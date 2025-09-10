પંચમહાલ: રણજીત નગરમાં ગુજરાત ફ્લોરો કેમિકલ્સમાં ગેસ લીકેજની ઘટના; એકનું મૃત્યુ, 12 કામદારો હોસ્પિટલમાં
ઘોઘંબા તાલુકાના રણજીત નગર ખાતે આવેલી ગુજરાત ફ્લોરો કેમિકલ્સ લિમિટેડ (જીએફએલ) નામની કંપનીમાં બપોરના સમયે ગેસ લીકેજની ઘટના બની હતી.
પંચમહાલ: જિલ્લાના ઘોઘંબા તાલુકાના રણજીત નગર ખાતે આવેલી ગુજરાત ફ્લોરો કેમિકલ્સ લિમિટેડ (જીએફએલ) નામની કંપનીમાં બપોરના સમયે ગેસ લીકેજની ઘટના બની હતી. આ ઘટનાને કારણે કંપનીના કામદારો અને આસપાસના ગામોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. ગેસ લીકેજને કારણે કામદારોને ગૂંગળામણ અને ઊલટી જેવી સમસ્યાઓ થઈ હતી, જેના પગલે 12 કામદારોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હાલોલની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં જિલ્લા પોલીસ અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્રની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. જિલ્લા પોલીસ વડા ડૉ. હરેશકુમાર દુધાત પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને કંપની પ્રશાસન સાથે મળીને પરિસ્થિતિ પર નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું. આ ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
જિલ્લા એસપી ડૉ. હરેશકુમાર દુધાતે પત્રકારોને જણાવ્યું કે, "આ ઘટના બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. કંપનીની પાઇપલાઇનમાંથી આર-32 નામનો ગેસ લીક થયો હતો, જે એરકન્ડિશનરમાં વપરાય છે. ગેસ લીકેજની અસરગ્રસ્ત કામદારોને તાત્કાલિક હાલોલ સહિતની હોસ્પિટલોમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. કંપનીએ પ્રક્રિયા અનુસાર ગેસ લીકેજને બંધ કરી દીધું છે, અને હાલ પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે."
કંપનીના ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ સેન્ટર દ્વારા પણ તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવ્યાં હતાં. હાલ પરિસ્થિતિ સ્થિર છે, અને পોલીસે આસપાસના ગામોના લોકોને ગભરાવવાની જરૂર નથી તેવી અપીલ કરી છે. અસરગ્રસ્ત કામદારોની સારવાર ચાલુ છે, અને ઘટનાની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
