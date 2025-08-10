Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

પાર-તાપી-નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટ મુદ્દે રાજકીય ગરમાવો, ધારાસભ્ય અનંત પટેલે શ્વેતપત્રની માંગ કરી - PAR TAPI NARMADA LINK PROJECT

નવસારીના કમલમ કાર્યાલય ખાતે પાર-તાપી-નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટ મુદ્દે કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલે ખુલાસો કર્યો છે.

સી.આર. પાટીલ અને અનંત પટેલ
સી.આર. પાટીલ અને અનંત પટેલ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 3:31 PM IST

1 Min Read

નવસારી: ‘એક પેડ મા કે નામ’ અભિયાન અંતર્ગત કમલમ કાર્યાલય ખાતે આયોજિત વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ દરમિયાન કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલે પાર-તાપી-નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટ અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે, 'લોકસભામાં આ પ્રોજેક્ટનો DPR (ડિટેલ્ડ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ) રજૂ કરવામાં આવ્યો નથી. થોડા વર્ષો પહેલા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ આદિવાસીઓની લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ચર્ચા બાદ આ પ્રોજેક્ટ સ્થગિત કરવામાં આવ્યો હતો.'

પાટીલે જણાવ્યું કે, ગુજરાતના ધારાસભ્ય તુષાર ચૌધરીએ સંસદમાં DPR રજૂ થવાની વાત કરી છે, જે તથ્યથી પર છે. “સંસદમાં આ પ્રકારના ડીપીઆર રજૂ થતા નથી,” એમ તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું. સાથે જ તેમણે ઉમેર્યું કે, આદિવાસીઓના હિતને નુકસાન થાય એવું પગલું સરકાર ક્યારેય નહીં ભરે. લોકો ખોટી વાતોમાં ન ફસાય તે માટે તેમણે અપીલ કરી અને આરોપ મૂક્યો કે કોંગ્રેસ પક્ષ પાસે કોઈ મુદ્દા ન હોવાથી આદિવાસીઓને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યો છે.

પાર-તાપી-નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટ મુદ્દે રાજકીય ગરમાવો (Etv Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે અગાઉ નવસારીના ગણદેવીના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ મંત્રી નરેશ પટેલે પણ આ પ્રોજેક્ટ રદ થયો હોવાનો ભરોસો આપ્યો હતો. બીજી તરફ, વાંસદાના ધારાસભ્ય અને વિધાનસભાના વિરોધ પક્ષના પ્રવક્તા અનંત પટેલે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે, જો પ્રોજેક્ટ સ્થગિત થયો હોય તો સરકારે શ્વેતપત્ર જાહેર કરવું જોઈએ જેથી આદિવાસીઓમાં વિશ્વાસ પ્રસ્થાપિત થાય. તેમણે ચેતવણી આપી કે, જો શ્વેતપત્ર જાહેર નહીં થાય તો કોંગ્રેસ 14મી ઓગસ્ટથી ધરમપુરમાં આંદોલન શરૂ કરશે.

અનંત પટેલે જણાવ્યું કે, 14મી ઓગસ્ટે ધરમપુરથી વિશાળ રેલી કાઢીને પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરવામાં આવશે. હાલમાં પાર-તાપી-નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટ મુદ્દે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે શાબ્દિક યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં આ પ્રોજેક્ટ અંગે ચિંતાઓ ઉઠી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ચૂંટણી પંચ ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા આપે, અમે સાબિત કરીશું કે મોદી મત ચોરી કરીને PM બન્યા, બેંગલુરુમાં બોલ્યાં રાહુલ ગાંધી
  2. લોકસભામાં 11 ઓગસ્ટે રજૂ થશે નવું આવકવેરા બિલ, સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર નહીં

નવસારી: ‘એક પેડ મા કે નામ’ અભિયાન અંતર્ગત કમલમ કાર્યાલય ખાતે આયોજિત વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ દરમિયાન કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલે પાર-તાપી-નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટ અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે, 'લોકસભામાં આ પ્રોજેક્ટનો DPR (ડિટેલ્ડ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ) રજૂ કરવામાં આવ્યો નથી. થોડા વર્ષો પહેલા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ આદિવાસીઓની લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ચર્ચા બાદ આ પ્રોજેક્ટ સ્થગિત કરવામાં આવ્યો હતો.'

પાટીલે જણાવ્યું કે, ગુજરાતના ધારાસભ્ય તુષાર ચૌધરીએ સંસદમાં DPR રજૂ થવાની વાત કરી છે, જે તથ્યથી પર છે. “સંસદમાં આ પ્રકારના ડીપીઆર રજૂ થતા નથી,” એમ તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું. સાથે જ તેમણે ઉમેર્યું કે, આદિવાસીઓના હિતને નુકસાન થાય એવું પગલું સરકાર ક્યારેય નહીં ભરે. લોકો ખોટી વાતોમાં ન ફસાય તે માટે તેમણે અપીલ કરી અને આરોપ મૂક્યો કે કોંગ્રેસ પક્ષ પાસે કોઈ મુદ્દા ન હોવાથી આદિવાસીઓને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યો છે.

પાર-તાપી-નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટ મુદ્દે રાજકીય ગરમાવો (Etv Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે અગાઉ નવસારીના ગણદેવીના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ મંત્રી નરેશ પટેલે પણ આ પ્રોજેક્ટ રદ થયો હોવાનો ભરોસો આપ્યો હતો. બીજી તરફ, વાંસદાના ધારાસભ્ય અને વિધાનસભાના વિરોધ પક્ષના પ્રવક્તા અનંત પટેલે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે, જો પ્રોજેક્ટ સ્થગિત થયો હોય તો સરકારે શ્વેતપત્ર જાહેર કરવું જોઈએ જેથી આદિવાસીઓમાં વિશ્વાસ પ્રસ્થાપિત થાય. તેમણે ચેતવણી આપી કે, જો શ્વેતપત્ર જાહેર નહીં થાય તો કોંગ્રેસ 14મી ઓગસ્ટથી ધરમપુરમાં આંદોલન શરૂ કરશે.

અનંત પટેલે જણાવ્યું કે, 14મી ઓગસ્ટે ધરમપુરથી વિશાળ રેલી કાઢીને પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરવામાં આવશે. હાલમાં પાર-તાપી-નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટ મુદ્દે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે શાબ્દિક યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં આ પ્રોજેક્ટ અંગે ચિંતાઓ ઉઠી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ચૂંટણી પંચ ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા આપે, અમે સાબિત કરીશું કે મોદી મત ચોરી કરીને PM બન્યા, બેંગલુરુમાં બોલ્યાં રાહુલ ગાંધી
  2. લોકસભામાં 11 ઓગસ્ટે રજૂ થશે નવું આવકવેરા બિલ, સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર નહીં

For All Latest Updates

TAGGED:

CR PAATILNAVSARI NEWSPARTAPINARMADA LINK SUSPENDEDTRIBAL CONCERNS PROJECTPAR TAPI NARMADA LINK PROJECT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.