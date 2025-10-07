પાલનપુર: OLA ટુ-વ્હીલરની સર્વિસથી કંટાળેલા ગ્રાહકે શોરૂમ આગળ જ વાહન સળગાવ્યું
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં ઓલા ટુ-વ્હીલરના સ્ટીયરિંગ અચાનક અલગ થઈ જવાની ઘટનાથી કંટાળેલા ગ્રાહકે શોરૂમ આગળ પોતાનું ટુ-વ્હીલર સળગાવી દીધું. ગ્રાહકે આક્ષેપ કર્યો કે કંપનીના કર્મચારીઓ સાથે વાતચીત કરવા છતાં સંતોષકારક જવાબ ન મળ્યો, જેના કારણે તેમણે આક્રોશમાં આવીને આ પગલું ભર્યું.
ઓલા ટુ-વ્હીલર કંપની બજારમાં વિવિધ વેરિયન્ટના ટુ-વ્હીલરનું વેચાણ કરે છે અને ગ્રાહકોને વાહનની મજબૂતી તેમજ સમયસર સેવાની ખાતરી આપે છે. જોકે, પાલનપુરમાં એક ગ્રાહકના ઓલા ટુ-વ્હીલરનું સ્ટીયરિંગ અચાનક બગડી ગયું, જેના કારણે તેઓ પોતાના પરિવાર સાથે ખરીદી કરીને ઘરે જતી વખતે નીચે પટકાયા. સદનસીબે, તેમનો જીવ બચી ગયો. આ ઘટના બાદ ગ્રાહકે શોરૂમ ખાતે પહોંચીને સિંગલ જમ્પરવાળું ઓલા ટુ-વ્હીલર પરત લેવાની માગણી કરી, પરંતુ કંપનીના કર્મચારીઓએ તેમની વાત ન સાંભળી. આથી, ગુસ્સે થયેલા ગ્રાહકે શોરૂમની બહાર પોતાનું ટુ-વ્હીલર સળગાવી દીધું અને ઓલા કંપની સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો.
ગ્રાહકે આક્રોશ સાથે જણાવ્યું, “ઓલા ટુ-વ્હીલર ખરીદવું નહીં, કારણ કે આવા વાહનો ગમે ત્યારે અકસ્માતનું કારણ બની શકે છે.” તેમણે અન્ય લોકોને પણ આવા વાહનો ન ખરીદવા અપીલ કરી.
પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા ભાવો વચ્ચે ઈલેક્ટ્રિક ઓલા ટુ-વ્હીલર પ્રત્યે લોકોનું આકર્ષણ વધી રહ્યું છે. જોકે, પાલનપુરની આ ઘટનાએ લોકોના મનમાં ગુણવત્તા અને સેવા અંગે અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. ગ્રાહકોને વેચાણ સમયે મજબૂતી અને સેવાની ખાતરી આપવામાં આવે છે, પરંતુ આવી ઘટનાઓ બાદ સંતોષકારક ઉકેલ ન મળવાથી ગ્રાહકોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. આ ઘટના બાદ ગ્રાહકે ઓલા ટુ-વ્હીલર ન ખરીદવા લોકોને અપીલ કરી છે.
