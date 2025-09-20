ETV Bharat / state

નવરાત્રી પર્વને લઈને પાવાગઢ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા વિશેષ સમયપત્રક જાહેર, જાણો ક્યારે દર્શન કરી શકાશે

નવરાત્રી પર્વને લઈ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા મંદિરમાં દર્શનાર્થીઓ માટે સમય જાહેર કરાયો છે. દર્શનના સમયમાં ફેરફાર પણ કરાયો છે.

પાવાગઢ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા વિશેષ સમયપત્રક જાહેર
પાવાગઢ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા વિશેષ સમયપત્રક જાહેર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 1:43 PM IST

પંચમહાલ : જીલ્લાના હાલોલ તાલુકામાં આવેલા અને દેશની 52 શક્તિપીઠ પૈકી એક પાવાગઢ શક્તિપીઠ ખાતે નવરાત્રી પર્વને લઈને ગુજરાત તેમજ અન્ય રાજ્યોમાંથી મોટી સંખ્યામા ભાવિકો ઉમટી પડે છે. નવરાત્રી પર્વને લઈ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા મંદિરમાં દર્શનાર્થીઓ માટે સમય જાહેર કરાયો છે. દર્શનના સમયમાં ફેરફાર પણ કરાયો છે.

નવરાત્રી પર્વને લઈને પાવાગઢ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા વિશેષ સમયપત્રક જાહેર

તંત્ર દ્વારા ટ્રાફિક નિયમન તેમજ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય તે માટે કેટલાક હુકમો ફરમાવ્યા છે. આસો નવરાત્રીના તહેવારને અનુલક્ષીને પાવાગઢ ખાતે દર્શનાર્થીઓની સુવિધા માટે ગોધરા એસ.ટી.વિભાગ દ્વારા તા. 21મી સપ્ટેમ્બરથી તા. 7 ઓકટોબર સુધીના સમયગાળા માટે ગોધરા એસ.ટી.વિભાગ દ્વારા વધારાની 50 બસો ફાળવવામાં આવી છે.

પાવાગઢ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા વિશેષ સમયપત્રક જાહેર
પાવાગઢ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા વિશેષ સમયપત્રક જાહેર (Etv Bharat Gujarat)

હિન્દુધર્મના સૌથી મોટા તહેવાર નવરાત્રીનો આગામી 22 સપ્ટેમ્બરથી પ્રારંભ થશે. પંચમહાલ જીલ્લાના હાલોલ તાલુકાના પાવાગઢના ડુંગર ઉપર આવેલી શક્તિપીઠ મહાકાળી મંદિરમાં નવરાત્રિ દરમિયાન ભક્તોની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને દર્શન માટે સમયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પાવાગઢ સ્થિત મહાકાળી માતાજીનું મંદિર દેશમાં આવેલી 51 શક્તિપીઠ પૈકી એક છે, એટલે નવરાત્રિ દરમિયાન લાખોની સંખ્યામા ભાવિકો ઉમટી પડશે.

ભક્તોને માતાજીના દર્શનનો લાભ મળી રહે તે માટે તા. 22 સપ્ટેમ્બર પ્રથમ નોરતાથી લઇને તા. 6 ઓક્ટોબર પુનમ સુધી દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરાયો છે. પાવાગઢ સ્થિત શ્રી કાલિકા માતાજી મંદિર ટ્રસ્ટે આગામી આસો નવરાત્રી 2025 માટે દર્શનનો સમય જાહેર કર્યો છે.

પાવાગઢ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા વિશેષ સમયપત્રક જાહેર
પાવાગઢ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા વિશેષ સમયપત્રક જાહેર (Etv Bharat Gujarat)

નવરાત્રી દરમિયાન 20 સપ્ટેમ્બરથી 6 ઓક્ટોબર સુધી મંદિર સવારે 4 થી 6 વાગ્યાના સમયગાળામાં ખુલશે, અને સાંજે 8 વાગ્યે બંધ થશે. મંદિર ટ્રસ્ટના સમયપત્રક મુજબ, નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે 20 સપ્ટેમ્બરે સવારે 5 વાગ્યે મંદિર ખુલશે. અમાસ અને એકમના દિવસે પણ સવારે 5 વાગ્યે દર્શન શરૂ થશે. 28 સપ્ટેમ્બરે સવારે 4 વાગ્યે મંદિર ખુલશે, જે સૌથી વહેલો સમય છે.

એસ.ટી વિભાગ દ્વારા 50 બસો દોડાવાશે

આસો નવરાત્રીના તહેવાર દરમિયાન પાવાગઢ ખાતે મોટી સંખ્યામાં દર્શનાર્થીઓ આવતા હોય છે. જેને ધ્યાને લઈ આગામી આસો નવરાત્રીના તહેવાર દરમિયાન પાવાગઢ ખાતે માતાજીના દર્શન કરવા આવતા દર્શનાર્થીઓને સમયસર બસો મળી રહે અને તેઓને કોઈ મુશ્કેલી થવા ન પામે તેવા હેતુથી દર્શનાર્થીઓની સુવિધા માટે એસ.ટી.વિભાગ ગોધરા દ્વારા એક નિર્ણય લેવાયો છે. જે મુજબ આગામી તા. 21/09/2015 થી તા. 07/10/2025 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન એસ.ટી.વિભાગ ગોધરા દ્વારા વધારાની 50 બસો ફાળવવામાં આવી છે.

પાવાગઢ મંદિર
પાવાગઢ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

જેના સુચારું આયોજન માટે એસ.ટી વિભાગના 250 જેટલા કર્મચારીઓને રાઉન્ડ ધી કલોક ફરજો સોપવામાં આવી છે. તેમજ સ્થળ ઉપર મંડપ, બેઠક વ્યવસ્થા, પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા તથા બસમાં બેસવા માટે લાઈન દોરી સહીતની વ્યવસ્થા બાબતે મુસાફરોને કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી ન થાય તે માટે વિભાગના વિવિધ અધિકારીઓ દ્વારા રાઉન્ડ ધી ક્લોક હાજર રહી મોનીટરીંગ કરવામાં આવશે.

