જન્માષ્ટમી માટે ખાસ તૈયાર થતી કોથમીર પંજરીમાં વિટામિન C, આયર્ન, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને પોટેશિયમ જેવા પોષક તત્ત્વો હોય છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 7:39 PM IST

2 Min Read

નવસારી : જન્માષ્ટમીનો પાવન તહેવાર સમગ્ર દેશમાં ભક્તિભાવ, હર્ષ અને ઉત્સાહ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મદિને ખાસ કરીને પંજરી, લાડુ, કટલી અને પંચામૃત જેવા વિવિધ નૈવેદ્યો ધરાવવામાં આવે છે, પરંતુ આ પવિત્ર પ્રસાદમાં સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે.

પંજરી : નવસારીના જાણીતા દેવેશ્વર મંદિરના પૂજારીએ માહિતી આપી હતી કે, પંજરી માત્ર ધાર્મિક અર્પણ નથી, પરંતુ તે સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત લાભદાયક પણ છે. તેનું મૂળ નામ પંચાજીરી હતું. જેનો અર્થ છે – પાંચ વિવિધ આયુર્વેદિક દ્રવ્યોના સંયોજનથી બનેલું મિશ્રણ. કાળક્રમે ભાષામાં બદલાવ આવતા તેનું નામ પંજરી તરીકે લોકપ્રિય થયું.

પોષક તત્ત્વોથી ભરપૂર પંજરી : જન્માષ્ટમી માટે ખાસ તૈયાર થતી કોથમીર પંજરીમાં વિટામિન C, આયર્ન, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને પોટેશિયમ જેવા પોષક તત્ત્વો હોય છે, તેમાં કાજુ, બદામ અને નાળિયેર જેવા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરવાથી તેનો આરોગ્યલાભ વધે છે. દેશી ઘીનો ઉપયોગ હાડકાંને મજબૂત બનાવે છે, અને શરીરમાં ઊર્જા વધારવા મદદરૂપ બને છે.

ભક્તોની મતે પંજરીનું મહત્વ : નવસારીના ભક્તો માને છે કે, પંજરી ખાવાથી તંદુરસ્તી, મનની શાંતિ અને ઊર્જા મળે છે. ઘઉં અને રજીના લોટથી બનેલી પંજરી પચાવવામાં સરળ અને શક્તિદાયક હોય છે.

પંજરીની સાથે અન્ય પ્રસાદીઓ : જન્માષ્ટમી પર ઘરમાં ગોળના લાડુ, બદામ-ખોયાની કટલી અને ફળો પણ ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે છે. એ બધું પ્રસાદી હોવા ઉપરાંત એ પણ પોષણસભર એનર્જી બાર સમાન છે.

આયુર્વેદ મેડિકલ ઓફિસરે જણાવ્યું : વૈદ પ્રકાશ ચૌહાણ જણાવે છે કે, પંજરી જન્માષ્ટમીના પાવન અવસર પર પ્રસાદ તરીકે અપાય છે. પંજરી આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ ખૂબ ઉપયોગી છે. જે શરીરને ઘણા બધા ફાયદા પહોંચાડે છે. જેમાં આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિકોણથી અહીં ઉપયોગમાં લેવાતા પાંચ દ્રવ્યો ભોજનને સારી રીતે પચાવે છે. વા અને કફનો નાશ કરી પ્રાકૃત પિત્ત-અગ્નિને સમ્યક રાખે, એવો આ ઔષધી યોગ એટલે પંચજીરી. આમાં જે પાંચ મુખ્ય દ્રવ્યો જે છે તે ભોજનને સારી રીતે પચાવી આપનારા છે.

પંજરીના આયુર્વેદિક ઘટકો અને રેસીપી : પંજરીમાં જે દ્રવ્યો હોય છે. જેમ કે જીરૂ, ધાણા, સુવા, સૂંઠ, અજમો વગેરે.. તે આયુર્વેદિક રીતે દિપન અને પાચનક્ષમ છે. આ દ્રવ્યો પાચનતંત્રને મજબૂત બનાવે છે અને વા-કફનો નાશ કરે છે.

ઘરગથ્થું પંજરી બનાવતી વખતે : 50 ગ્રામ સૂકા ધાણાને ઘીમાં સેકી તેમાં સૂંઠ, અજમો વગેરે ઉમેરવામાં આવે છે. ટોપરાંનું છીણ, સાકર તથા ડ્રાયફ્રૂટ્સનો ભુકો ઉમેરવાથી આ મિશ્રણ સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક બને છે.

પંજરી એક પૌરાણિક પ્રસાદી હોવા છતાં તે એક આધુનિક સુપરફૂડ પણ છે. પૌષ્ટિકતાનો ભંડાર, આયુર્વેદિક ગુણોથી ભરપૂર અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરાતી શ્રદ્ધાનું ભવ્ય રૂપ છે – પંજરી.

