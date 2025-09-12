નવરાત્રી દરમિયાન આયોજકોને આ ગાઈડ લાઈનનું પાલન કરવું પડશે, તંત્ર દ્વારા SOP જાહેર
22 સપ્ટેમ્બરથી નવરાત્રી પર્વની શરૂઆત થવાની છે ત્યારે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના હસ્તક ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા ગરબા આયોજકો માટે ખાસ માર્ગદર્શિકા બહાર પાડવામાં આવી છે.
Published : September 12, 2025 at 3:17 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં નવરાત્રીનો તહેવાર ખૂબ જ ધૂમધામથી મનાવવામાં આવે છે તે દરમિયાન કોઈ દુર્ઘટના ના બને તે માટે તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે અને ફાયર વિભાગ દ્વારા તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. નવરાત્રીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના આયોજકો માટે એક સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર SOP જાહેર કરી છે. જેમાં સ્પષ્ટપણે સૂચના આપવામાં આવી છે કે આયોજકોએ નવરાત્રીનું આયોજન કરતા પહેલા ફરજિયાત પણે ફાયર સેફ્ટીનું સર્ટિફિકેટ લેવું પડશે.
નવરાત્રી માટે કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજકો માટે નવી SOP અને ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે જે પ્રમાણે આયોજકોને ફાયર સેફટી સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે, ત્યાર પછી ઇવેન્ટ શરૂ થવાના ત્રણ દિવસ પહેલા તેની હાર્ડ કોપી જમાલપુર ફાયર સ્ટેશન ખાતે જમા કરાવવાની રહેશે. આ પ્રક્રિયાનું પાલન ના કરે તેવા આયોજકોને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. SOP પ્રમાણે આયોજન સ્થળ પર ઓછામાં ઓછા બે ઇમરજન્સી એક્ઝિટ ગેટ ફરજિયાત રાખવાના રહેશે અને આયોજકોએ માત્ર ફાયર સેફ્ટી જ નહીં પરંતુ પોલીસ ટ્રાફિક વિભાગ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અન્ય સંબંધિત વિભાગો પાસેથી પણ જરૂરી મંજૂરી મેળવવાની રહેશે.
આ SOPમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, અમદાવાદ શહેરમાં જ્યાં લાખો લોકો નવરાત્રીનું આયોજનમાં ભાગ લે છે ત્યારે અનિચ્છનીય બનાવ ના બને તે માટે અત્યંત જરૂરી છે અને એસઓપીમાં જે કંઈ નિયમો જણાવવામાં આવ્યા છે તેને આયોજકોને ગંભીરતાપૂર્વક પાલન કરવાનું રહેશે.
અમદાવાદ ફાયર વિભાગના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા આયોજકોને આ જાહેર નોટીસ દ્વારા ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે. આયાજકો સલામતીને પ્રાથમિકતા આપે અને તમામ નિયમોનું પાલન કરે જેથી નવરાત્રીનું તહેવાર અને સુરક્ષિત વાતાવરણમાં ઉજવવામાં આવે.
અમદાવાદ શહેરમાં નવરાત્રી નવ દિવસ દરમિયાન વિવિધ પાર્ટી પ્લોટ્સ સોસાયટી, કલબમાં મોટા પાયા ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે. મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓ ગરબા રમવા માટે જાય છે અને મહિના પહેલા તેમની તૈયારીઓ કરવામાં આવે છે. નવરાત્રી પહેલા આયોજકો ફાયર વિભાગ દ્વારા માટે ખાસ ગાઈડ લાઈન બહાર પાડવામાં આવી છે. આયોજકોને ઓનલાઇન અરજી કરીને નિર્ધારિત દસ્તાવેજો અમદાવાદ જમાલપુર વાયરલી સ્ટેશન ખાતે રજૂ કરવાના રહેશે. નવરાત્રી આયોજક દ્વારા કોઈપણ મંડપ ,પંડાલ કે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનું સ્ટેજ બનાવે ત્યારે સ્કૂલ, હોસ્પિટલ અને જવલનશીલ પદાર્થના ગોડાઉન વગેરેથી દૂર નિર્માણ કરવાનું રહેશે. ગરબા સ્થળે મંડપમાં ફાયરની ગાડીઓ સરળતાથી આવી શકે તે મુજબ રોડ રસ્તા ખુલ્લા રાખવાના રહેશે અને પંડાલની કેપેસિટી મુજબ લોકોને પ્રવેશ આપવાનો રહેશે. ઈમરજન્સીના સમયે લોકો સહેલાઈથી ઈમરજન્સી એક્ઝિટ તરફ જઈ શકે તે મુજબ રસ્તા ખુલ્લા રાખવાના રહેશે.
