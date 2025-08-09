બનાસકાંઠા: કર્ણાટકના મૈસુરમાં ચાંદીની ફેક્ટરીમાં થયેલી 45 લાખની લૂંટના આરોપીઓને પાલનપુર પોલીસે ઝડપી લીધા હતા. ડીસા અમદાવાદ અને કર્ણાટકના આરોપીઓએ મૈસુર સ્થિત ચાંદીની ફેક્ટરીમાં લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેઓ બનાસકાંઠા ભાગી છૂટ્યા હતા. કર્ણાટક પોલીસે બનાસકાંઠા પોલીસનો સંપર્ક કરતા આરોપીઓનું લોકેશન ડીસા ખાતે ટ્રેક થતા પાલનપુર પોલીસે ડીસા ખાતેથી આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે, અને આક્ષેપિત આરોપીઓને કર્ણાટક પોલીસને સોંપી દીધા છે.
25 જુલાઈએ કર્ણાટકના મૈસૂરમાં ચાંદીની ફેક્ટરીમાં 30 કિલો ચાંદીની લૂંટની ઘટના બની હતી, 45 લાખની ચાંદીની લૂંટ કરીને લૂંટારૂ ભાગી છૂટ્યા હતા. જોકે મૈસૂર પોલીસે ગુનો દાખલ કરી અને તપાસ હાથ ધરી હતી જે બાદ આરોપીઓના લોકેશન બનાસકાંઠામાં ટ્રેસ થતા મૈસૂર પોલીસે બનાસકાંઠા પોલીસની મદદ લીધી હતી અને ત્યાર બાદ પાલનપુર પોલીસે આરોપીઓને શોધવા એક ટીમ બનાવી હતી અને ડીસા ખાતેથી આરોપીઓને ઝડપી લીધા હતા.
મૈસૂર ચાંદીની ફેક્ટરીનો લૂંટનો મુખ્ય આરોપી કિશોર કાંતિલાલ પંચાલ કે જેને આ આખી લૂંટની યોજના બનાવી હતી બનાસકાંઠામાંથી તડીપાર કિશોર પંચાલે ડીસા અમદાવાદના અન્ય ત્રણ આરોપીઓની આ લૂંટ માટે મદદ લીધી હતી આરોપી કિશોર પંચાલે આ લૂંટની ટિપ્સ મોરેના જિલ્લાના રવિ વિનોદભાઈ ઠાકોર કે જે હાલ અમદાવાદના મેઘાણીનગરમાં રહે છે તેની ટીપ્સની મદદથી લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો.
કિશોર પંચાલે ડીસાના ચિરાગ ભેમાજી પરમાર કે, જે આ લૂંટ માટે થાર ગાડી લઈ ગયો હતો અને આ ગાડીમાં જ્યારે આરોપીઓ મૈસૂર પહોંચ્યા હતા અને 25 જુલાઈની રાત્રે ચાંદીની ફેક્ટરીના સિક્યુરિટીને ગન બતાવી માર મારી બાંધી અને 30 કિલો ચાંદીની લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો, જે ઘટના બાદ આરોપીઓ બનાસકાંઠા તરફ ભાગી છૂટ્યા હતા જોકે મૈસૂર પોલીસે આરોપીનુ લોકેશન ટ્રેસ કરી અને બનાસકાંઠા પોલીસને જાણ કરી હતી જેને લઈને પાલનપુર પોલીસને આરોપીઓને પકડવા એક ટીમ બનાવી હતી અને આરોપીઓને ડીસા ખાતેથી પકડી લીધા હતા.
આ લૂંટનો મુખ્ય આરોપી કિશોર કાંતિલાલ પંચાલ કે જે ગુનાહિત ઈતિહાસ ધરાવે છે બનાસકાંઠામાંથી તડીપાર છે, જ્યારે રવિ વિનોદભાઈ ઠાકોર કે જે અમદાવાદ મેઘાણીનગર રહે છે અને તેની ટીપ્સને આધારે આ લૂંટ ચલાવી હતી, જ્યારે પોલીસે ડીસા ખાતે વરુણ જ્વેલર્સ ચલાવતા લક્ષ્મીનારાયણ નંદુભાઈ સોનીની માલ સગેવગે કરવામાં ધરપકડ કરી હોવાની માહિતી છે. આમાં આક્ષેપિત આરોપીઓએ એકબીજાની મદદથી લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો જોકે પાલનપુર પોલીસે આ આરોપીઓને ઝડપી અને કર્ણાટક પોલીસને સોંપ્યા છે, માત્ર 12 કલાકમાં પાલનપુર પોલીસને આરોપીઓ પકડી લેવામાં સફળતા મળી હતી અને કર્ણાટકમાં થયેલી મોટી લૂંટનો ભેદ ઉકેલાયો હતો.