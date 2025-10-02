પંચમહાલ: ગોધરા નાગા તલાવડીમાં ગેરકાયદેસર દબાણો પર તંત્રનું બુલડોઝર ફર્યું
તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં આ મકાનો ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા અસામાજિક તત્ત્વો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
પંચમહાલ: પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા શહેરમાં નાગા તલાવડી વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે બનાવવામાં આવેલા કાચા-પાકા દબાણો પર તંત્રનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું હતું. આ વિસ્તારમાં આવેલા બી-ડિવિઝન પોલીસ મથકની હદમાં, નાગા તલાવડીની આસપાસના કાચા-પાકા મકાનો અને દબાણોને હટાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં આ મકાનો ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા અસામાજિક તત્ત્વો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
આ કામગીરીમાં નગરપાલિકા, રેવન્યુ વિભાગ, એમજીવીસીએલ, મેડિકલ વિભાગ અને ફાયર વિભાગની ટીમો સામેલ હતી. નગરપાલિકા દ્વારા 4 જેસીબી મશીનો, 4 ડમ્પર, ટ્રેક્ટર અને 25 મજૂરોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ ટીમોએ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ગેરકાયદેસર દબાણોને તોડી પાડ્યા હતા.
પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત
ડિમોલિશન દરમિયાન કોઈ અડચણ ન ઊભી થાય અને કાયદો તેમજ વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે વિશાળ પોલીસ કાફલો તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો. આમાં 4 ડીવાયએસપી, 18 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, 52 પીએસઆઈ, એએસઆઈ, હેડ કોન્સ્ટેબલ, 495 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, 231 એસઆરપી અને 82 હોમગાર્ડ જવાનો સામેલ હતા, એટલે કે કુલ 882 પોલીસ જવાનો બંદોબસ્તમાં હાજર રહ્યા હતા. પોલીસ જવાનો બોડીવોર્ન કેમેરા, વોકી-ટોકી, લાઠી, હેલ્મેટ અને અન્ય સાધનો સાથે ફરજ બજાવતા હતા. આ કામગીરી દરમિયાન કોઈ અડચણ ઊભી થઈ ન હતી.
તાજેતરના બનાવ સાથે સંકળાયેલા આરોપીઓના દબાણો પણ તોડાયા
તાજેતરમાં ગોધરા શહેરના બી-ડિવિઝન પોલીસ મથકની હદમાં બનેલા એક બનાવમાં સામેલ ત્રણ આરોપીઓ દ્વારા પણ આ જગ્યાએ ગેરકાયદેસર દબાણો કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ દબાણોને પણ તંત્ર દ્વારા તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા.
