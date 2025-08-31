ETV Bharat / state

પંચમહાલમાં મેઘમહેર : ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ, પાનમ ડેમના 8 દરવાજા ખોલાયા - PANCHMAHAL HEAVY RAIN

મહિસાગર જીલ્લાના પાનમ નદી કાંઠે કિનારાના ગામનો સાવચેત કરાયા હતા. હાલમાં પાનમ ડેમમાં 1,65,130 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યુ છે.

પાનમ ડેમના 8 દરવાજા ખોલાયા
પાનમ ડેમના 8 દરવાજા ખોલાયા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 4:35 PM IST

પંચમહાલ : જીલ્લામાં છેલ્લા 2 દિવસથી અવિરત વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. હાલોલ શહેરમાં 12 ઇંચ જેટલા વરસાદને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતુ. સાથે સાથે જીલ્લાના પણ અન્ય તાલુકાઓમાં પણ સાર્વત્રિક વરસાદ પડ્યો છે. પંચમહાલ જીલ્લાના ખેડુતોની જીવાદોરી સમાન ગણાતા પાનમડેમના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે પાનમ વિભાગ દ્વારા 8 ગેટ ખોલવામાં આવતા નદી બે કાંઠે વહેતી જોવા મળી હતી. પંચમહાલ સહિત મહિસાગર જીલ્લાના પાનમ નદી કાંઠે કિનારાના ગામનો સાવચેત કરાયા હતા. હાલમાં પાનમ ડેમમાં 1,65,130 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યુ છે.

પંચમહાલ જીલ્લાની જીવાદોરી સમાન પાનમ ડેમના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ પડયો છે. જેના કારણે પાનમડેમમાં પાણીની નવી આવક નોંધાઈ છે. વરસાદને કારણે આ સીઝનમા પહેલીવાર 8 જેટલા ગેટ 4.57 ફુટ જેટલા ખોલવામાં આવતા પાનમડેમનો રમણીય નજારો પણ સર્જાયો હતો. પાનમનદીમાં પાણી 2 કાંઠે વહેતુ જોવા મળ્યું હતું. ડેમનું ટુલ લેવલ જાળવી રાખવા માટે 1,65,133 લાખ ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવ્યુ છે. જેના કારણે નદી કિનારા પાસે પ્રભાવિત થતા ગામોના લોકોને નદી કાંઠે નહી જવા સુચના આપવામાં આવી છે.

ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ, પાનમ ડેમના 8 દરવાજા ખોલાયા (Etv Bharat Gujarat)

પાનમ વિભાગ તરફથી મળતી માહિતી અનુસાર પાનમડેમની જળસપાટી 127.2 મીટર નોંધાઈ છે. પાનમડેમમાં પાણીની આવક 1,60,185 લાખ નોંધાઈ છે. જ્યારે જાવક 1,65,133 લાખ જેટલી નોંધાઈ છે. અત્રે નોંધનીય છે કે પાનમ જળાશય યોજના શહેરા તાલુકાના કોઠા ગામ પાસે આવેલી છે. અરવલ્લીની ગિરીમાળાઓ વચ્ચે ડેમ બાંધવામાં આવ્યો છે. ખેડુતોની જમીનને સિંચાઈ માટે પાણી મળી રહે તે માટે આ યોજના જીવાદોરી સમાન છે. જેમાં પંચમહાલના મહેરા, ગોધરા અને મહિસાગર જીલ્લાના લુણાવાડા સહિતના પશ્ચિમ વિસ્તારના ખેડુતોને સિંચાઈનું પાણી મળે છે. રાત્રીના સમયમા લાઈટીંગનો નજારો ડેમની સુંદરતામાં પણ વધારો કરી રહ્યો છે.

પાનમ ડેમના 8 દરવાજા ખોલાયા
પાનમ ડેમના 8 દરવાજા ખોલાયા (Etv Bharat Gujarat)

પંચમહાલ અને સંતરામપુર તાલુકાના ગામોને એલર્ટ : પાનમડેમના ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે પાણી છોડવામાં આવ્યું છે, ત્યારે તેની અસર શહેરા તાલુકાના રમજીની નાળ ઉડારા, કોંઠા મોર ગામ, તેમજ સંતરામપુર તાલુકાના આમલીયાત, નાના સાલિયા, રાજબારી, જોગટિયા, તેમજ લુણાવાડા તાલુકા ચોપડા, વેરમાં, નાથુજીના મુવાડા, નવા મુવાડા, ઘંટાવ, મોટીગોરા પાનમપાલ્લા, આમલીના મુવાડા, ચનસર, કેના બારિયાના મુવાડા, નાની ચારેલ, જેસંગપુરા, ડોકલિયાના મુવાડા, મેડીયોના મુવાડા સહિતના ગામોને સૂચના આપવામાં આવી છે.

પાનમ ડેમના 8 દરવાજા ખોલાયા
પાનમ ડેમના 8 દરવાજા ખોલાયા (Etv Bharat Gujarat)

