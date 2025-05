ETV Bharat / state

ઓપરેશન સિંદૂર બાદ પાકિસ્તાને ગુજરાત સરહદે ટેન્કો ગોઠવી, 600થી વધુ ડ્રોન મોકલ્યા, BSFના IGનો ખુલાસો - INDIA AND PAKISTAN TENSION

BSFની પ્રેસની તસવીર ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 30, 2025 at 7:02 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 7:32 PM IST 4 Min Read

અમદાવાદ: 22 એપ્રિલે પહેલગામમાં ટુરિસ્ટ પર આતંકીઓએ કરેલા ગોળીબાર બાદ ભારતે ઓપરેશન સિંદૂરથી તેનો બદલો લીધો હતો. 7 મેના રોજ ભારતે પાકિસ્તાનમાં 9 આતંકી ઠેકાણાઓ ધ્વસ્ત કરી દીધા બાદ પાકિસ્તાને 8 મેએ સરહદના વિસ્તારોમાં 600થી વધુ ડ્રોન મોકલીને હુમલો કર્યો હતો. આટલું જ નહીં પાકિસ્તાને બોર્ડર પર ટેન્કો પણ ગોઠવી હતી. BSFના IGએ આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ વાતની જાણકારી આપી હતી. 'દિવસ-રાત સરહદનું રક્ષણ કરે છે જવાનો'

BSFના IG અભિષેક પાઠકે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ ભારત-પાકિસ્તાન અને ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદનું રક્ષણ કરે છે. જમ્મુ-કાશ્મીરના બરફીલા શિખરોથી લઈને ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ પર ગુજરાતના સર ક્રીક સુધી, બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ દરેક ક્ષણે માતૃભૂમિની રક્ષા માટે સમર્પિત છે. ગુજરાત ફ્રન્ટિયર આ બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે જે રાજસ્થાનના બાડમેર જિલ્લાથી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં સર ક્રીક સુધીની ભારતની પાકિસ્તાન સાથેની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદની સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. ગુજરાત ફ્રન્ટિયરની જવાબદારીનો વિસ્તાર ખૂબ જ મુશ્કેલ અને પડકારોથી ભરેલો છે, જો આપણે બાડમેર વિશે વાત કરીએ તો તે એક સળગતું રણ, ઉંચા રેતીના ટેકરાઓ છે, જ્યાં ઉનાળામાં તાપમાન 50 ડિગ્રી સુધી વધી જાય છે. આવા પ્રતિકૂળ હવામાનમાં, જ્યાં છાંયડા માટે કંઈ ઉપલબ્ધ નથી, આપણા સૈનિકો હવામાનને ધ્યાનમાં લીધા વિના દિવસ-રાત દેશની સરહદનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે. 'પાકિસ્તાને ગુજરાતને અડીને આવેલી સરહદે ટેન્ક ગોઠવી'

BSF IGએ 22 એપ્રિલ 2025 ના રોજ પહેલગામમાં થયેલા ક્રૂર હત્યાકાંડની નિંદા કરી અને કહ્યું કે, આ આતંકવાદી હુમલાએ આખા દેશને હચમચાવી નાખ્યો અને ભારતને જરૂરી કાર્યવાહી કરવાની ફરજ પાડી. તેમણે કહ્યું, ગુપ્તચર શાખાને પાકિસ્તાન સેનાની ગતિશીલતાની માહિતી મળતાની સાથે જ એ પણ જાણવા મળ્યું કે પાકિસ્તાને ગુજરાતને અડીને આવેલી સરહદ પર ટેન્ક અને તોપખાના ગોઠવી દીધા છે, ગુજરાત ફ્રન્ટીયરએ દુશ્મનને યોગ્ય જવાબ આપવા માટે તૈયારી શરૂ કરી દીધી અને તમામ સરહદી ચોકીઓ પર ઉચ્ચ કેલિબરના શસ્ત્રો અને દેખરેખ સાધનો તૈનાત કર્યા. સરહદ પર મહત્તમ સૈનિકો અને અધિકારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા. આ પડકારજનક સમયમાં, BSFના ડિરેક્ટર જનરલે સૌથી મુશ્કેલ ખાડી વિસ્તારની મુલાકાત લીધી અને ત્યાં હાજર દળના કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન આપ્યું. આ સાથે, અન્ય અધિકારીઓ પણ સૈનિકોનું મનોબળ વધારવા માટે સરહદી ચોકીઓની મુલાકાત લેતા રહ્યા. પાકિસ્તાને 600થી વધુ ડ્રોનથી હુમલો કર્યો

7 મે 2025 ના રોજ ભારતીય દળો દ્વારા પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને અને ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કરવામાં આવેલી સ્ટ્રાઈક વિશે માહિતી આપી હતી. જોકે, આ હુમલો પાકિસ્તાની લશ્કરી ઠેકાણાઓ કે નાગરિકો પર કરવામાં આવ્યો ન હતો. ભારતીય દળો દ્વારા કરવામાં આવેલી સ્ટ્રાઈક પછી, પાકિસ્તાને 8 મે 2025 ની રાતથી ડ્રોન અને મિસાઈલથી હુમલા કરવાનું શરૂ કર્યું. ઓપરેશન સિંદૂરથી લઈને યુદ્ધવિરામ સુધી, પાકિસ્તાને 600 થી વધુ ડ્રોનથી હુમલો કર્યો છે, પરંતુ BSF એ ભારતીય સેના અને વાયુસેનાની મદદથી તેમને નિષ્ફળ બનાવ્યા. સરહદ સુરક્ષા દળનો કોઈપણ સૈનિક કોઈપણ ફરિયાદ કે ભય વિના પોતાની સ્થિતિ પર હાજર રહ્યો અને પાકિસ્તાની ડ્રોન અને મિસાઈલ આપણા કોઈપણ સૈનિકો કે સરહદ પર રહેતા નાગરિકોને સ્પર્શી શક્યા નહીં.

23 મે 2025 ના રોજ, સુઇગામ નજીક ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ પર એક પાકિસ્તાની ઘુસણખોરે ઘૂસણખોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે આપણા જાગ્રત અને બહાદુર રક્ષકોએ તેને સ્થળ પર જ મારી નાખ્યો. મહિલા રક્ષકોની પ્રશંસા કરતા, IGએ માહિતી આપી કે, આ સમયગાળા દરમિયાન, સરહદ પર તૈનાત મહિલા રક્ષકોએ ઓપરેશન દરમિયાન દરેક મોરચે સૈનિકો સાથે ખભે ખભો મિલાવીને હિંમત બતાવી. પેટ્રોલિંગ હોય, દેખરેખ હોય કે સંદેશાવ્યવહાર નિયંત્રણ હોય, મહિલાઓએ સંપૂર્ણ નિષ્ઠા અને કાર્યક્ષમતા સાથે પોતાની જવાબદારીઓ નિભાવી. આ સંદર્ભમાં, દળના 02 મહિલા અધિકારીઓ, સહાયક કમાન્ડન્ટ નીતિ યાદવ અને સહાયક કમાન્ડન્ટ અમનદીપ કૌરનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, અને તેમણે કહ્યું હતું કે, બંનેએ ક્રિક જેવા મુશ્કેલ વિસ્તારમાં અનોખા નેતૃત્વ, ક્ષમતા અને હિંમત દર્શાવી હતી. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન, અન્ય સુરક્ષા દળો અને એજન્સીઓનો આભાર માનતા, તેમણે કહ્યું કે, ભારતીય સેના, વાયુસેના, રાજ્ય પોલીસ દળોને પણ સંપૂર્ણ સમર્થન મળ્યું અને તમામ દળોએ એક યુનિટ તરીકે કામ કર્યું. આ કામગીરીમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને સરહદી નાગરિકોએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. સરહદ સુરક્ષા દળને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તરફથી દરેક શક્ય સહયોગ મળ્યો અને અમે સરહદી નાગરિકોને સુરક્ષિત રાખવામાં કોઈ કસર છોડી નહીં. BSFની બહાદુરીના ઇતિહાસ વિશે વાત કરતાં તેમણે કહ્યું કે, બીએસએફ માટે હિંમત અને બહાદુરી કંઈ નવી નથી. ભારત-પાક યુદ્ધોમાં બીએસએફ હંમેશા સરહદોનું રક્ષણ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ડિસેમ્બર 1971 માં જ્યારે ભારત-પાક યુદ્ધ શરૂ થયું, ત્યારે બીએસએફએ સરહદ પર દુશ્મનના પ્રારંભિક પ્રહારનો સામનો કર્યો અને પોતાના દમ પર અનેક આક્રમક કાર્યવાહી કરી અને 15 પાકિસ્તાની ચોકીઓ કબજે કરી. 5-6 ડિસેમ્બર 1971 ના રોજ, બીએસએફની 15મી બટાલિયને પાકિસ્તાની સરહદી ચોકી કાલીબેટ, વિંગી, પાનેલી અને જાટરાઈ કબજે કરી. 2જી બટાલિયને પાકિસ્તાની સરહદી ચોકી જલેલી તોડી પાડી અને દુશ્મનના પ્રદેશમાં ઊંડે સુધી ઘૂસીને નગરપારકર અને વિરાવાહ કબજે કર્યા. 3જી બટાલિયને પાકિસ્તાની સરહદી ચોકી વિંગોર કબજે કરી. આ પણ વાંચો: ગુજરાતમાં રસોઈ, મહારાષ્ટ્રમાં ભોજન: સરહદે વસતી મગનીબેનનું દૈનિક જીવન બન્યું લોકો માટે કૌતુક આવતીકાલે ફરી વાગશે સાયરન ! 'ઓપરેશન શિલ્ડ' મોકડ્રિલની નવી તારીખ જાહેર

Last Updated : May 30, 2025 at 7:32 PM IST