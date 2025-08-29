ETV Bharat / state

સુરતની જ્વેલર્સ શોપમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા, ફિલ્મી ઢબે કરી ચોરી : UPથી 3 આરોપી ઝડપાયા - SURAT CRIME

પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલી લક્ષ્મી જ્વેલર્સ નામની દુકાનમાં ચોરી કરનાર ત્રણ આરોપી ઝડપાયા, પાંડેસરા પોલીસે આ કાર્યવાહી પાર પાડી છે.

લક્ષ્મી જ્વેલર્સમાં ચોરી કરનાર આરોપી
લક્ષ્મી જ્વેલર્સમાં ચોરી કરનાર આરોપી (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 29, 2025 at 10:11 AM IST

સુરત : પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલી લક્ષ્મી જ્વેલર્સ નામની દુકાનમાં ફિલ્મી ઢબે થયેલી ચોરીનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી કાઢ્યો છે. તસ્કરોએ છત પર ચઢી પતરા હટાવી, POP તોડીને આશરે રૂ.13.23 લાખની કિંમતના 19 તોલા સોનાના ઘરેણાંની ચોરી કરી હતી. પોલીસ ટીમે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા ત્રણ આરોપીઓને ઉત્તર પ્રદેશથી ઝડપી પાડ્યા છે.

પાંડેસરામાં તસ્કરો ત્રાટક્યા, ફિલ્મી ઢબે કરી ચોરી

આ ચોરીની ઘટના 22 ઓગસ્ટના રોજ સવારે સામે આવી હતી. પાંડેસરા, પત્રકાર કોલોનીમાં રહેતા 29 વર્ષીય રોહિત શ્યામકુમાર સોનીની તેરે નામ રોડ પર લક્ષ્મી જ્વેલર્સની દુકાન આવેલી છે. તેઓ જ્યારે દુકાને પહોંચ્યા ત્યારે ચોરી થયાનું માલુમ પડ્યું હતું. દુકાનના તાળા અકબંધ હોવા છતાં, અંદર શો-કેસના કાચ તૂટેલા હતા અને તેમાંથી સોનાના ઘરેણાં ગાયબ હતા.

છત તોડીને ઘૂસ્યો તસ્કરો-સોનાના ઘરેણાંની ચોરી

તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે, ચોર ટોળકીએ દુકાનની છત પર ચઢીને પતરા હટાવી, POP તોડીને એક બાકોરું પાડ્યું હતું. આ બાકોરામાંથી સળિયા વડે શો-કેસનો કાચ તોડી, પાંચ ટ્રેમાંથી ઘરેણાં ચોરીને ફરાર થઈ ગયા હતા. ચોરી થયેલા દાગીનામાં વીંટીઓ, બુટ્ટી, પેન્ડલ અને ઝુમકાનો સમાવેશ થતો હતો. CCTV ફૂટેજમાં પણ આ સમગ્ર ઘટના કેદ થઈ હતી.

સુરતની જ્વેલર્સ શોપમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા, ફિલ્મી ઢબે કરી ચોરી (ETV Bharat Gujarat)

પાંડેસરા પોલીસ ટીમે ઉત્તર પ્રદેશથી આરોપીઓને દબોચ્યા

પાંડેસરા પોલીસે ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન, પોલીસને જાણવા મળ્યું કે આ ગુનામાં દીપુ ગુપ્તા, અરુણસિંહ અને વિનીતસિંહ નામના ત્રણ આરોપી સંડોવાયેલા છે. તેઓ ચોરી કર્યા બાદ તાત્કાલિક ઉત્તર પ્રદેશ ભાગી ગયા છે. પાંડેસરા પોલીસે એક ટીમ UP મોકલી અને રોબર્ટગંજ ખાતેથી ત્રણેય આરોપીને ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસે તેમની પાસેથી ₹9,46,730 ની કિંમતનું 119.840 ગ્રામ સોનું કબજે કર્યું છે.

ગુનાનો માસ્ટરમાઈન્ડ અને મોડસ ઓપરેન્ડી

પોલીસ પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે, આ ચોરીનો મુખ્ય આરોપી દીપુસિંગ છે, જે પાંડેસરામાં જ રહે છે. તેને પૈસાની જરૂર હોવાથી તેણે ચોરીનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. તેણે પોતાના વતન ઉત્તર પ્રદેશથી તેના બે મિત્રો વિનીતસિંહ અને અરુણેન્દ્રસિંગને ચોરી કરવા માટે સુરત બોલાવ્યા હતા.

આરોપીઓએ ચોરીના એક-બે દિવસ પહેલાં દુકાનની રેકી કરી હતી. દુકાન સામે એક મોટું ઝાડ હોવાથી તેના ઓથમાં સંતાઈને છત પર ચડી શકાય તેમ હતું, તેથી તેમણે આ જ દુકાનને નિશાન બનાવવાનું નક્કી કર્યું. 21 ઓગસ્ટની રાત્રે ત્રણેયે મળીને આ ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો.

આરોપી દુકાનદારના પગે પડ્યા : પોલીસ ટીમે આરોપીઓને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈને ચોરીનું રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું કર્યું હતું. આ દરમિયાન, આરોપીઓ પોલીસ અને જ્વેલરીના માલિકને પગે લાગીને અને કાન પકડીને માફી માંગતા જોવા મળ્યા હતા. આ બનાવ પરથી પોલીસની ઝડપી કામગીરી અને ગુનાનો ભેદ ઉકેલવાની ક્ષમતા પ્રશંસાને પાત્ર છે.

