓ પૈકી ઘોઘામાં 34,247 અને વલભીપુરમાં 32,619 હેક્ટરમાં વાવેતર સૌથી વધુ થયું છે.
કપાસમાં વધુ અસર હોવાનો ખેડૂત આગેવાનોનો મત
ભાવનગર જિલ્લાના ખેડૂત આગેવાન ભરતસિંહ વાળાએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, મહુવા તાલુકામાં સૌથી વધારે કપાસનું વાવેતર થયું છે. ત્યારે કપાસમાં ગુલાબી ઈયળ એટલે કે ચુસીયા જીવાતની સમસ્યાઓ હાલ ખેડૂતોમાંથી સામે આવી રહી છે. પરંતુ જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં આ સમસ્યાઓ જોવા મળતી નથી. જ્યારે ક્યારેક ક્યારેક મગફળીમાં લશ્કરી ઇયળની સમસ્યા હોવાનું ખેડૂતોમાંથી જાણવા મળી રહ્યું છે. આમ જોઈએ તો જીવાતની મોટી સમસ્યા હાલ સર્જાઈ નથી.
ખેતીવાડી વિભાગે શું કહ્યું ?
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના ખેતીવાડી વિભાગના નાયબ ખેતીવાડી અધિકારી જે વી ધાનાણીએ જણાવ્યું હતું કે આમ જોવા જઈએ તો મગફળી અને કપાસનો વધુ પાક છે જ્યારે અન્ય ગૌણ પાક હોય છે. ઈશ્વરની કૃપાથી સારો વરસાદ થયો છે. અત્યારે પાક પરિસ્થિતિ ખૂબ જ સારી છે. કપાસમાં ફૂલ અવસ્થાના જીંડવા અવસ્થા છે તે સારી છે. જેને આગોતરું આયોજન કર્યું હતું તેને જીંડવા બેસી ગયા છે અને હાલ નક્ષત્ર સારું હોવાથી કોઈ જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળતો નથી.
ક્યાંક ક્યાંક છે સમસ્યાઓ અને પાછોતરો વરસાદ
નાયબ ખેતીવાડી અધિકારી જે.વી.ધાનાણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે. સામાન્ય રીતે આ પ્રકારની જીવાત હોય છે, પણ સામાન્ય દવાના છટકાવથી કંટ્રોલમાં આવી જાય છે. મગફળીની અંદર લશ્કરી પ્રકારની જીવાતનો ઉપદ્રવ ઓછો ,છે એટલો બધો ઉપદ્રવ જોવા મળતો નથી.પાકની પરિસ્થિતિ ખૂબ સારી છે. જીવાતને રોગચાળો નિયંત્રણમાં છે. વરસાદ પણ ખૂબ સારો છે પણ આગળ જઈને કમોસમી વરસાદ કે કોઈ સમસ્યા ન આવે તો પાક સારો થશે.