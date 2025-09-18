પરપ્રાંતીય દારૂની હેરાફેરી: ભાવનગર LCBએ ચાર રાજસ્થાની શખ્સોને ઝડપ્યા
Published : September 18, 2025 at 4:14 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરની લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB) પોલીસે મળેલી બાતમીના આધારે પરપ્રાંતીય દારૂની હેરાફેરી કરતા ચાર રાજસ્થાની શખ્સોને ઝડપી લીધા છે. આ શખ્સો બેફામ રીતે થેલાઓમાં દારૂ ભરીને ભાવનગરમાં પ્રવેશ્યા હતા. પોલીસે દારૂનો જથ્થો અને આરોપીઓને કાયદેસર કાર્યવાહી માટે કબજે કર્યા છે.
ભાવનગર શહેરમાં અગાઉ સ્થાનિક લોકો દ્વારા દારૂની હેરાફેરીના પ્રયાસો થતા હતા, પરંતુ હવે પરપ્રાંતીય શખ્સો પણ આવા કૃત્યોમાં સંડોવાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. અગાઉ પરપ્રાંતીય દારૂ ભાવનગરમાં ઘૂસતો હતો, પરંતુ હવે પરપ્રાંતીય શખ્સો દ્વારા પરપ્રાંતીય દારૂની હેરાફેરી થઈ રહી છે. આ મામલે LCB પોલીસે ચાર શખ્સો સાથે દારૂનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે.
ક્યાંથી ઝડપાયા આરોપીઓ?
ભાવનગરની LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન માહિતી મળી હતી કે એસટી બસ સ્ટેન્ડની બહાર, અપોલો હોટલની સામે જાહેર રસ્તા પર કેટલાક શખ્સો થેલાઓમાં વિદેશી દારૂ લઈને ઊભા છે. આ બાતમીના આધારે LCB પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો અને શંકાસ્પદ શખ્સોના થેલાઓની તપાસ કરતાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો.
પોલીસ તપાસમાં જપ્ત મુદ્દામાલ:
LCB પોલીસે અપોલો હોટલની સામે જાહેર રસ્તા પર ઉભેલા ચાર શખ્સોના છ થેલાઓની તપાસ કરતાં કુલ 384 વિદેશી દારૂની બોટલો મળી આવી. આ દારૂ રાજસ્થાનથી લાવવામાં આવ્યો હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું. પોલીસે 6 થેલાઓ અને દારૂની બોટલો સહિત કુલ રૂ. 1,06,100નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો અને આરોપીઓને નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી દીધા.
ઝડપાયેલા આરોપીઓ:
પોલીસે ઝડપેલા ચાર આરોપીઓની ઓળખ નીચે મુજબ છે:
- અશોક બચુલાલ કસોટા (ઉંમર: 19 વર્ષ), રહે. ગરણવાસ, ઝાડોલ તાલુકો, ઉદયપુર, રાજસ્થાન.
- સતીશ હરિલાલ દરંગા (ઉંમર: 19 વર્ષ), રહે. ગરણવાસ, ઝાડોલ તાલુકો, ઉદયપુર, રાજસ્થાન.
- ભરતકુમાર સુનીલાલ ડોડીયાર (ઉંમર: 19 વર્ષ), રહે. હર્ષાવાડા, ખેરવાડા તાલુકો, ઉદયપુર, રાજસ્થાન.
- અભિમન્યુ કડવાજી ડોડીયાર (ઉંમર: 18 વર્ષ), રહે. હર્ષાવાડા, ખેરવાડા તાલુકો, ઉદયપુર, રાજસ્થાન.
આ તમામ આરોપીઓને મુદ્દામાલ સાથે નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
