પંચમહાલમાં મેઘમહેર, હડફ ડેમના દરવાજા ખોલાયા ( ETV Bharat Gujarat )

Published : June 25, 2025 at 9:02 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 9:21 AM IST

પંચમહાલ : સમગ્ર પંચમહાલ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ થતા શહેરા, ગોધરા, હાલોલ, કાલોલ, પંથકમાં વરસાદી માહોલ છવાયો હતો. હડફ ડેમના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ થતા ત્રણ દરવાજા ખોલતા નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરાયા છે. લોકોને સલામત સ્થળે ખસી જવા આદેશ કરાયો છે. ડેમની જળ સપાટી 163.85 મીટર નોંધાઈ છે. હડફ ડેમના ત્રણ દરવાજા ખોલ્યા : હડફ ડેમના અધિકારી વિરેન્દ્રસિંહ તલારે ETV Bharat સાથેની ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, હડફ ડેમના ત્રણ દરવાજા હાલ ખોલવામાં આવ્યા છે. એક દરવાજો એક મીટર અને બે દરવાજા બે મીટર ખોલવામાં આવ્યા છે. ડેમની વર્તમાન સ્થિતિ મુજબ FRL 166.2 મીટર છે, જ્યારે હાલની સપાટી 163.85 મીટર નોંધાઈ છે. જળાશયમાં ઈનફ્લો 11.59 ઘન મીટર છે, જ્યારે આઉટફ્લો 200 ક્યુસેક છે. પંચમહાલમાં મેઘમહેર, હડફ ડેમના દરવાજા ખોલાયા (ETV Bharat Gujarat)

