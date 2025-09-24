ETV Bharat / state

મહેસાણામાં ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર નવરાત્રી ગરબા: દેશભક્તિ અને સામાજિક જાગૃતિનો સમન્વય

આ થીમનો મુખ્ય હેતુ સમાજમાં જાગૃતિ ફેલાવવાનો અને યુવતીઓનું જીવન બરબાદ કરતા અસામાજિક તત્ત્વો સામે અવાજ ઉઠાવવાનો હતો.

મહેસાણામાં ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર નવરાત્રી ગરબા: દેશભક્તિ અને સામાજિક જાગૃતિનો સમન્વય
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 4:30 PM IST

1 Min Read
મહેસાણા: નવરાત્રીના પરંપરાગત ઉત્સવમાં દેશભક્તિ અને સમાજ સુરક્ષાનો સુંદર સમન્વય જોવા મળ્યો. મહેસાણાના રાધનપુર રોડ સ્થિત આસ્થા એલીટ સોસાયટીમાં આયોજિત નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવ આ વખતે અનોખા રંગમાં રંગાયો હતો. ગરબા મંડળ દ્વારા 'ઓપરેશન સિંદૂર' થીમ પર નવરાત્રીની ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ થીમનો મુખ્ય હેતુ સમાજમાં જાગૃતિ ફેલાવવાનો અને યુવતીઓનું જીવન બરબાદ કરતા અસામાજિક તત્ત્વો સામે અવાજ ઉઠાવવાનો હતો.

ઓપરેશન સિંદૂર થીમ: દેશભક્તિનો અનોખો સંદેશ

પરંપરાગત રીતે રંગબેરંગી ચણિયાચોળી અને કેડિયાં પહેરી ગરબે ઘૂમતા ખેલૈયાઓ વચ્ચે, આ સોસાયટીના ગરબામાં એક વિશિષ્ટ દૃશ્ય જોવા મળ્યું. મહિલાઓ અને યુવતીઓએ દેશભક્તિના રંગમાં રંગાઈને ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી. ગરબા સ્થળને 'ઓપરેશન સિંદૂર' થીમ પર સજાવવામાં આવ્યું હતું, જેણે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું અને નવરાત્રીના ઉત્સવમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેર્યો.

શા માટે પસંદ કરાઈ ઓપરેશન સિંદૂર થીમ?

આયોજકોએ જણાવ્યું કે, "નવરાત્રી એ માત્ર ગરબા અને મનોરંજનનો તહેવાર નથી, પરંતુ સ્ત્રી શક્તિનો મહિમા અને સમાજમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવાનું માધ્યમ પણ છે. 'ઓપરેશન સિંદૂર' એ સમાજમાં પ્રવર્તતા ગંભીર દૂષણ સામે જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ છે. અમે આ થીમ દ્વારા યુવાનોને સ્પષ્ટ સંદેશ આપવા માગીએ છીએ કે આવા કૃત્યો સમાજ અને દેશ માટે હાનિકારક છે. સમાજનું રક્ષણ કરવું એ આપણા સૌની જવાબદારી છે, અને આ ગરબા તેનું એક નાનું પગલું છે."

સ્થાનિકોમાં ઉત્સાહ:

રમેશ પટેલનો પ્રતિભાવસ્થાનિક રહીશ રમેશ પટેલે આ અનોખી પહેલની પ્રશંસા કરતાં જણાવ્યું, "આ નવરાત્રીએ પરંપરાની સાથે સમાજની ગંભીર સમસ્યાઓ પર પણ ધ્યાન દોર્યું છે. જ્યારે આપણે માતા શક્તિની પૂજા કરીએ છીએ, ત્યારે આપણી બહેન-દીકરીઓની સુરક્ષા વિશે વિચારવું અત્યંત જરૂરી છે. આયોજકોનો આ વિચાર ખરેખર પ્રેરણાદાયી છે અને અન્ય સોસાયટીઓ માટે પણ ઉદાહરણરૂપ છે."'ઓપરેશન સિંદૂર' થીમ પર આધારિત આ નવરાત્રીએ ગરબાના શોખીનોને માત્ર મનોરંજન જ નહીં, પરંતુ સામાજિક જવાબદારીનો પણ અહેસાસ કરાવ્યો. આશા છે કે આ પ્રકારની થીમ આધારિત ઉજવણીઓ સમાજમાં વધુને વધુ સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે.

