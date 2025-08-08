Essay Contest 2025

માતૃ તર્પણનો મહિમા, કેમ સ્ત્રીઓનું તર્પણ અને શ્રાદ્ધ સિદ્ધપુરના બિંદુ સરોવર પર જ થાય છે ? જાણો - MATRU TARPAN OF WOMAN

સિદ્ધપુરની સરસ્વતી નદી અન્ય નદી કે દરીયામાં સમાતી નથી, પરિણામે તેને 'કુવારીકા' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જાણો.

માતૃ તર્પણ થતું ગુજરાતનું સ્થળ એટલે સિદ્ધપુર
માતૃ તર્પણ થતું ગુજરાતનું સ્થળ એટલે સિદ્ધપુર (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 1:39 PM IST

4 Min Read

ભાવનગર: ગુજરાતના પાટણ જિલ્લામાં આવેલું સિદ્ધપુર બિંદુ સરોવરનું મહત્વ ધાર્મિક અને હિંદુ શાસ્ત્રોક્ત પ્રમાણે અતિ ઘેરું રહેલું છે. સિદ્ધપુર બિંદુ સરોવર ખાસ સ્ત્રીઓના અવસાન બાદ મોક્ષ પ્રાપ્તિનું સ્થળ તરીકે પૌરાણિક રીતે મહત્વ ધરાવે છે. સિદ્ધપુર ખાતે માતા-બહેનનું શ્રાદ્ધ અને તર્પણ કરવામાં આવે છે. જાણવા જેવી બાબત એ છે કે, સિદ્ધપુરમાંથી નીકળતી સરસ્વતી નદી આખરે કેમ કોઈ નદી સરોવર કે દરિયામાં સમાતી નથી ? આની જેમાં જ અનેક પ્રશ્નો છે તે આપણે જાણતા નથી તો આવી દરેક બાબતોનો એક ઊંડો ઇતિહાસ છે.

સિદ્ધપુરમાં જ માતૃ તર્પણ શા માટે કરવામાં આવે છે ?

ગુજરાતના પાટણ જિલ્લામાં આવેલું સિદ્ધપુર બિંદુ સરોવર ભગવાન વિષ્ણુના પાંચમાં અવતાર સાથે સંકળાયેલો હોવાની લોકવાર્તા છે. જોકે પુરુષના અવસાન બાદ હરિદ્વાર ગંગાજીમાં અસ્થિ વિસર્જનની પ્રણાલી આપણે જોતા આવ્યા છીએ, પરંતુ ગુજરાતમાં સ્ત્રીના અવસાન બાદ અસ્થિ વિસર્જન માત્ર સિદ્ધપુર ખાતે જ સફળ થતી હોવાનું કહેવામાં આવે છે. તેની પાછળની ભગવાન વિષ્ણુના પાંચમાં અવતારની લોકવાયકા અને ભગવાન પરશુરામની પણ લોક કથા જોડાયેલી છે. તો ચાલો સ્થાનિક બ્રાહ્મણ પાસેથી જ જાણીએ કે શું છે બિંદુ સરોવરનું મહત્વ ? અને સિદ્ધપુરમાં જ માતૃ તર્પણ અને માતૃ શ્રાદ્ધ શા માટે કરવામાં આવે છે ?

સિદ્ધપુરની સરસ્વતી નદી અન્ય નદી કે દરીયામાં સમાતી નથી (Etv Bharat Gujarat)

પાટણના સિદ્ધપુરની ઐતિહાસિક કથા:

ગુજરાતના પાટણ જિલ્લામાં આવેલું સિદ્ધપુર પૌરાણિક લોકકથા સાથે જોડાયેલું છે તેમજ રાજા સિદ્ધરાજ સાથે પણ સિદ્ધપુરનું મહત્વ રહેલું છે. ત્યારે સિદ્ધપુરના તર્પણ ઘાટ ખાતે બ્રાહ્મણ તરીકે અસ્થિ વિસર્જનની ધાર્મિક વિધિ કરાવતા દેવાંગ પ્રકાશભાઈ ઠાકર સાથે ઇટીવી ભારતે ખાસ વાતચીત કરી હતી. ત્યારે તેમણે સિદ્ધપુરનું મહત્વ ધાર્મિક ક્ષેત્રે શું રહેલું છે અને ગુજરાતમાંથી સ્ત્રીઓના અવસાન બાદ તેમનું શ્રાદ્ધ અને તર્પણ વિધિ સિદ્ધપુર સરસ્વતી નદીમાં કેમ કરવામાં આવે છે તેના વિશે જણાવ્યું હતું.

માતૃ તર્પણ થતું ગુજરાતનું સ્થળ એટલે સિદ્ધપુર
માતૃ તર્પણ થતું ગુજરાતનું સ્થળ એટલે સિદ્ધપુર (Etv Bharat Gujarat)

સરસ્વતી નદી દરિયામાં સમાતી નથી એટલે 'કુંવારીકા' કહેવાય:

સિદ્ધપુર ખાતે નીકળતી સરસ્વતી નદી અને તેના તર્પણ ઘાટ ઉપર બ્રાહ્મણ તરીકે અસ્થિ વિસર્જન સહિતની ધાર્મિક વિધિ કરાવતા દેવાંગ પ્રકાશભાઈ ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે, 'અહીં સિદ્ધપુર સરસ્વતી નદી આવેલી છે જે પ્રાચી સરસ્વતી કહેવાય છે, જ્યારે પૃથ્વી પર કોઈ નદી ન હતી ત્યારની આ નદી છે. આ સરસ્વતી નદી કોઈ નદી, દરિયો કે સરોવરને મળતી નથી પરંતુ કચ્છના રણમાં જઈને સમાઈ જાય છે તેથી તેને 'કુવારીકા' તરીકે ઓળખાય છે.

સરસ્વતી નદીમાં અસ્થિ વિસર્જનનું મહત્વ:

દેવાંગભાઈ ઠાકરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 'અહીં સરસ્વતીનું એવું મહત્વ છે. અહીં અસ્થિ ખાડો કરીને દાટવામાં આવે છે. જેમાં માન્યતા છે કે, વજ્ર જેવો માણસ હોય કે લોખંડ જેવો માણસ હોય, અહીં દાટવામાં આવેલી અસ્થિ 24 કલાક કે 72 કલાક બાદ મળતી નથી. આ નદીમાં એવું વાઇબ્રેશન છે કે અહીં અસ્થિ પાણી થઈ જાય છે અને માટી બની જાય છે.'

સિદ્ધપુર બિંદુ સરોવર
સિદ્ધપુર બિંદુ સરોવર (Etv Bharat Gujarat)

માત્ર સ્ત્રીઓની અસ્થિ વિસર્જનનું મહત્વ કેમ ?

દેવાંગભાઈ ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે, અહીંયા વિષ્ણુ ભગવાનના જે 24 અવતાર થયા તેમાં પાંચમો અવતાર સિદ્ધપુરની જમીન ઉપર થયેલો છે અને એ વિષ્ણુ ભગવાનનું પોતાનું નામ તેમણે ધારણ કર્યું હતું 'કપિલ મહામુની ભગવાન'. કપિલ મહામુની ભગવાને પોતાની માતાને સાંખ્ય શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપ્યું અને માતાને મોક્ષ આપ્યો. કપિલ મુનિ ભગવાને એમની માતાનો મોક્ષ કર્યા પછી તેમની માતાએ કહ્યું કે, 'મારો તો મોક્ષ થઈ ગયો, અહીં બીજી બહેનો છે તમારી નવ બહેનો છે, નવખંડમાં પરણાવેલી છે તેમની અંદર સ્ત્રી જાતિ તેનો મોક્ષ કઈ રીતે થશે ?'

માતૃ તર્પણ થતું ગુજરાતનું સ્થળ એટલે સિદ્ધપુર
માતૃ તર્પણ થતું ગુજરાતનું સ્થળ એટલે સિદ્ધપુર (Etv Bharat Gujarat)

કપિલ ભગવાને સ્ત્રીઓના મોક્ષને લઈને શુ કહ્યું...

દેવાંગભાઈએ વધુમાં કહ્યું હતું કે, ભગવાનની જન્મભૂમિ સિદ્ધપુર છે તેમની કર્મભૂમિ કલકત્તા ગંગાસાગર છે તો જ્યારે ભગવાને સિદ્ધપુરથી કલકત્તા જવા નીકળ્યા ત્યારે તેમની માતાને વચન આપેલું કે જે દીકરો પોતાની માતા, બેન, કાકી કોઈ પણ રસ્તે જતી સ્ત્રીનું પણ કોઈપણ વ્યક્તિ આવીને સિદ્ધપુરમાં જ્યાં દેહુતી માતાના ચરણ પડ્યા છે. જ્યાં જ્યાં દેહૂતી માતા કપિલ મુનિ આશ્રમમાં ચાલ્યા છે ત્યાં ત્યાં બેસીને શ્રદ્ધાપૂર્વક પિંડદાન કરશે તો કોઈ પણ માતાના, કાકીના, બેનના કે ફઈના કે કોઈ ઓન સ્ત્રીના ઋણમાંથી મુક્ત થશે અને મોક્ષ પામશે એવું એમને વચન આપેલું છે.

સિદ્ધપુર બિંદુ સરોવર
સિદ્ધપુર બિંદુ સરોવર (Etv Bharat Gujarat)

સૌ પહેલું શ્રાદ્ધ પરશુરામ ભગવાને કર્યું:

પેઢી દર પેઢી ધાર્મિક વિધિ કરાવતા બ્રાહ્મણ દેવાંગભાઈ ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે, સૌ પહેલા અહીંયા શ્રાદ્ધ પરશુરામ ભગવાને કર્યું. પિતા જમદગ્નિનું પાલન કરવા માટે માતા રેણુકાની હત્યા કરી તેનું તેમને પાપ લાગ્યું અને શરીરે કુષ્ઠ નામનો રોગ થયો. આજ્ઞાકારી વલણથી બે વરદાન માગવાના જમદગ્નિ ઋષિએ કહ્યા ત્યારે પહેલું વરદાન પરશુરામ ભગવાને માંગ્યું મારી માતાને સજીવન કરો એટલે જમદગ્નિ ઋષિએ તેમની માતા અને છ ભાઈઓને સજીવન કર્યા જ્યારે બીજું વરદાન પરશુરામ ભગવાન આખા ભારતવર્ષના તીર્થમાં ફર્યા સ્નાન કર્યું પણ કુષ્ઠ નામનો રોગ મટ્યો નહીં.

સ્ત્રીનું તર્પણ અને શ્રાદ્ધ સિદ્ધપુર પર થાય
સ્ત્રીનું તર્પણ અને શ્રાદ્ધ સિદ્ધપુર પર થાય (Etv Bharat Gujarat)

સોનાની શલ્ય પર કર્યું પિંડ દાન પરશુરામે:

ભારત વર્ષમાં ફર્યા બાદ કુષ્ઠ રોગ નહિ મટતા બાદમાં જમદગ્નિ ઋષિએ કહ્યું સિદ્ધપુર જઈને કપિલ ભગવાનના આશ્રમમાં જઈ જે બિંદુ સરોવર છે જે ભગવાન હર્ષ થયા અને આંસુ પડ્યા તેનું બન્યું સરોવર તેને કહેવાય છે હર્ષ બિંદુ સરોવર. બિંદુ સરોવરમાં તમે સ્નાન કરો માતાનો દાન કે માતૃ શ્રાદ્ધ કરો, તો સૌથી પહેલું પરશુરામ એ પોતાની માતાનું સોનાના શલ્ય પર પિંડદાન કર્યું. માતાની હત્યા અને ઋણમાંથી મુક્ત થયા એટલે કુષ્ઠ રોગ મટી ગયો ત્યારે ભગવાન પરશુરામે પણ વચન આપ્યું કે અહીંયા કોઈ માતાનું શ્રાદ્ધ કરશે તો તેને ઋણમાંથી મુક્ત મળશે.

