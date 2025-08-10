ચેન્નાઈ: આર્મી ચીફ (COAS) જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ IIT મદ્રાસ ખાતે ભારતીય સેના સંશોધન સેલ (IARC) 'અગ્નિશોધ'નું ઉદ્ઘાટન કર્યું, જે સંરક્ષણ ટેકનોલોજીમાં આત્મનિર્ભરતા તરફનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. આ પ્રસંગે જનરલ દ્વિવેદીએ ઓપરેશન સિંદૂર વિશે ખુલીને વાત કરી હતી.
આ પ્રસંગે જનરલ દ્વિવેદીએ કહ્યું, 'ઓપરેશન સિંદૂરમાં, અમે ચેસ રમ્યા હતા. અમને ખબર નહોતી કે દુશ્મનની આગામી ચાલ શું હશે અને અમે શું કરવાના છીએ. આને ગ્રેઝોન કહેવામાં આવે છે. ગ્રેઝોનનો અર્થ પરંપરાગત ઓપરેશન ન કરવું પરંતુ તેનાથી ઓછું કંઈક કરવું.'
#WATCH | During an address at IIT Madras, Chief of Army Staff (COAS) General Upendra Dwivedi says, "In Operation Sindoor, we played chess... We did not know what the enemy's next move was going to be, and what we were going to do. This is called greyzone. Greyzone means that we… pic.twitter.com/MfLScTMbG7— ANI (@ANI) August 9, 2025
અમે શતરંજની ચાલ રમી રહ્યા હતા, અને તેઓ (દુશ્મન) પણ શતરંજની ચાલ રમી રહ્યા હતા. ક્યાંક અમે તેમને ચેક મેટ કરી રહ્યા હતા અને ક્યાંક અમે અમારા જીવ ગુમાવવાના જોખમે પણ તેમને મારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ આ જીવન છે. ઓપરેશન પર, આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ કહ્યું, '23 તારીખે, અમે બધા બેઠા. આ પહેલી વાર હતું જ્યારે સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે કહ્યું, 'બસ થઈ ગયું'.
ત્રણેય સેનાના વડાઓ ખૂબ સ્પષ્ટ હતા કે કંઈક કરવું પડશે. સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી હતી, 'તમે શું કરવું તે નક્કી કરો.' અમે પહેલી વાર આ પ્રકારનો આત્મવિશ્વાસ, રાજકીય દિશા અને રાજકીય સ્પષ્ટતા જોઈ. 22 એપ્રિલે પહેલગામમાં જે બન્યું તેણે આખા દેશને હચમચાવી નાખ્યો. બીજા જ દિવસે, 23 તારીખે, અમે બધા બેઠા. આ પહેલી વાર હતું જ્યારે સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે કહ્યું, 'બસ થઈ ગયું'.
#WATCH | Speaking on Operation, Chief of Army Staff (COAS) General Upendra Dwivedi says, "...On 23rd, we all sat down. This is the first time that RM (Defence Minister Rajnath Singh) said, 'enough is enough'. All three chiefs were very clear that something had to be done. The… pic.twitter.com/aSFRXsS2qn— ANI (@ANI) August 9, 2025
આનાથી આપણા સેના પ્રમુખોને જમીન પર હાજર રહેવા અને તેમની સમજ મુજબ કાર્ય કરવામાં મદદ મળી. 25મી તારીખે, અમે ઉત્તરીય કમાન્ડની મુલાકાત લીધી, જ્યાં અમે નવમાંથી સાત લક્ષ્યોની કલ્પના, યોજના અને અમલ કર્યો. તેમને નષ્ટ કરવામાં આવ્યા અને ઘણા આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા.
29 એપ્રિલે, અમે પહેલી વાર પ્રધાનમંત્રીને મળ્યા.'ઓપરેશન સિંદૂર'નામનું નાનું નામ આખા દેશને કેવી રીતે જોડે છે તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ એવી વસ્તુ છે જેણે આખા દેશને પ્રેરણા આપી. તેથી જ આખો દેશ કહી રહ્યો હતો કે તમે તેને કેમ બંધ કર્યું? આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવી રહ્યો હતો અને તેનો પુષ્કળ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે.'
IIT મદ્રાસ ખાતે ભારતીય સૈન્ય સંશોધન સેલ (IARC) 'અગ્નિશોધ'નું ઉદ્ઘાટન
આ પહેલનો હેતુ એડિટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ, સાયબર સુરક્ષા, ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ, વાયરલેસ કોમ્યુનિકેશન અને માનવરહિત સિસ્ટમ્સ જેવા ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં લશ્કરી કર્મચારીઓને કૌશલ્ય આપવાનો અને ટેક-સક્ષમ દળને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ સહયોગ IIT મદ્રાસ રિસર્ચ પાર્ક સુધી પણ વિસ્તરશે, જેમાં AMTDC અને પ્રવર્તક ટેકનોલોજી ફાઉન્ડેશન સાથે ભાગીદારીનો સમાવેશ થાય છે.
આ પ્રસંગે દ્વિવેદીએ 'ઓપરેશન સિંદૂર આતંકવાદ સામે ભારતની લડાઈમાં એક નવો અધ્યાય' વિષય પર ફેકલ્ટી અને વિદ્યાર્થીઓને સંબોધન કર્યું અને તેને એક સુનિયોજિત, ગુપ્ત માહિતી આધારિત ઓપરેશન તરીકે વર્ણવ્યું જે સૈદ્ધાંતિક પરિવર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
તેમણે ભારતની સક્રિય સુરક્ષા સ્થિતિને મજબૂત બનાવવામાં સ્વદેશી ટેકનોલોજી અને ચોકસાઇવાળા લશ્કરી કાર્યવાહીની ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો. તેમણે શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતા દ્વારા રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યોગદાન આપવા બદલ IIT ફેકલ્ટીની પણ પ્રશંસા કરી.