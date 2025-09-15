પાલનપુર કોર્ટ સંકુલમાં અજાણ્યું ડ્રોન પડતા અનેક સવાલો ઉઠ્યા, પોલીસે તપાસ શરુ કરી
અચાનક ડ્રોન કોર્ટ કમ્પાઉન્ડ નજીક પડ્યું હતું. જોકે અડધા કલાક સુધી કોઈ ડ્રોન કોઈ લેવા ન આવતા આખરે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે.
Published : September 15, 2025 at 4:06 PM IST
બનાસકાંઠા : પાલનપુર કોર્ટ કમ્પાઉન્ડ પાસે ડ્રોન મળી આવતા પશ્ચિમ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે. પ્રતિબંધિત વિસ્તાર હોવા છતાં અચાનક ડ્રોન કોર્ટ કમ્પાઉન્ડ નજીક પડ્યું હતું. જોકે અડધા કલાક સુધી કોઈ ડ્રોન કોઈ લેવા ન આવતા આખરે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે. ડ્રોન કોર્ટ સંકુલ નજીક જોવા મળતા અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
પાલનપુર કોર્ટ સંકુલ પાસે આજે ડ્રોન મળી આવવાનો બનાવ બન્યો છે. પાલનપુરએ જિલ્લાનુ મુખ્ય મથક છે, અને અહીંયા જિલ્લાની મુખ્ય કોર્ટો સાથે નજીકમાં જ જિલ્લા પોલીસવડાની અને સરકારી કચેરીઓ આવેલી છે. આ વિસ્તાર ડ્રોન ઉડાવવા માટે પ્રતિબંધિત વિસ્તાર માનવામાં આવી રહ્યો છે. અહીંયા ડ્રોન ઉડાવવા પર પાબંદી હોવા છતાં ડ્રોન ઉડીને કોર્ટ સંકુલમાં પડ્યું હતું. જે બાદ અડધા કલાકનો સમય વીત્યા છતાં ડ્રોન લેવા માટે કોઈ જ ન આવતા આખરે પશ્ચિમ પોલીસને સમગ્ર મામલે જાણ કરવામાં આવી છે.
સ્થાનિક લોકોએ કહ્યું કે, ડ્રોન ઉપર ઉડતું હતું અને અચાનક જ તે નીચે પડ્યું હતું. કોર્ટ સંકુલ નજીક આ પ્રકારે ડ્રોન આવતા અનેક સવાલો હાલ ઉઠી રહ્યા છે. ડ્રોન કોને ઉડાડ્યું અને કયા કારણોસર ડ્રોન ઉડાડવામાં આવ્યું હતું, તેવા અનેક સવાલો સાથે હાલતો પશ્ચિમ પોલીસને સમગ્ર મામલે જાણ કરાઈ છે પોલીસે આ મામલે હવે તપાસ શરૂ કરી છે. આ વિસ્તારને જોરાવર પેલેસ કહેવામાં આવે છે, અને અહીંયા ફેમિલી કોર્ટ જિલ્લા કોર્ટ તેમજ ન્યાય સંકુલમાં વિવિધ કોર્ટો આવેલી છે. આ વિસ્તારમાં ડ્રોન ઉડીને પડવું તે ગંભીર સવાલો ઊભા કરે છે.
આજે સોમવારે તમામ કોર્ટો ચાલુ હતી, અને આ દરમિયાન કોર્ટ સંકુલ નજીક ડ્રોન ઉડીને પડ્યું હતું. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં લઈ કોર્ટમાં કે સંકુલમાં ફોટા વીડિયોની પણ સખ્ત મનાઈ હોય છે, ત્યારે ડ્રોન કોર્ટ સંકુલ નજીક ઉડાડવા પાછળના કારણો શુ હોઈ શકે તે દિશામાં હવે પોલીસ તપાસ કરી શકે છે. હાલ તો પશ્ચિમ પોલીસે આ ડ્રોન ઉડાડવા પાછળ કોણ છે, તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે. મહત્વનું છે કે, કોર્ટ સંકુલમાં સુરક્ષાની જવાબદારી ખૂબ જ વધી જતી હોય છે. કોર્ટ સંકુલમાં આવતા આરોપીઓ તેમજ જજ વકીલોની સુરક્ષા સામે પણ આ ઘટનાએ હાલ તો સવાલ ઉઠાવ્યા છે, ત્યારે હવે પોલીસ તપાસમાં શું સામે આવે છે તે જોવું રહ્યું.
