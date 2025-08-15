ETV Bharat / state

પારસીનું નવું વર્ષ એટલે કે ”પતેતી” છે, જેને “નવરોઝ” તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

નવસારી ખાતે વસતા પારસી સમાજે ઉત્સાહભેર નવરોઝની ઉજવણી કરી
નવસારી ખાતે વસતા પારસી સમાજે ઉત્સાહભેર નવરોઝની ઉજવણી કરી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 7:33 PM IST

નવસારી : દક્ષિણ ગુજરાતમાં દુધમાં સાંકરની જેમ ભળી ગયેલા પારસીઓએ આજે નવસારી શહેરના તરોટા બજાર સ્થિત અગિયારીમાં પાક આતસ બહેરામને પ્રાર્થના કરી હર્ષોલ્લાસ સાથે પતેતી બાદનું આજે શહેનશાહી 1395મું પારસી નવુ વર્ષ ઉજવ્યુ હતુ. પારસીનું નવું વર્ષ એટલે કે ”પતેતી” છે, જેને “નવરોઝ” તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

આ પરંપરા લગભગ 3000 વર્ષો પહેલા શરૂ થઈ હતી, અને તે વિશ્વભરના પારસી સમુદાય દ્વારા મનાવવામાં આવે છે. નવસારી ખાતે વસતા પારસી સમાજે ઉત્સાહભેર નવરોઝની ઉજવણી કરી છે.

પારસી સમુદાયનું નવું વર્ષ : નવરોઝ (Etv Bharat Gujarat)

પારસી સમાજનો ઇતિહાસ : હજારો વર્ષ પૂર્વ ઈરાનથી દક્ષિણ ગુજરાતના કાઠાના સંજાણ બંદરે ઉતરેલા પારસીઓ દુધમાં સાંકરની જેમ ભળી ગયા છે. સંજાણ બંદરે ઉતર્યા બાદ પારસીઓ નવસારી તરફ વધ્યા, ત્યાં તેમને ઈરાનના સારી શહેર જેવો નજારો જોવા મળ્યો હતો. જેથી પારસીઓએ 'નવુ સારી' નામ આપ્યુ, અને આજે અપભ્રંશ થઈ તે નવસારી તરીકે ઓળખાય છે. પારસીઓના 10 દિવસના મુક્તાદ બાદ આજથી એમના 1395માં નવા વર્ષનો પ્રારંભ થઇ રહ્યો છે. જેને પારસીઓ પતેતી તરીકે મનાવે છે.

નવસારીમાં પારસી બંધુઓએ ઉજવણી કરી
નવસારીમાં પારસી બંધુઓએ ઉજવણી કરી (Etv Bharat Gujarat)

પારસીઓએ વહેલી સવારથી શહેરની 200 વર્ષથી પણ જુની પારસી અગિયારી, જ્યાં પારસીઓ ઈરાનથી આવ્યા ત્યારે સાથે લાવેલા પવિત્ર અગ્નિને પ્રથમ આજ અગિયારીમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. અહીંથી પવિત્ર અગ્નિને પારસીઓના ઉદવાડા સ્થિત અગિયારીમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો.

પારસીઓએ પાક આતસ બહેરામને પુષ્પ અર્પણ કરી, સુખડના લાકડાના ટુકડાઓ અર્પણ કરી અને લોબાનની આહુતી આપી પ્રાર્થના કરી હતી. અગિયારીમાં દર્શન બાદ પારસીઓએ એક-બીજાને નવરોઝની મુબારકબાદી આપી હતી.

નવસારીમાં પારસી બંધુઓએ ઉજવણી કરી
નવસારીમાં પારસી બંધુઓએ ઉજવણી કરી (Etv Bharat Gujarat)

પારસી સમાજ કેવી રીતે ઉજવે છે નવું વર્ષ : આ દિવસે પારસી પરિવારોએ પરંપરાગત વ્યંજનો બનાવે અને એકબીજાને મળીને મુબારકબાદી આપી, તેમણે પોતાના પૂર્વજોને યાદ કરે છે. આતશ બહેરામને પુષ્પ અર્પણ કર્યા, સુખડના લાકડાના ટુકડા અર્પણ કર્યા અને લોબાનની આહુતી આપી પ્રાર્થના કરી હતી.

પારસી આગેવાન બોમી જાગીરદારના જણાવ્યા અનુસાર, નવા વર્ષ પહેલાંના દસ દિવસ મુક્તાદના ગણાય છે. હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાદ્ધની જેમ આ દિવસોમાં અવસાન પામેલા વડવાઓને યાદ કરવામાં આવે છે. પતેતી એ પારસી કેલેન્ડરનો છેલ્લો દિવસ હોય છે. જેના પછી નવા વર્ષની શરૂઆત થાય છે.

પારસી સમુદાયનું નવું વર્ષ : નવરોઝ
પારસી સમુદાયનું નવું વર્ષ : નવરોઝ (Etv Bharat Gujarat)

વર્ષનો છેલ્લા દિવસ પતેતી : પારસી કેલેન્ડર મુજબ વર્ષનો છેલ્લો દિવસ એટલે પતેતી. પતેતી એટલે વર્ષ દરમિયાન કરેલા પાપના પશ્ચાતાપ કરવાનો દિવસ, દરેક પારસી પતેતીના રોજ પારસી વિધિ મુજબ પેટેટ પશીમાની વિધિ કરે છે. આખા વર્ષ દરમિયાન જાણે અજાણે કોઈ ભૂલ કરી હોય તો પ્રભુ પાસે માફી માંગવાની હોય છે. પતેતી પછીનો દિવસ એટલે નવરોઝ.

પવિત્ર અગ્નિની આરાધના : નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસ નવરોઝના દિવસે પારસીઓ પોતાના સ્વજનના આશીર્વાદ લે છે, અને એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવે છે.

નવસારીમાં પારસી બંધુઓએ ઉજવણી કરી
નવસારીમાં પારસી બંધુઓએ ઉજવણી કરી (Etv Bharat Gujarat)

ઘરઆંગણે કલાત્મક રંગોળી : વર્ષોથી નવસારી ખાતે આવીને વસેલા પારસી સમાજના લોકોના ઘરો આજે પણ પરંપરાગત લાકડામાંથી અને વિવિધ નકશીકામ વાળા, અસલ પારસી સમુદાયના ઘર જેવા દેખાઈ આવે છે. નવા વર્ષના દિવસે નવસારીમાં વસવાટ કરતા મોટાભાગના પારસી સમુદાયના લોકોને ઘરઆંગણે કલાત્મક રંગોળી કરે છે.

