પાટીદાર અનામત આંદોલનના 10 વર્ષ: પાટીદારોએ શું મેળવ્યું અને શું ગુમાવ્યું? આંદોલનના ચહેરા ક્યાં ખોવાયા? - PATIDAR RESERVATION MOVEMENT

પાટીદાર અનામત આંદોલનમાં સૌથી મોટી ઘટના 25 ઓગસ્ટ 2015ના રોજ ઘટી, અમદાવાદ સ્થિત GMDC ગ્રાઉન્ડ ખાતે પાટીદાર સંમેલન યોજાયું હતું.

પાટીદાર અનામત આંદોલનના 10 વર્ષ પુરા
પાટીદાર અનામત આંદોલનના 10 વર્ષ પુરા (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 25, 2025 at 3:00 PM IST

અમદાવાદ : વર્ષ 2015-16માં ગુજરાતમાં સક્રિય રહેલા પાટીદાર અનામત આંદોલનને રાજ્યમાં સામાજિક-રાજકીય બદલાવ કર્યો છે. પાટીદાર સમાજને ઓબીસી (સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત) વર્ગમાં સમાવવા માટે થયેલા આંદોલને રાજ્યને બિન અનામત આયોગ આપ્યું, પણ પાટીદારોને ઓબીસીમાં સમાવિષ્ઠ ન કરાયા. આ આંદોલનના મહત્વના ચહેરા પૈકી અનેક રાજકીય પક્ષની આંગળી પકડી પક્ષીય રાજકારણમાં સત્તા સાથે તો ક્યાંક વિરોધ પક્ષમાં સક્રિય છે. શું છે પાટીદાર આનામત આંદોલનના 10 વર્ષ બાદની સ્થિતિ, ક્યાં છે પાટીદાર અનામત આંદોલનના ચહેરાઓ, આ અહેવાલમાં જાણો.

પાટીદાર અનામત આંદોલન : ગુજરાતમાં પાટીદાર સમાજ અગ્રણી રહ્યો છે. વર્ષ 1980 બાદ પાટીદાર સમાજની સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય સ્થિતિ બદલાઈ છે. રાજ્યમાં 5 મુખ્યમંત્રીઓ પાટીદાર રહ્યાં છે. પાટીદાર સમાજ અમેરિકા, કેનેડા, ઇંગ્લેન્ડ અને આફ્રિકામાં પણ મોટી સંખ્યામાં વસ્યા છે. ગુજરાતમાં પાટીદાર સમાજ સામાન્ય કેટેગરીમાં આવે છે. વર્ષ 2015થી પાટીદાર સમાજને OBC સમાજની યાદીમાં સમાવવાની માંગ ઉઠી હતી. વર્ષ - 2015થી આંદોલનનો આરંભ થયો હતો. આરંભમાં પાટીદાર અનામત આંદોલનમાં હિંસક ઘટનાઓ બની હતી.

પાટીદાર અનામત આંદોલન 2015
પાટીદાર અનામત આંદોલન 2015 (Hardik patel, Facebook)

પાટીદાર અનામત આંદોલનમાં સૌથી મોટી ઘટના 25 ઓગસ્ટ 2015ના રોજ ઘટી હતી. અમદાવાદ સ્થિત જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે પાટીદાર સંમેલન યોજાયું હતુ. જેમાં હજારો પાટીદારો સમગ્ર રાજ્યથી આવ્યા હતા. કમનસીબે જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે પાટીદાર સંમેલનની સાંજેે પોલીસે આંદોલનકારીઓ સામે બળપ્રયોગ કરતા સ્થિતિ વણસી, જેના કારણે રાજ્યના અમદાવાદ સહિત સુરત, મહેસાણામાં જાહેર સંપત્તિને નિશાન બનાવાઈ. રાજ્યના અમદાવાદ, સુરત, મહેસાણા સહિત હિંસા પ્રભાવિત સ્થળોમાં આનંદીબેન પટેલ સરકારે લશ્કરી, અર્ધ લશ્કરી અને રાજ્ય અનામત પોલીસને હિંસા કાબુમાં લેવા માટે ઉતાર્યા હતા. 13 વર્ષ બાદ પહેલી વાર ગુજરાતના મહત્વના શહેરોમાં કર્ફ્યુ લાગ્યો હતો.

આંદોલનમાં 14 આંદોલનકારી શહીદ થયા : અમદાવાદમાં પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન થયેલ હિંસા સામે પોલીસ કાર્યવાહીમાં કુલ 14 પાટીદારો શહીદ થયા હતા. આંદોલન બાદ શહીદી પર રાજકારણ આચરાતુ આવ્યું છે. પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન કુલ 650 આંદોલનકારીઓની ઘરપકડ કરવામાં આવી હતી. કુલ 200 વ્યક્તિઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. સમગ્ર રાજ્યમાં 200થી વધુ બસોને નુકસાન થયું હતુ. પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન વિવિધ વ્યક્તિઓ સામે 438 કેસો નોંધાયા હતા. આંદોલનનો મુખ્ય ચહેરો હાર્દિક પટેલ સામે રાજદ્રોહનો કેસ નોંઘાયો હતો. 7, ફેબ્રુઆરી-2025ના રોજ રાજ્ય સરકારે અમદાવાદ, સુરત, મહેસાણા અને ગાંધીનગર ખાતે નોંધાયેલા તમામ કેસો પાછા ખેંચ્યા.

પાટીદાર અનામત આંદોલન 2015
પાટીદાર અનામત આંદોલન 2015 (Hardik patel, Facebook)

આંદોલનની ફળશ્રુતિ શું, કેવી અસર ઉભી કરી : 2016થી કાર્યરત પાટીદાર અનામત આંદોલનની મોટી અસર રાજકીય રહી છે. 2017માં ભાજપને વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 99 બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ હતી, જ્યારે જ્યાં પાટીદાર અનામત આંદોલની અસર હતી ત્યાં બિન-ભાજપના ઉમેદવારો જીત્યા હતા. કોંગ્રેસને 77 અને અન્ય સાથી પક્ષોને ત્રણ મળી કોંગ્રેસ ગઠબંધનને 80 બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ હતી. ભાજપે 2017માં સત્તા હાંસલ કરી પણ જાહેર કાર્યક્રમોમાં પાટીદાર આગેવાનોનો સક્રિય વિરોધનો સામનો સતત કરવો પડ્યો.

રાજ્યના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે 3 ઓગસ્ટ 2016ના રોજ પોતાનું રાજીનામુ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ થકી આપ્યું હતુ. પાટીદાર અનામત આંદોલને પાટીદાર મુખ્યમંત્રીને સત્તા પરથી ઉતાર્યા હતા, અને વિજય રુપાણી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા.

પાટીદાર અનામત આંદોલન 2015
પાટીદાર અનામત આંદોલન 2015 (Hardik patel, Facebook)

રાજ્યમાં પાટીદારોના સતત વિરોધ અને વિવિધ માંગણીઓને જોતા 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ સામન્ય કેટેગરીમાં આવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વાર્ષિક રુપિયા 1,000 કરોડની મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજનાની જાહેરાત કરાઈ હતી. પાટીદાર અનામત આંદોલનના 10 વર્ષ બાદ ન તો પાટીદાર સમાજને ઓબીસીમાં સમાવેશ કર્યો છે, પણ તેના આંદોલનકર્તા આજે રાજકીય પક્ષમાં ન જવાની પ્રતિજ્ઞા છતાં પક્ષીય રાજકારણમાં સક્રિય છે.

પાટીદાર અનામત આંદોલન 2015
પાટીદાર અનામત આંદોલન 2015 (Hardik patel, Facebook)

અનામત આંદોલનના ચહેરાઓ આજે ક્યાં છે ? : પાટીદાર અનામત આંદોલનને 10 વર્ષ પૂર્ણ થતા હજી પણ 14 શહીદોને યોગ્ય ન્યાય નથી મળ્યો એ પ્રશ્નનો જવાબ તો આંદોલન થકી જન નેતા બનેલા પાટીદાર આગેવાનો પાસે પણ નથી. પાટીદાર અનામત સાથે સંકળાયેલા વિવિધ આંદોલનકારીઓ દસ વર્ષ બાદ ક્યાં છે.

  • હાર્દિક પટેલ PASS સમિતિમાં મુખ્ય હતા, 2020માં કોંગ્રેસ બાદ 2022માં ભાજપમાંથી વિરમગામ ઘારાસભ્ય
  • વરુણ પટેલ ભાજપ સાથે છે.
  • રેશ્મા પટેલ પહેલા BJP અને ત્યારબાદ NCP અને હાલ આમ આદમી પાર્ટીમાં છે.
  • અલ્પેશ કથીરિયા આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાયા હતા.
  • લાલજી પટેલ હજી કોઇ પણ રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાયા નથી.
  • હાર્દિક માલવિયા, અતુલ પટેલ પણ રાજકીય પક્ષો સાથે સંકળાયેલા છે.

