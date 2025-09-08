પંચમહાલના શહેરામાં ભાજપ દ્વારા રાહુલ ગાંધીના પૂતળાનું દહન, રેલી અને આવેદનપત્ર આપી વિરોધ નોંધાવ્યો

ETV Bharat / state

ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય ખાતેથી સૌ કાર્યકરો હોદ્દેદારો એકત્રીત થઈને મામલતદાર કચેરીએ પહોચ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 9:22 PM IST

પંચમહાલ : જીલ્લાના શહેરા ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા રાહુલ ગાંધીના પુતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું. મહિલા કાર્યકરો દ્વારા બનરો સાથે વિરોધ નોધાવ્યો હતો. નરેન્દ્ર મોદીના માતા વિશે બોલવામાં આવેલા અપશબ્દોને લઈને આ વિરોધનો સુર ઉઠ્યો હતો.

ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય ખાતેથી સૌ કાર્યકરો હોદ્દેદારો એકત્રીત થઈને મામલતદાર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા, અને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. આ મામલે ઈન્ડી ગઠબંધનના નેતાઓ માફી માંગે તેવી પણ માંગ કરવામા આવી હતી.

રેલી અને વિરોધ પ્રર્દશન : ઈન્ડી ગઠબંધનના મંચ પરથી વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માતાજી વિશે અપમાન જનક શબ્દો બોલવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો હોદેદારો વિરોધનો સુર જોવા મળ્યો છે. શહેરા ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી કાર્યાલય ખાતેથી રેલી સ્વરુપે મહિલાઓ અને અન્ય હોદ્દેદારો દ્વારા રેલી કાઢવામા આવી હતી. મહિલાઓએ માતૃશક્તિનું અપમાન એ જ કોંગ્રેસની ઓળખાણ, માતાનું અપમાન એ દરેક ભારતીયોનું અપમાન, કોંગ્રેસની મહિલા વિરોધી માનસિકતા નહીં સહે ગુજરાત, માતૃશક્તિના સન્માન માટે ગુજરાતની નારી શક્તિ મેદાનમાં સહીતના લખાણ વાળા બનરો સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

રાહુલ ગાંધીના પુતળાનુ : ભાજપના કાર્યકરોએ રાહુલ ગાંધીના પુતળાને ગધેડા પર બેસાડ્યું, ત્યારબાદ પુતળાનું દહન કર્યુ હતું. સુત્રોચ્ચાર કરતી મહિલાઓ શહેરા સેવા સદન ખાતે પહોંચી હતી. શહેરાના મામલતદાર ધર્મેન્દ્ર પટેલને લેખિત આવેદન પત્ર આપ્યું હતું. આવેદનપત્રમાં જણાવામાં આવ્યું હતું કે તાજેતરમાં બિહારમાં ઈન્ડી ગંઠબંધનના મંચ ઉપરથી દેશના લોકપ્રિય વડાપ્રધાનના માતા વિશે અપમાન જનક શબ્દો બોલવામાં આવ્યા છે, તેનાથી અમારી માતૃશક્તિની લાગણી દુભાઈ છે.

જે માતાએ ગરીબી અવસ્થામાં જેમનો ઉછેર કરીને સંસ્કાર ઘડતર કરી દેશનું નેતૃત્વ કરી સેવા યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. તેવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રમોદીની માતા અમારા દેશવાસી બહેનોની માતા છે. જેમના મંચ પરથી માતૃ ગૌરવ હનન થયુ છે. ઈન્ડી ગઠબંધનના કોંગ્રેસ, આરજેડી સહિતના નેતાઓ દેશની માફી માંગે તેવી માંગણી અને લાગણી છે.

