અંબાજી જતા માઈભક્તો માટે અનોખો 'ઓપરેશન સિંદૂર' કેમ્પ, VIP સુવિધાથી ભક્તો થયા પ્રસન્ન - BHADARVI POONAM MELO

મહેસાણા જિલ્લાના સતલાસણા-અંબાજી માર્ગ પર 'ઓપરેશન સિંદૂર' કેમ્પ તૈયાર કરવામાં આવ્યો, જ્યાં માઈભક્તોની સેવા સાથે દેશભક્તિનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો.

માઈભક્તો માટે અનોખો 'ઓપરેશન સિંદૂર' કેમ્પ
માઈભક્તો માટે અનોખો 'ઓપરેશન સિંદૂર' કેમ્પ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 3:05 PM IST

મહેસાણા : શ્રદ્ધા, સેવા અને દેશભક્તિનું અનોખો સંગમ મહેસાણા જિલ્લાના સતલાસણા-અંબાજી માર્ગ પર જોવા મળ્યો છે. આ માર્ગ પર આયોજિત થયેલ 'ઓપરેશન સિંદૂર' કેમ્પ, માત્ર માતાજીના ભક્તો માટે જ નહીં, પરંતુ તે રાષ્ટ્રભક્તિ અને નારી શક્તિનો પ્રતીક પણ બન્યો. આ કેમ્પની થીમ 'નારી શક્તિ અને દેશભક્તિ' હતી, જેણે ભક્તોના હૃદયમાં એક નવી ઉર્જાનો સંચાર કર્યો.

અનોખો 'ઓપરેશન સિંદૂર' કેમ્પ

આ કેમ્પમાં, માઈ ભક્તો માટે માત્ર રહેવા અને જમવાની સુવિધા જ નહીં, પરંતુ VIP સુવિધા પણ આપવામાં આવી હતી. સ્વચ્છતા, સુંદરતા અને શુદ્ધ ભોજન પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું. કેમ્પનું વાતાવરણ એટલું પવિત્ર અને સુવ્યવસ્થિત હતું કે ભક્તોને લાગ્યું કે તેઓ કોઈ આશ્રમમાં આવ્યા છે. સ્વચ્છ શૌચાલય, પીવાના શુદ્ધ પાણીની વ્યવસ્થા અને ભોજન માટેની ઉત્તમ ગુણવત્તાએ ભક્તોને ભારે આકર્ષ્યા હતા.

માઈભક્તોની સેવા સાથે દેશભક્તિનો સંદેશ (ETV Bharat Gujarat)

ખુદ સાંસદ હરિભાઈ પટેલ સેવામાં લાગ્યા

આ સેવાકાર્યમાં ખુદ પ્રદેશ ભાજપના મહામંત્રી રજની પટેલ અને સાંસદ હરિભાઈ પટેલ પણ જોડાયા હતા. તેઓએ સામાન્ય સેવકોની જેમ ભક્તોને ભોજન પીરસ્યું અને તેમની સાથે વાર્તાલાપ પણ કર્યો. આ બંને નેતાઓએ માત્ર મહેમાન તરીકે હાજરી નહોતી આપી, પરંતુ તેમણે ખરેખર સેવાભાવી તરીકે કામ કર્યું હતું. રજની પટેલ અને હરિભાઈ પટેલને ભક્તોની સાથે ભોજન પીરસતા જોઈને સૌ કોઈ પ્રભાવિત થયા હતા.

'નારી શક્તિ અને દેશભક્તિ'
'નારી શક્તિ અને દેશભક્તિ' (ETV Bharat Gujarat)

માઈભક્તોની સેવા સાથે દેશભક્તિનો સંદેશ

રજની પટેલે આ પ્રસંગે જણાવ્યું કે, "આ કેમ્પ માત્ર ભક્તોની સેવા માટે નથી, પરંતુ દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રનિર્માણ સંદેશને આગળ વધારવા માટે છે. મા અંબાની કૃપાથી આપણે સૌ સાથે મળીને સમાજ અને રાષ્ટ્રની સેવા કરી રહ્યા છીએ. આ કેમ્પમાં ભક્તોને જે સુવિધા મળી રહી છે તે અમારી માટે સૌભાગ્યની વાત છે."

માઈભક્તો માટે અનોખો 'ઓપરેશન સિંદૂર' કેમ્પ (ETV Bharat Gujarat)

સાંસદ હરિભાઈ પટેલે પણ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરતા કહ્યું, "જ્યારે આપણે દેશભક્તિ અને ભક્તિને એકસાથે જોડીએ છીએ, ત્યારે એક અદ્ભુત ઊર્જાનો સંચાર થાય છે. અહીં માતાજીના ભક્તોને જે સુવિધા મળી રહી છે, તે સેવા અમારા માટે સૌથી મોટો સંતોષ છે."

'ઓપરેશન સિંદૂર' કેમ્પ
'ઓપરેશન સિંદૂર' કેમ્પ (ETV Bharat Gujarat)

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને ભજન સંધ્યા

આ કેમ્પમાં, ભક્તોને ભોજન પીરસવાની સાથે સાથે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને ભજન સંધ્યાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બધું જોઈને સ્પષ્ટ થાય છે કે 'ઓપરેશન સિંદૂર' કેમ્પ માત્ર એક ધાર્મિક કેમ્પ નહોતો, પરંતુ તે સામાજિક જવાબદારી અને રાષ્ટ્રભક્તિનું ઉદાહરણ પણ હતું.

