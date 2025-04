ETV Bharat / state

પાલનપુરમાં મુસ્લિમ વેપારીઓએ સજ્જડ બંધ પાળ્યું, કહ્યું-"અમે સરકાર સાથે છીએ" - PAHALGAM TERRORIST ATTACK

પાલનપુરમાં મુસ્લિમ વેપારીઓએ સજ્જડ બંધ પાળ્યું ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : April 29, 2025 at 9:22 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 9:43 AM IST 2 Min Read

બનાસકાંઠા : જમ્મુમાં બનેલી આતંકી ઘટના સામે પાલનપુરના ઢાળવાસ બજારના મુસ્લિમ વેપારીઓએ ભારોભાર વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સાથે જ એક દિવસ પોતાના ધંધા-રોજગાર સંપૂર્ણ બંધ રાખીને આતંકી કૃત્ય કરનારા લોકોને ઝડપી કડકમાં કડક સજા કરવાની માંગ કરી છે. જમ્મુ આતંકી હુમલાના ઘેરા પ્રત્યાઘાત : જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં બનેલી આતંકી ઘટનામાં નિર્દોષ 26 પ્રવાસીઓના મોત થયા છે, જેથી દેશભરમાં આતંકવાદ અને પાકિસ્તાન સામે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પાલનપુરમાં તમામ હિન્દુ સંગઠનોએ આક્રોશ સાથે મહારેલી કાઢી આતંકવાદ અને પાકિસ્તાન સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો અને કલેક્ટર કચેરીએ આવેદન પત્ર આપી સરકારને અપીલ કરી કે, પાકિસ્તાનને મુહતોડ જવાબ આપે. સાથે જ હિન્દુ સંગઠનના લોકોએ પાકિસ્તાન વિરોધી નારા પણ લગાવ્યા હતા. પાલનપુરમાં મુસ્લિમ વેપારીઓએ સજ્જડ બંધ પાળ્યું (ETV Bharat Gujarat) પાલનપુરના બજારમાં બંધનું એલાન : બીજી તરફ પાલનપુરમાં ઢાળવાસ બજારના મુસ્લિમ વેપારીઓએ આતંકી ઘટનાને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી હતી. સાથે જ એક દિવસ પોતાના ધંધા રોજગાર બંધ રાખી આખા ઢાળવાસ બજારના વેપારીઓએ સજ્જડ બંધ પાળ્યું હતું.

