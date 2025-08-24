ETV Bharat / state

પંચમહાલ જિલ્લામાં બોગસ લગ્ન નોંધણીનું કૌભાંડ, તલાટીને સસ્પેન્ડ કરાયા - BOGUS MARRIAGE REGISTRATION

પંચમહાલ જીલ્લાના ઘોઘંબા તાલુકામાં બોગસ લગ્ન નોંધણીના કિસ્સાઓ સામે આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે.

પંચમહાલ જિલ્લામાં બોગસ લગ્ન નોંધણીનું કૌભાંડ
પંચમહાલ જિલ્લામાં બોગસ લગ્ન નોંધણીનું કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 24, 2025 at 7:42 PM IST

ગોધરા: પંચમહાલ જીલ્લાના ઘોઘંબા તાલુકામાં બોગસ લગ્ન નોંધણીના કિસ્સાઓ સામે આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. આ મામલે ડેપ્યુટી ડીડીઓના ધ્યાને આવતા તપાસનો ધમધમાટ શરુ કરવામાં આવ્યો છે. એક તલાટીએ લગ્નની ખોટી નોંધણી પણ કરી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. તેને ત્રણ અલગ અલગ પંચાયતોમાં સર્ટીફિકેટ આપ્યા હતા. આ મામલે તલાટીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર મામલે પણ તપાસમાં હજી ચોંકાવનારી વિગતો પણ બહાર આવી તેવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે.

તલાટી સસ્પેન્ડ કરાયા
પંચમહાલ જીલ્લાના ઘોંઘબા તાલુકાના ચાર ગામો નાથકુવા, કણબીપાણી, કંકોડાકુઈ, ભાણપુરામાં ખોટા લગ્નની નોંધણી થયા હોવાની વિગત બહાર આવતા તપાસ શરુ કરાઈ છે. તલાટી પી.એમ. પરમાર ફરજ બજાવતા હતા. ભાણપુરા અને કણબીપાણીમાં પણ તેમને લગ્ન નોંધણી કરી હતી. તેમને બે ગામોમાં લગ્ન નોંધણીની તપાસ શરુ કરી હતી. તેમણે અગાઉ શહેરા તાલુકા ભદ્રાલા ગામ તેમજ કાલોલ તાલુકાના મલાવ ગામમાં પણ નોંધણી કરી હતી. સમગ્ર મામલે તપાસ બાદ તેમને સસ્પેડ કરવામાં આવ્યા હતા.

પંચમહાલ જિલ્લામાં બોગસ લગ્ન નોંધણીનું કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)

લગ્નની નોંધણીની તપાસ શરૂ
પ્રવિણ પટેલ નામના તલાટીના રેકર્ડની તપાસ હાલ શરુ કરવામાં આવી છે. તેની તપાસ બાદ જ સાચી હકીકત બહાર આવી શકશે. હાલમાં ઘોઘંબા તાલુકામાં તપાસ કરવામાં આવશે. આ મામલે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલમાં ગુજરાત રાજ્યની લગ્ન નોંધણી નોંધાઈ છે. કોઈ અન્ય રાજ્યોની લગ્ન નોંધણી નોંધાઈ નથી. સમયગાળા કરતા વઘુ લગ્ન નોંધણી જોવા મળી હતી. હાલમાં તપાસ પણ શરુ કરવામા આવી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમા ચકાસણી હાલ ચાલુ છે. ડોક્યુમેન્ટ સહિતની ચકાસણી બાદ જ નિર્ણય લેવામા આવશે. પંચમહાલ જિલ્લામાં મોટું લગ્ન નોંધણીના કિસ્સાઓને લઈને ઇન્ચાર્જ ડેપ્યુટી ડીડીઓ પાર્થ પટેલની આગેવાની હેઠળ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

ગોપાલ ઈટાલિયાએ ઉઠાવ્યો હતો મુદ્દો
ગુજરાતમાં લગ્ન નોંધણીને લઈને કૌભાંડ આચરવામાં આવી રહ્યુ હોવાનો આક્ષેપ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ ઈટાલીયા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે તેમને મુખ્યમંત્રીને પણ લેખિત રજુઆત કરી છે. લેખિત રજૂઆતમાં જણાવામા આવ્યું હતું કે, ભાગીને કરેલા લગ્ન નોંધણીમાં અન્ય લોકોની નોંધણી, સગીર યુવતીના લગ્નની નોંધણી, ખોટા ડોક્યુમેન્ટના આધારે કરવામાં આવતી નોંધણી તેમજ અન્ય પ્રકારની ગેરરીતીનો પણ ઉપયોગ થાય છે. તેમને આંકડાકિય વિગતોનો પણ લેખિત પત્રમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. જેમા પંચમહાલના શહેરા તાલુકા ભદ્રાલા ગામે કુલ 560 લગ્નો તેમજ અમરેલી અને આણંદ જીલ્લામા પણ વધારે સંખ્યામાં લગ્નો તલાટી દ્વારા નોંધવામા આવ્યા છે. આ મામલે કાર્યવાહી કરવા પણ રજુઆત કરી છે.

